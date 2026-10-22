דחה הערב (חמישי) את עתירתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה - על הנחייתה לדחות לאחר הבחירות לכנסת את

דחה הערב (חמישי) את עתירתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה - על הנחייתה לדחות לאחר הבחירות לכנסת את

מדובר במכרז שאותו מקדם השר סמוטריץ' לבניית יותר מאלף יחידות דיור חדשות באזור. היועמ"שית קבעה כי יש לעכב את הליכי המכרז מחשש ל"תעמולת בחירות אסורה". שר האוצר טען מנגד כי "היועמ"שית ואנשיה הופכים לשחקנים פעילים בבחירות ומנסים למנוע מהימין להרכיב ממשלה".

מדובר במכרז שאותו מקדם השר סמוטריץ' לבניית יותר מאלף יחידות דיור חדשות באזור. היועמ"שית קבעה כי יש לעכב את הליכי המכרז מחשש ל"תעמולת בחירות אסורה". שר האוצר טען מנגד כי "היועמ"שית ואנשיה הופכים לשחקנים פעילים בבחירות ומנסים למנוע מהימין להרכיב ממשלה".

מדובר במכרז שאותו מקדם השר סמוטריץ' לבניית יותר מאלף יחידות דיור חדשות באזור. היועמ"שית קבעה כי יש לעכב את הליכי המכרז מחשש ל"תעמולת בחירות אסורה". שר האוצר טען מנגד כי "היועמ"שית ואנשיה הופכים לשחקנים פעילים בבחירות ומנסים למנוע מהימין להרכיב ממשלה".

הערב כאמור דחה בג"ץ עתירה שהגיש סמוטריץ' בנושא - והשופטים דפנה ברק ארז, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב כתבו בין היתר: "ההחלטות בדבר הליכי המכרז כפופות, אם כן, לכללים בדבר ריסון פעולותיה של ממשלת מעבר. האם, בנסיבות העניין, יש מקום להתערבות שיפוטית בקביעת היועמ"שית כי יישום כללים אלה מצדיק עיכוב מסוים במועד פתיחת תיבת המכרז? סבורני כי התשובה על כך היא שלילית באופן מובהק".

הערב כאמור דחה בג"ץ עתירה שהגיש סמוטריץ' בנושא - והשופטים דפנה ברק ארז, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב כתבו בין היתר: "ההחלטות בדבר הליכי המכרז כפופות, אם כן, לכללים בדבר ריסון פעולותיה של ממשלת מעבר. האם, בנסיבות העניין, יש מקום להתערבות שיפוטית בקביעת היועמ"שית כי יישום כללים אלה מצדיק עיכוב מסוים במועד פתיחת תיבת המכרז? סבורני כי התשובה על כך היא שלילית באופן מובהק".

הערב כאמור דחה בג"ץ עתירה שהגיש סמוטריץ' בנושא - והשופטים דפנה ברק ארז, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב כתבו בין היתר: "ההחלטות בדבר הליכי המכרז כפופות, אם כן, לכללים בדבר ריסון פעולותיה של ממשלת מעבר. האם, בנסיבות העניין, יש מקום להתערבות שיפוטית בקביעת היועמ"שית כי יישום כללים אלה מצדיק עיכוב מסוים במועד פתיחת תיבת המכרז? סבורני כי התשובה על כך היא שלילית באופן מובהק".

עוד כתבו השופטים בהחלטתם: "הטעם להנחיית היועמ"שית מצוי בקיומם של שיקולים אחרים, המטים את הכף לטובת התערבות מסוימת בהליך המכרז. כך, ההחלטות הנוגעות למכרז עוסקות בעניין בעל רגישות ציבורית רבה, ובהתחשב בכך, תזמון המכרז עשוי לשמש לתעמולת בחירות ואף עלול לכבול את ידיה של הממשלה הבאה. מנגד, משקלן של טענות העירייה בעניין הצורך בדחיפות בהשלמת המכרז אינו גבוה".

עוד כתבו השופטים בהחלטתם: "הטעם להנחיית היועמ"שית מצוי בקיומם של שיקולים אחרים, המטים את הכף לטובת התערבות מסוימת בהליך המכרז. כך, ההחלטות הנוגעות למכרז עוסקות בעניין בעל רגישות ציבורית רבה, ובהתחשב בכך, תזמון המכרז עשוי לשמש לתעמולת בחירות ואף עלול לכבול את ידיה של הממשלה הבאה. מנגד, משקלן של טענות העירייה בעניין הצורך בדחיפות בהשלמת המכרז אינו גבוה".

עוד כתבו השופטים בהחלטתם: "הטעם להנחיית היועמ"שית מצוי בקיומם של שיקולים אחרים, המטים את הכף לטובת התערבות מסוימת בהליך המכרז. כך, ההחלטות הנוגעות למכרז עוסקות בעניין בעל רגישות ציבורית רבה, ובהתחשב בכך, תזמון המכרז עשוי לשמש לתעמולת בחירות ואף עלול לכבול את ידיה של הממשלה הבאה. מנגד, משקלן של טענות העירייה בעניין הצורך בדחיפות בהשלמת המכרז אינו גבוה".