החלטתו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה להסיר את מועמדותו לכנסת, לאחר שבית המשפט העליון אותת כי מסתמן רוב לאישור פסילתו בוועדת הבחירות המרכזית, משנה את הרכב הרשימה המשותפת לקראת הבחירות. אבו שחאדה, שהוצב במקום השלישי ברשימה, לא יופיע עוד בין מועמדיה - אך בבל"ד מבהירים כי הוא אינו פורש מהחיים הפוליטיים וימשיך לעמוד בראש המפלגה.
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בהודעה רשמית שפרסמה בל"ד בעקבות החלטתו של אבו שחאדה נמסר כי "משיכת המועמדות אינה סוף המערכה הפוליטית של סאמי אבו שחאדה ולא סוף המערכה של בל"ד". במפלגה הדגישו כי אבו שחאדה ימשיך להוביל אותה, וכי בל"ד תוסיף לפעול במסגרת הרשימה המשותפת, לצד חד"ש ותע"ל.
ההחלטה התקבלה לאחר שבדיון בעליון הבהירו השופטים כי אף שקיימות ביניהם עמדות שונות, "התוצאה המסתמנת" היא אישור החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה בעקבות המאמר מ-8 באוקטובר 2023, שבו שיבח את מתקפת חמאס. למחרת הודיע יו"ר בל"ד כי הוא מסיר את מועמדותו - ולכן ההליך בעניינו הסתיים ללא הכרעה סופית של בית המשפט בשאלת הפסילה. במקביל, העליון ביטל את החלטות ועדת הבחירות לפסול את הרשימה המשותפת, את רע"ם ואת ח"כ עופר כסיף, ואלה יוכלו להתמודד בבחירות.
בבל"ד טענו כי אבו שחאדה ניהל את המאבק המשפטי עד לשלב האחרון, וכי ההחלטה להסיר את מועמדותו התקבלה רק לאחר שהתברר כי רוב השופטים צפויים לאשר את הפסילה. כעת, פרישתו של אבו שחאדה שינתה באופן אוטומטי גם את סדר המועמדים ברשימה המשותפת. בראש הרשימה נותר יו"ר חד"ש ד"ר יוסף ג'בארין, ואחריו יו"ר תע"ל אחמד טיבי. אבו שחאדה שובץ כאמור במקום השלישי, ולכן עם הסרת מועמדותו צפויים המועמדים שהוצבו אחריו להתקדם מקום אחד.
מבחינת בל"ד, המשמעות היא שבכר עוואדה, ששובץ במקור במקום החמישי, יתקדם למקום הרביעי; ד"ר מהא כרכבי-סבאח תעלה מהמקום השמיני לשביעי; וד"ר נהאיה ושאחי, שהוצבה במקום העשירי, צפויה להתקדם למקום התשיעי. כך, אחרי האכזבה שנשמעה סביב הייצוג הנשי ברשימה המקורית, שתי מועמדות ישובצו כעת במקומות גבוהים יותר.
בבל"ד אומרים כי למרות היעדרותו של אבו שחאדה מפתק ההצבעה, הוא ימשיך להיות חלק מרכזי בקמפיין ולעמוד בראש המפלגה.