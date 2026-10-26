מנהל הקמפיין של גדי איזנקוט , רונן מנליס, ערך בסוף השבוע שיחת זום עם ראשי המטות של מפלגת "ישר" ובמהלכה השיב לביקורת מצד השותפים הפוטנציאליים ממחנה השינוי על קמפיין המפלגה הגדולה. בתיעוד השיחה, שהגיע לידי ynet, הוא טען שאם ישר לא תקבל את מספר המנדטים הגבוה ביותר מבין כל המפלגות - יגבר הסיכוי שהנשיא יצחק הרצוג יטיל את מלאכת הקמת הממשלה על בנימין נתניהו. הוא הוסיף שאם הפער בין ישר לבין הליכוד יהיה גדול מספיק, יתקשה נתניהו לטעון לדה-לגיטימציה להחלפתו, וגם לא יוכל להחליט לבדו על מהלכים צבאיים. צפו בשיחה:

"אנשים אומרים שלא משנה מי תהיה המפלגה הגדולה כי ההכרעה היא לפי גושים", ציין מנליס. "ואם הגוש שלנו היה 61 בוודאות, אז לא היה דיון על הדבר הזה. אנחנו עושים הכל כדי להגיע ל-61. אבל אם חלילה נהיה 59-58, אז לאף אחד לא יהיה 61 ממליצים. לצערי, חלק מראשי המפלגות בגוש שלנו אמרו שהם לא יודעים על מי הם ימליצו ושהם צריכים לחשוב על זה. לנתניהו יש 50 ממליצים שלו, ואם אנחנו לא גדולים ממנו בהרבה – ב-8-7-6 מנדטים - הלגיטימציה לממשלת השינוי תהיה קטנה יותר.

"הדרך היחידה לנצח את נתניהו היא באמצעות המפלגה הגדולה, ומי שאומר אחרת עושה את זה רק ממניעים אישיים, כי הוא רוצה שמועמד כזה או אחר ייכנס. זה בסדר גמור. אנחנו מכבדים את זה, וגם ראוי שחלקם ייכנסו. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא איך מצביעים בפתק אחד גם למפלגה גדולה, גם לראש הממשלה שרוצים, וגם לגוש".

"אני רואה את כולם מוחאים כפיים". ראשי מפלגות מחנה השינוי ( צילום: שלו שלום, יאיר שגיא, יובל חן, אלכס קולומויסקי )

לדברי מנליס, נתניהו מבין שהוא לא ינצח, אז מה הוא מנסה להגיע לתיקו עם ישר: "הוא מנסה לתקוף את נפתלי בנט כדי שנפתלי בנט ישתה מאיתנו קולות, ישר תקטן, ולמעשה ייווצר תיקו בינה לבין הליכוד. אם יש תיקו, המנדט עשוי ללכת לנתניהו".

על הביקורת מצד המפלגות האחרות במחנה השינוי הוא הוסיף: "אני רואה את כולם מוחאים כפיים על כל מעבר מנדט לאיזושהי מפלגה בגוש. אני מאחל להם הצלחה, רק שאם ייווצר תיקו בין נתניהו לבין איזנקוט, לא נוכל להבטיח את החלפת נתניהו".

על הטענה שהנשיא לא מטיל את המנדט על המפלגה הגדולה אלא על מי שיש לו את מירב הממליצים הוא הוסיף: "ב-90% מהמקרים מאז קום המדינה הוטל המנדט על המפלגה הגדולה. נכון, היו גם מקרים אחרים, ואני מבין שרוצים לסמן אותם ולספר עליהם, אבל זה לא הרוב".

על הטענה שכל המפלגות רוצות להכניס לכנסת כמה שיותר מועמדים מהרשימות שלהן אמר מנליס: "יש להם אנשים מצוינים במקום 15, 10 ו-9 במפלגות אחרות. מה יקרה להם? הם יהיו בוועדת הרווחה של הכנסת במקום להיות שרים רציניים, כי כולנו נהיה ביחד באופוזיציה. אם לא נשיג ניצחון מוחלט, נתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה".