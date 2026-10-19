״זהו יום עצוב עבורי ועבור המפלגה. אבל החלטות לאומיות קשות דורשות אומץ לב ויושרה כלפי הציבור״. כך אמרה הערב (שני) ל-ynet מספר 2 בכחול לבן, פנינה תמנו שטה - לאחר ההודעה של היו"ר בני גנץ על פרישת המפלגה מההתמודדות בבחירות לכנסת.

"לעצור לטובת הכלל". פנינה תמנו שטה ( צילום: שלו שלום )

ח״כ תמנו שטה שמכהנת בכנסת ברציפות מאז 2018 ושימשה גם כשרת העלייה והקליטה, נשארה נאמנה לגנץ עד הרגע האחרון, למרות שידעה כי הסיכויים לנצח ולעבור את אחוז החסימה הם נמוכים. על רקע זה היא התלבטה אם להמשיך או לפרוש, אבל בגלל הנאמנות החליטה להישאר עם גנץ ולא לחפש בית פוליטי חדש, כמו חברים אחרים בסיעה.

על ההחלטה הדרמטית של גנץ לפרוש אמרה: ״זו החלטה לא פשוטה. אבל היא נכונה בעת הזאת, ואני שלמה איתה ותומכת בה. רצינו להמשיך בעשייה ביתר שאת, בדרך ממלכתית, מקצועית ומאחדת. אבל האחריות לעתידה של ישראל מחייבת אותנו לראות את התמונה הרחבה ולקבל גם החלטות כאלה, אפילו כשהחזון והדרך שלנו נכונים בעינינו. לפעמים צריך לדעת לעצור לטובת הכלל״.

לדבריה: ״חשוב לי לומר, בראש ובראשונה, לכל מי שמתקשרים, מסמסים, כותבים ודואגים לי: אני פשוט אוהבת אתכם. אני אוהבת את העם הזה ולא מוותרת עליו — ולא על הדברים שצריך לתקן כאן. כי ארץ ישראל יפה וטובה היא קודם כול ארץ צודקת ושוויונית, שרואה את כולם וכולן״.

הודעת הפרישה של גנץ ( צילום: לע"מ )





על יו״ר המפלגה שלה גנץ היא אומרת: ״בשנות השותפות שלי עם בני ראיתי מקרוב את יושרתו, את מסירותו ואת אהבתו למדינה ולעם. בכל פעם שאמר 'ישראל לפני הכול', הוא התכוון לכך ועמד מאחורי הדברים. גם אני התכוונתי לכך. גם בתקופות הקשות בני המשיך להניף את דגל האחדות ולפעול לחיבור בין חלקי העם. הוא הבין, וביתר שאת אחרי 7 באוקטובר, עד כמה החוסן, הביטחון והעתיד שלנו תלויים ביכולתנו לעמוד יחד.