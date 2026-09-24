יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מיקד אף הוא את תגובתו לנאום לסוגיה הקטארית וכתב בנימה צינית: "הופתעתי לשמוע שביבי מאשים את קטאר בהפצת שקרים ובאירוח של בכירי החמאס בשבעה באוקטובר, כנראה שהנאום לא תואם עם יונתן אוריך". בכך רמז לחשדות בדבר מעורבות יועציו של נתניהו ב

פרשת קטאר-גייט.