בעוד שראש הממשלה המכהן הוא המועמד היחידי לתפקיד גם בממשלה הבאה עבור מפלגות הקואליציה הנוכחית, מפלגות גוש השינוי מנהלות בינן לבין עצמן קרבות אגו שיכריעו את זהות המועמד המוסכם והיחיד שיעמוד מול נתניהו ב-27 באוקטובר.
אלא שזה לא כל מה שמפריע להן. הסקרים של הימים האחרונים הדהימו את ראשי המפלגות בגוש הנגדי לנתניהו, והקרב הראשון של חילופי ההאשמות ההדדיים החל. לראשונה המתנגדים לממשלה ירדו מתחת ל-61 מנדטים בלי להסתמך על המפלגות הערביות, למרות שעד כה הפער בין הגושים היה לטובתם באופן עקבי. היתרון עדיין נשמר ונתניהו לא התקרב להרכבת הממשלה, אך מפלגות גוש השינוי התרחקו מהמטרה: היכולת להקים ממשלה ציונית לבדן.
הסקרים הללו מתעתעים: הליכוד כאמור עדיין יורד ומפלגת ישר! של איזנקוט שומרת על מקומה, אבל המגמה הפוכה דווקא בגושים. ההסבר טכני. הציונות הדתית של סמוטריץ' ומפלגת עמך ישראל של עופר וינטר הצליחו שתיהן לעבור את אחוז החסימה בבטחה בנקודת הזמן הזאת, ובכך הם מגדילים את גוש נתניהו על חשבון המתחרים. הקלפים מסתדרים טוב יותר עבורו בינתיים.
ואיך זה עובד לישר? גדי איזנקוט מהמר על כל הקופה. מבחינתו קמפיין "המפלגה הגדולה" הוא המפתח לניצחון בבחירות לכנסת ה-26. לשיטתו, ככל שהפער בינו לבים נתניהו יהיה גדול יותר יהיה לו מומנטום להרכיב את הממשלה הבאה וגם לגיטימציה לשבור את השוויון הנצחי בין הגושים. זה נכון, על הנייר. אבל נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד חושבים אחרת לגמרי. לטענתם צריך דווקא להגדיל את הגוש, ולא את המפלגה הגדולה - שעשויה להיות הגדולה ביותר באופוזיציה.
"תשאל את לפיד", הם אומרים לו, למודי ניסיון. "יש עתיד הייתה המפלגה הגדולה בגוש השינוי בבחירות האחרונות". ויש גם עוד נקודה: קמפיין המפלגה הגדולה, לשיטתם, היה נכון ורלוונטי אם איזנקוט היה מתאחד עם בנט ולפיד באופן דומה למה שנעשה בכחול-לבן בעבר. אז הוא היה הופך למפלגה גדולה עם פער משמעותי יותר על הליכוד.
אבל אתמול איזנקוט שחרר נצרה דווקא לכיוונם של שותפיו. הסקרים ופגישת התיאום בין בנט לליברמן עשו את שלהם, כאשר כמה ימים קודם לכן פורסם שהשניים חתמו זה עם זה על הסכם עודפים - והשאירו את איזנקוט עם הדמוקרטים. יו"ר ישר! תקף בתגובה בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', ואמר הבוקר כי "זו פוליטיקה ישנה של פוילשטיקים, אי אפשר לקבל את זה". סביר להניח שהוא חושד שבנט וליברמן מנסים לסחוט ממנו ראשות ממשלה, אפילו ברוטציה. הוא הוסיף בריאיון כי "הם שוגים. הם פוגעים בסיכוי לנצח. רוטציה לא עומדת על הפרק".
במפלגתו של ליברמן רמזו בתגובה שאיזנקוט נמצא בלחץ, וגם שייתכן שיקים ממשלה בתמיכת מפלגת רע"מ: "כדאי מאוד שגדי איזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות", מסרו. יאיר גולן דווקא ניסה לשדר ש"צריך לשים את המחלוקות בצד", ופנה ישירות לראשי המפלגות - באמצעות הודעה לתקשורת.
קשה לדעת איך זה יסתיים. בנט, לפיד וליברמן ממשיכים להזהיר את איזנקוט מפני סכנות "המפלגה הגדולה", שכלל הנראה תעלה להם במנדטים ולא לגוש השני.