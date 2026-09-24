במערכת הפוליטית הגיבו לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס עצרת האו"ם - כשבאופוזיציה ביקרו בחריפות את הנאום, בעוד בקואליציה שיבחו את נתניהו. מי שבלט בשתיקתו היה יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט שלא התייחס עד כה לנאום.
ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב לאחר הנאום: "לנתניהו היתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטאר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח השבעה באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות, ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטאר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטארי בשמו פוגע בביטחון הלאומי שלנו, פוגע במעמד ישראל בעולם, ופוגע בזכרם של נרצחי הטבח".
בנט המשיך: "נתניהו מדבר על חמאס, אבל הוא מנסה להסתיר את האמת, רבותיי: בלי קטאר, אין חמאס. נתניהו נותן לקטאר את המפתחות לעזה, ולכן הוא לא מסוגל להכריע את החמאס כבר שלוש שנים. אנחנו נכריז על קטאר כאויב, נסלק אותה מישראל ומעזה, ונכריע את החמאס״.
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מיקד אף הוא את תגובתו לנאום לסוגיה הקטארית וכתב בנימה צינית: "הופתעתי לשמוע שביבי מאשים את קטאר בהפצת שקרים ובאירוח של בכירי החמאס בשבעה באוקטובר, כנראה שהנאום לא תואם עם יונתן אוריך". בכך רמז לחשדות בדבר מעורבות יועציו של נתניהו בפרשת קטאר-גייט. ח"כ אחמד טיבי בחר להתייחס לנטישה של משלחות את האולם לפני תחילת הנאום. על כך כתב: "'הגירה מרצון מהאולם', הישג בינלאומי נוסף של נתניהו".
מנגד, בקואליציה נשמעו דברי תמיכה. שר החוץ גדעון סער כתב: "נאום מזהיר של ראש הממשלה שהציג את האמת שלנו, של ישראל, בבית השקר של האו״ם. ראש ממשלת ישראל חייב להיות מצויד ביכולות ובכישורים להיאבק על עניינה של ישראל ולהיות שחקן בזירה הבינלאומית. למועמדים שמבקשים להחליף את נתניהו בבחירות אלה - אין את היכולות הללו שיש לנתניהו".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: "נאום חשוב של ראש הממשלה באו״ם, כל מדינת ישראל עומדת מאחוריך מול השקרים של העולם". שר האוצר בצלאל סמוטריץ' המשיך באותו הקו וכתב: "ראש הממשלה, עם ישראל כולו מאחוריך בנאום החשוב באו״ם! סומכים עליך שתייצג את צדקת דרכה של מדינת ישראל בגאון ובראש מורם. יהי השם עמך".
יו"ר ש"ס אריה דרעי כתב: "ברכות לראש הממשלה בנימין נתניהו על נאום חזק וגאה באו״ם. מול מסע השקרים והאנטישמיות – השמעת את האמת והצדק של עם ישראל והגנת על חיילי צה״ל הגיבורים".
השר מיקי זוהר מהליכוד צייץ: "נתניהו נלחם הערב מעל בימת האו״ם על האמת שלנו. הוא חשף את הצביעות של חלק ממנהיגי העולם ושיקף את הנחישות של עם ישראל. אני מברך את ראש הממשלה על נאום חשוב ומוצלח במיוחד".