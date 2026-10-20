יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר הבוקר (שלישי) שוב כי הוא מאמין שמפלגתו צריכה להיות הגדולה ביותר בבחירות כדי לזכות בניצחון על גוש נתניהו. הוא אמר כי זה המפתח לממשלה יציבה, אבל עורר את זעמו של אחד מראשי הגוש - מספר 2 ב"ביחד", יאיר לפיד.
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אתמול פורסם ב-ynet כי בשיחות סגורות אמר איזנקוט: "קמפיין המפלגה הגדולה לא מפריע לגוש, אלא תורם לגוש. מפלגה גדולה מזיזה ליכודניקים". הוא אמר כי מצביעים מתלבטים וכאלה שמאוכזבים מראש הממשלה בנימין נתניהו נוטים לתמוך בו ובמפלגתו מאחר שהיא מצטיירת כמפלגה הגדולה ביותר מבין כל המפלגות בבחירות הקרובות.
הבוקר, בריאיון ב-103FM, המשיך איזנקוט בקמפיין המפלגה הגדולה: "מכל הסקרים עולה שיש קרב צמוד עם הליכוד, ולכן אני פועל שישר! תהיה גדולה בצורה משמעותית מהליכוד", אמר. "המסקנה שלי היא שישר! גדולה משמעותית מהליכוד היא המפתח לניצחון ולממשלה יציבה, ולזה אני פועל ואני משוכנע שנשיג את זה".
לפיד, שבבחירות הקודמות עמד בראש גוש האופוזיציה, הזהיר: "קמפיין המפלגה הגדולה עלול להפסיד לנו את הבחירות. אני שילמתי כבר את שכר הלימוד הזה, וביוקר. ארבע פעמים רצנו על קמפיין המפלגה הגדולה, בכל הארבע נתניהו בסוף הקים ממשלה, כולל בפעמים שבהן אנחנו היינו המפלגה הגדולה".
"מתי הפעם היחידה שניצחנו? כשרצנו על אסטרטגיית הגוש", הוא הוסיף. "נתניהו היה המפלגה הגדולה, אבל אנחנו הקמנו את הממשלה. בואו ננהג באחריות. אם כל אחד יתמקד בקהלים שלו, ננצח. אם ננסה לשתות אחד את השני, כל הגוש בסכנה".
חברי הגוש של איזנקוט לא מסכימים להביע בו תמיכה, והוא רואה בקמפיין המפלגה הגדולה משימה חשובה. הוא סבור שהוא חייב להיות הגדול מכולם באופן בולט כדי לזכות במנדט להקמת הממשלה מנשיא המדינה. הסכנה במקרה הזה, שממנה מתריעים חבריו לגוש, שהקמפיין שינהל איזנקוט יכווץ את הגוש כולו. אולי קמפיין זה יביא את איזנקוט למספר גבוה של מנדטים, אבל הגוש כולו עלול להיפגע.
בגוש המתנגד לנתניהו עובדים באופן מאומץ למנוע את המצב הזה. אביגדור ליברמן, נפתלי בנט ויאיר גולן מבינים שהקרב הדו ראשי עשוי לכווץ את כולם למספרים נמוכים הרבה יותר מאלה שמופיעים בסקרים ונלחמים במגמות. איזנקוט מצידו, כאמור, מאמין כי קמפיין המפלגה הגדולה לא מגיע על חשבון חבריו לגוש.