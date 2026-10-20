אמר הבוקר (שלישי) שוב כי הוא מאמין שמפלגתו צריכה להיות הגדולה ביותר בבחירות כדי לזכות בניצחון על גוש נתניהו. הוא אמר כי זה המפתח לממשלה יציבה, אבל עורר את זעמו של אחד מראשי הגוש - מספר 2 ב"ביחד",

אמר הבוקר (שלישי) שוב כי הוא מאמין שמפלגתו צריכה להיות הגדולה ביותר בבחירות כדי לזכות בניצחון על גוש נתניהו. הוא אמר כי זה המפתח לממשלה יציבה, אבל עורר את זעמו של אחד מראשי הגוש - מספר 2 ב"ביחד",

: "קמפיין המפלגה הגדולה לא מפריע לגוש, אלא תורם לגוש. מפלגה גדולה מזיזה ליכודניקים". הוא אמר כי מצביעים מתלבטים וכאלה שמאוכזבים מראש הממשלה בנימין נתניהו נוטים לתמוך בו ובמפלגתו מאחר שהיא מצטיירת כמפלגה הגדולה ביותר מבין כל המפלגות בבחירות הקרובות.

: "קמפיין המפלגה הגדולה לא מפריע לגוש, אלא תורם לגוש. מפלגה גדולה מזיזה ליכודניקים". הוא אמר כי מצביעים מתלבטים וכאלה שמאוכזבים מראש הממשלה בנימין נתניהו נוטים לתמוך בו ובמפלגתו מאחר שהיא מצטיירת כמפלגה הגדולה ביותר מבין כל המפלגות בבחירות הקרובות.

הבוקר, בריאיון ב-103FM, המשיך איזנקוט בקמפיין המפלגה הגדולה: "מכל הסקרים עולה שיש קרב צמוד עם הליכוד, ולכן אני פועל שישר! תהיה גדולה בצורה משמעותית מהליכוד", אמר. "המסקנה שלי היא שישר! גדולה משמעותית מהליכוד היא המפתח לניצחון ולממשלה יציבה, ולזה אני פועל ואני משוכנע שנשיג את זה".

הבוקר, בריאיון ב-103FM, המשיך איזנקוט בקמפיין המפלגה הגדולה: "מכל הסקרים עולה שיש קרב צמוד עם הליכוד, ולכן אני פועל שישר! תהיה גדולה בצורה משמעותית מהליכוד", אמר. "המסקנה שלי היא שישר! גדולה משמעותית מהליכוד היא המפתח לניצחון ולממשלה יציבה, ולזה אני פועל ואני משוכנע שנשיג את זה".

הבוקר, בריאיון ב-103FM, המשיך איזנקוט בקמפיין המפלגה הגדולה: "מכל הסקרים עולה שיש קרב צמוד עם הליכוד, ולכן אני פועל שישר! תהיה גדולה בצורה משמעותית מהליכוד", אמר. "המסקנה שלי היא שישר! גדולה משמעותית מהליכוד היא המפתח לניצחון ולממשלה יציבה, ולזה אני פועל ואני משוכנע שנשיג את זה".

לפיד, שבבחירות הקודמות עמד בראש גוש האופוזיציה, הזהיר: "קמפיין המפלגה הגדולה עלול להפסיד לנו את הבחירות. אני שילמתי כבר את שכר הלימוד הזה, וביוקר. ארבע פעמים רצנו על קמפיין המפלגה הגדולה, בכל הארבע נתניהו בסוף הקים ממשלה, כולל בפעמים שבהן אנחנו היינו המפלגה הגדולה".

לפיד, שבבחירות הקודמות עמד בראש גוש האופוזיציה, הזהיר: "קמפיין המפלגה הגדולה עלול להפסיד לנו את הבחירות. אני שילמתי כבר את שכר הלימוד הזה, וביוקר. ארבע פעמים רצנו על קמפיין המפלגה הגדולה, בכל הארבע נתניהו בסוף הקים ממשלה, כולל בפעמים שבהן אנחנו היינו המפלגה הגדולה".

לפיד, שבבחירות הקודמות עמד בראש גוש האופוזיציה, הזהיר: "קמפיין המפלגה הגדולה עלול להפסיד לנו את הבחירות. אני שילמתי כבר את שכר הלימוד הזה, וביוקר. ארבע פעמים רצנו על קמפיין המפלגה הגדולה, בכל הארבע נתניהו בסוף הקים ממשלה, כולל בפעמים שבהן אנחנו היינו המפלגה הגדולה".