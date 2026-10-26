מי רשאי להצביע בקלפי נגישה מיוחדת, ואיך מוצאים אחת?

מתוך הקלפיות ברחבי הארץ, 6,208 יהיו נגישות, ו-3,620 מהן יוגדרו כקלפיות נגישות מיוחדות – בהן בוחר המוגבל בניידות יוכל להצביע, במעטפה חיצונית, גם אם הוא אינו משויך לה. מי שמוגבלותו אינה ניכרת לעין יתבקש לחתום על הצהרה בפני מזכיר הקלפי, כאשר חתימה על הצהרה כוזבת היא עבירה פלילית. כדי למצוא קלפי נגישה, ניתן להזין כתובת או יישוב במפת הקלפיות ב

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