כי מסתמן רוב לאישור פסילתו בוועדת הבחירות המרכזית, משנה את הרכב הרשימה המשותפת לקראת הבחירות. אבו שחאדה, שהוצב במקום השלישי ברשימה, לא יופיע עוד בין מועמדיה - אך בבל"ד מבהירים כי הוא אינו פורש מהחיים הפוליטיים וימשיך לעמוד בראש המפלגה.

כי מסתמן רוב לאישור פסילתו בוועדת הבחירות המרכזית, משנה את הרכב הרשימה המשותפת לקראת הבחירות. אבו שחאדה, שהוצב במקום השלישי ברשימה, לא יופיע עוד בין מועמדיה - אך בבל"ד מבהירים כי הוא אינו פורש מהחיים הפוליטיים וימשיך לעמוד בראש המפלגה.

בהודעה רשמית שפרסמה בל"ד בעקבות החלטתו של אבו שחאדה נמסר כי "משיכת המועמדות אינה סוף המערכה הפוליטית של סאמי אבו שחאדה ולא סוף המערכה של בל"ד". במפלגה הדגישו כי אבו שחאדה ימשיך להוביל אותה, וכי בל"ד תוסיף לפעול במסגרת הרשימה המשותפת, לצד חד"ש ותע"ל.

בהודעה רשמית שפרסמה בל"ד בעקבות החלטתו של אבו שחאדה נמסר כי "משיכת המועמדות אינה סוף המערכה הפוליטית של סאמי אבו שחאדה ולא סוף המערכה של בל"ד". במפלגה הדגישו כי אבו שחאדה ימשיך להוביל אותה, וכי בל"ד תוסיף לפעול במסגרת הרשימה המשותפת, לצד חד"ש ותע"ל.

בהודעה רשמית שפרסמה בל"ד בעקבות החלטתו של אבו שחאדה נמסר כי "משיכת המועמדות אינה סוף המערכה הפוליטית של סאמי אבו שחאדה ולא סוף המערכה של בל"ד". במפלגה הדגישו כי אבו שחאדה ימשיך להוביל אותה, וכי בל"ד תוסיף לפעול במסגרת הרשימה המשותפת, לצד חד"ש ותע"ל.