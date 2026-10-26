7,331,981 בעלי זכות בחירה יוכלו מחר (יום שלישי) לגשת ל-12,018 קלפיות, ולהצביע לאחת מ-36 רשימות שמתמודדות על קולן בבחירות לכנסת ה-26. הקלפיות ברובן ייפתחו בשעה 07:00 בבוקר וייסגרו ב-22:00. ביישובים קטנים, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי אבות, הקלפיות ייסגרו ב-20:00. וברגע שהקלפי האחרונה תיסגר - יתחיל מבצע לוגיסטי ענק בניהול ועדת הבחירות המרכזית. רגע לפני שהכול מתחיל, ריכזנו עבורכם כאן את כל מה שכדאי שתדעו.
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לא קיבלתי הודעה לבוחר. איפה להצביע? אפשר לבדוק באתר משרד הפנים לפי מספר תעודת הזהות - בקישור הזה - או במוקד הטלפוני של המשרד במספרים הבאים: 1-800-101975 או 073-2458358. רשימת הקלפיות ושעות הפעילות מתפרסמות גם באתר ועדת הבחירות המרכזית.
יש לציין כי מי שפונו מבתיהם בעקבות המלחמה ועדיין לא חזרו אליהם יוכלו להצביע בקלפי במקום מגוריהם המקורי, בקלפי ייעודית למפונים, או – אם הם זכאים לכך – בקלפי המיועדת לבוחרים המוגבלים בניידות. לפי ועדת הבחירות, קלפיות ייעודיות יוצבו לקהילות שפונו מבארי, כפר עזה, ניר עוז וחולית.
בנוסף, חיילים יכולים להצביע בקלפי צבאית בבסיס שבו הם נמצאים, או בקלפי הרגילה שבה הם רשומים; שוטרים יכולים להצביע ללא מדים בכל קלפי בארץ, בהצגת תעודת שוטר; דיירים בבתי אבות שגרים בהם יותר מ-50 איש יוכלו להצביע בקלפי במוסד, ודיירים מוגבלים בניידות במוסד שאין בו קלפי יוכלו להצביע בכל קלפי נגישה מיוחדת; מאושפזים יוכלו להצביע ב-250 קלפיות שיוצבו בבתי חולים שיש בהם לפחות 50 מיטות אשפוז. להרחבה, לחצו כאן.
צריך להביא את ההודעה לבוחר לקלפי? לא. ההודעה מקצרת את התהליך, אבל אין חובה להציג אותה.
איך מזדהים בקלפי? באמצעות תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף, דרכון ישראלי בתוקף או בתעודה צבאית אישית בתוקף. שוטרים יכולים להזדהות גם בתעודת שוטר.
מי רשאי להצביע בקלפי נגישה מיוחדת, ואיך מוצאים אחת? מתוך הקלפיות ברחבי הארץ, 6,208 יהיו נגישות, ו-3,620 מהן יוגדרו כקלפיות נגישות מיוחדות – בהן בוחר המוגבל בניידות יוכל להצביע, במעטפה חיצונית, גם אם הוא אינו משויך לה. מי שמוגבלותו אינה ניכרת לעין יתבקש לחתום על הצהרה בפני מזכיר הקלפי, כאשר חתימה על הצהרה כוזבת היא עבירה פלילית. כדי למצוא קלפי נגישה, ניתן להזין כתובת או יישוב במפת הקלפיות באתר ועדת הבחירות המרכזית. סימון סגול במפה מעיד על ריכוז קלפיות שיש בו לפחות קלפי נגישה מיוחדת אחת, ולחיצה על הסימון תציג את רשימת הקלפיות – בה יהיה רשום איזו קלפי מוגדרת כנגישה מיוחדת.
איך אוודא שלא יפסלו את הקול שלי? פתק לא תקני הוא כזה שלא תואם את הגדרות ההדפסה של ועדת הבחירות המרכזית, או שגודלו, צבעו או הדפסתו שונים ממה שקבעה ועדת הבחירות המרכזית. במקרה כזה, הפתק שלכם פסול. כלומר, פתק שהדפסתם בבית, גזרתם מעיתון או קיבלתם מפעיל ברחוב מחוץ לבית הספר ייפסל. יש לציין כי המפלגות רשאיות להדפיס בעצמם פתקים - כל עוד הם תואמים להגדרות ההדפסה של ועדת הבחירות המרכזית. רוצים להיות בטוחים שהקול שלכם ייספר? פשוט קחו פתק מאלה שמוצבים מאחורי הפרגוד בלבד.
כדי להיות בטוחים שהפתק לא נפסל, הכניסו למעטפה רק פתק אחד של מפלגה אחת שלקחת מאחורי הפרגוד, אל תכתבו עליו ואל תקשקשו עליו אפילו לא "לב" קטן, והכול יהיה בסדר. אם בכל זאת התחכמתם, לא בכל תרחיש הקול ייפסל: אם הכנסתם למעטפה עד שלושה פתקים זהים של אותה מפלגה או רשימה, הקול שלכם לא ייפסל. הפתקים הנוספים פשוט לא נספרים - והפתק נספר כקול אחד לטובת המפלגה.
נגמרו פתקים של מפלגה מסוימת בקלפי, יש מה לעשות? בכל קלפי מונחים פתקים ריקים, למקרה שפתקי מפלגה מסוימת נגמרו, או אם מישהו רוצה להכניס למעטפה שלו פתק לבן. אפשר להצביע בהם, אבל רק לפי הכללים הבאים (לפי סעיף 76): לכתוב בעט כחול את אותיות הרשימה, או את האותיות יחד עם שמה של הרשימה. פתק לבן שנכתב עליו בצורה אחרת ייפסל ולא ייספר. פתק לבן שהוכנס ריק, למען הסר ספק, גם הוא פסול לכל דבר. למעשה, גם "קולות המחאה" לא נספרים.
איזו תחבורה ציבורית פועלת בחינם, וממתי? הנסיעה בקווי האוטובוס הבין-עירוניים לטווח של יותר מ-15 ק"מ והנסיעה ברכבת ישראל תהיה חינם לכל הציבור. ההסדר נכנס לתוקף היום בשעה 20:00, ויימשך עד תום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות. את רשימת הקווים אפשר לקבל במוקד המידע של משרד התחבורה - 8787*. נסיעה בקווים עירוניים תהיה בתשלום. להרחבה, לחצו כאן.
מה צפוי במזג האוויר? ביום הבחירות לכנסת תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. עם זאת, צפויים לרדת גשמים מקומיים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. לקראת שעות הצהריים הגשמים יתחזקו באזורים אלו - וילוו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד, ואף קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח.
מתי נדע את התוצאות? ספירת הקולות תחל מיד עם נעילת הקלפיות בשעה 22:00. כל ועדת קלפי תספור את הקולות ותעביר אותם, יחד עם תיבות הקלפי, לוועדת הבחירות האזורית. שם יאושר סופית פרוטוקול ההצבעה. התוצאות יוזרמו למחשבי ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, תוצאות ביניים יתפרסמו במהלך הלילה, והתוצאות הסופיות צפויות רק אחרי ספירת המעטפות הכפולות. לפי סעיף 11 לחוק יסוד: הכנסת, יש לוועדת הבחירות המרכזית שמונה ימים מיום הבחירות לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות. לכן, המועד האחרון לפרסום התוצאות הסופיות הוא 4 בנובמבר 2026, אך בוועדת הבחירות מעריכים שיצליחו לספור את הקולות עד חמישי בצהריים.
איך ישפיעו המעטפות הכפולות? בוועדת הבחירות מעריכים שבין 600 ל-650 אלף ישראלים יצביעו במעטפות הכפולות, שיא של כל הזמנים שמהווה כ-15 מנדטים שייספרו אחרי תצאות הלילה. הניסיון מהבחירות הקודמות ב-2022 מלמד כי השפעת המעטפות הכפולות אומנם מוגבלת, אך כמעט תמיד מורגשת ומשנה את המפה הפוליטית במנדט או שניים. הכיוון של השינוי עקבי למדי: בשל הרכב המצביעים, ובהם חיילים, דיפלומטים, שוטרים וסוהרים, הספירה פוגעת בדרך כלל במפלגות החרדיות והערביות ומשפרת את מצבן של המפלגות הציוניות. רוב המצביעים במעטפות הכפולות משרתים בצה"ל, ושיעור החרדים והערבים ביניהם נמוך בהרבה מחלקם באוכלוסייה. להרחבה ולתקדימים ההיסטוריים, לחצו כאן.