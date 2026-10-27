יותר מ-7 מיליון בעלי זכות בחירה יוצאים הבוקר (יום שלישי) להצביע בבחירות לכנסת ה-26, בהם גם ראשי המפלגות.

גלריה ( צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ, רויטרס, שלו שלום, יובל חן, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי )

גולן הצביע בראש העין

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן הגיע עם נכדו לקלפי בראש העין.

גולן אמר במקום: "זה בוקר של תקווה אדירה. מסע לבניית ישראל מחדש - טובה יותר לאזרחיה, לביטחון. שיהיה לכולנו בהצלחה".

יאיר גולן בקלפי ( צילום: רועי רובינשטיין )





דרעי הצביע בירושלים

יו״ר ש״ס אריה דרעי הצביע בשכונת הר נוף בירושלים.

דרעי אמר בהצהרה לאחר מכן: "זכינו לקיים מצווה ולשמוע לדברי חכמים. אני מבקש מכולם, ללא יוצא מן הכלל, לצאת מיד ולהצביע. זה ממש מצב של סכנה ליהדות. כל גדולי ישראל בוכים ומתחננים".

יו"ר ש"ס דרעי בקלפי בשכונת הר נוף בירושלים ( צילום: יעקב כהן )

וינטר הצביע במצפה נטופה

יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר הצביע ביישוב מגוריו מצפה נטופה.

וינטר מסר לאחר ההצבעה: ״למען עם ישראל, למען נצח ישראל, למען אחדות ישראל. תצביעו עם הלב ונצליח בגדול. בעזרת השם נעשה ונצליח״.

עופר וינטר עמך ישראל בקלפי ( צילום: אביהו שפירא )

עבאס הצביע במרר

יו"ר רע"מ מנסור עבאס הצביע במרר.

עבאס אמר כי יש לו "ציפיות גבוהות", והוסיף: "אני חושב שרע"מ נמצאת בעמדה מאוד משפיעה והיא תוכל להשלים את מניין הקואליציה הבאה כדי להבטיח הקמת ממשלת שינוי שנייה".

בן גביר הצביע בקריית ארבע

יו"ר "עוצמה יהודית" איתמר בן גביר הצביע בקריית ארבע.

בן גביר הצהיר בקלפי כי הוא מעוניין בתפקיד שר הביטחון. הוא השיב לשאלת ynet מה יעשה אם לא יקבל את התפקיד: "אני לא מנהל כרגע מו"מ".

בן גביר מצביע ( צילום: AP Photo/Leo Correa )

ג'בארין הצביע באום אל פחם

יו"ר הרשימה המשותפת (חד"ש-תע"ל-בל"ד) יוסף ג'בארין הצביע בבית הספר אל-אקואס באום אל פחם.

ג'בארין אמר לאחר שהצביע: "במו ידינו אנחנו יכולים להביא את השינוי. אני כבר מרגיש את השינוי, בשעה כזו בבחירות הקודמות כמעט ולא היו אנשים בקלפיות. יש תחושה מאוד טובה. אנחנו נממש את הפוטנציאל לדעתי עד סוף היום".