בכירים ב"גוש השינוי" החליטו לפעול כדי ללחוץ על יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ לפרוש מהמירוץ ולהוציא אותו מהמשחק הפוליטי - בטענה כי הוא "הגורם המפריע" לניצחון של הגוש בבחירות הקרובות. יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט הבהיר כי גוש השינוי מורכב מארבע מפלגות בלבד - ישר!, ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים - וכל הצבעה למפלגה אחרת היא הצבעה לנתניהו. כזכור, גנץ סירב להתחייב כי ישלים 61 מנדטים לשותפו הבכיר לשעבר איזנקוט, וגם לא לראש הממשלה.

גנץ. "לא יעזור כלום" ( צילום: יובל חן )

בגוש השינוי הוחלט להפעיל לחץ מאסיבי כדי לגרום לגנץ לפרוש בעקבות המספרים הנמוכים שהוא מקבל בסקרים - שבהם הוא לא עובר את אחוז החסימה באופן עקבי. בכיר במחנה השינוי מאשים את גנץ כי הוא מופעל מתוך שיקולים אישיים: "גנץ מונע מתסכול אישי בעקבות מצבו הפוליטי. מבחינתו אין שום בעיה שנתניהו ימשיך לכהן כראש הממשלה הבא".

גורם המקורב לגנץ דחה בתוקף את הטענות, וטען כי המסר של ממשלת אחדות רחבה והסכמות הוא שיביא בסוף להקמת ממשלה ציונית רחבה. "לא יעזור כלום - גנץ מתמודד עד הסוף", אמר המקורב.

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) טענה הבוקר (רביעי) כי מדובר גם בעניין כלכלי. "הריצה של גנץ היא לא רק פאתטית אלא גם מבזבזת את כספם של אזרחי ישראל", אמרה. "גנץ וכל מי שעיניו בראשו רואים את הסקרים ויודעים את המצב - אין שום סיכוי שבעולם שמפלגת כחול לבן עוברת אחוז חסימה. ועדיין בני גנץ הולך לבזבז 15 מיליון שקלים של כספי ציבור ממימון המפלגות על פרסום ויח"ץ, בידיעה שאין לו סיכוי. הכל מתוך גחמות אישיות ואגו".

היא רמזה כי גנץ מלבין את כספי מימון מפלגות, כאשר ברור לו שהוא לא ייכנס לכנסת: "אין פה הלבנת הון ברמה הפלילית אבל יש כאן הלבנה במובן הציבורי. אני מאמינה שיש הרבה מאוד בעלי אינטרסים שמרוויחים את המיליונים שגנץ מפזר מהמיסים של כולנו. זה אמנם לא פלילי - אבל זה נורא מסריח".

מספר 2 בכחול לבן ח"כ פנינה תמנו שטה השיבה לה כי "ניסיון הנדסת התודעה האנטי-דמוקרטי של מחנה השינוי נגד גנץ נמשך. מי שלא מתיישר - עושים לו קפד ראשו. האמבוש המתמשך על בני ועל כחול לבן הוא עוד ניסיון דורסני של מתחרים באופוזיציה להשתיק את הקול השפוי שמבקש להביא לישראל אחדות וממשלה ציונית רחבה. מוטב שיוליה מלינובסקי לא תטיף לבני גנץ על התנהלות בכספים. כי אין ישרים כמו כחול לבן בעניין הזה. אנחנו רצים עד הניצחון".

מכחול לבן נמסר בתגובה: "לכל 'בכירי גוש השינוי', שב-7 באוקטובר, בשעה שתינוקות נשחטו, נשים נאנסו והאחים שלנו דיממו בדרום, עשו חישובים 'אישיים' של איך לא לדמם מנדטים - מומלץ לעשות חשבון נפש עמוק ולהסתכל במראה, לפני שמחלקים עצות לאחרים. הדבר האישי היחיד אצל גנץ ובכחול לבן זה העתיד של הילדים שלנו ואנחנו נדאג שלא תקום כאן ממשלה צרה וקיצונית שנשענת על המשתמטים ולא כזו שנשענת על קולות המפלגות הערביות, כי זה לא 'שינוי', זה עוד מאותו הדבר, אותה הקונספציה שמובילה את עם ישראל לתהום ולמלחמת אחים. רק כחול לבן תדאג שתקום כאן ממשלה ציונית וחוצת גושים, זה השינוי האמיתי".

בשבועות האחרונים הזהירו גורמים בכחול לבן כי גנץ "לוקח את המפלגה לאבדון", ברקע המסר של היו"ר כי לא ישלים את האצבע ה-61 להקמת ממשלה תחת איזנקוט. ח"כ יעל רון בן משה שהודיעה לפני כשבועיים על פרישתה מהמפלגה האשימה את גנץ שהוא גורם נזק למחנה: "התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר, וקו אדום בוהק".