הישורת האחרונה בקרב על הקול: בעת שמנהיגי המפלגות יתעוררו הבוקר, יוותרו להם פחות מ-100 שעות לשכנע את המתלבטים, לפני פתיחת הקלפיות ביום שלישי ב-7 בבוקר. הרוב הגדול של הסקרים מצביע שלאף אחד מהגושים אין 61 מנדטים, אבל אחוז ההצבעה יכול לשנות הרבה מאוד, ובכך מתמקדים ראשי המפלגות.

גלריה איזנקוט, נתניהו ובנט. המובילים בסקרים, ובפולימרקט ( צילום: Erik Marmor/Getty Images, JACK GUEZ / AFP, AP Photo/Ohad Zwigenberg )

לפי "פולימרקט", ליו"ר ישר! גדי איזנקוט הסיכויים הטובים ביותר להקים ממשלה - 49%. לראש הממשלה בנימין נתניהו רק 30%, והוא במגמת ירידה בשבועיים האחרונים - בניגוד לזו של יו"ר ביחד נפתלי בנט, שכמו בסקרים מטפס גם בפלטפורמת ההימורים, ל-16%. ליו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יש לפי "פולימרקט" רק 3% סיכוי להקמת ממשלה.

הערים שעליהן נתניהו ישים דגש

בניסיון להגיע ל-61 - או לפחות למנוע מאיזנקוט (או מבנט וליברמן) אפשרות של הקמת ממשלה - הליכוד צפוי להתמקד בימים האחרונים ב-20 ערים מרכזיות, כשנתניהו והשרים יקיים חמישה-שישה סיורים מדי יום. בליכוד הגבירו בשבוע האחרון את המאמץ בשטח, בניסיון להמריץ את הבייס עם מיקוד בערים המזוהות איתם - ובמטרה להעלות את אחוזי ההצבעה בהן. בין הערים שבהן מתמקד נתניהו - אשקלון, אשדוד, באר שבע, אופקים, נתניה וחולון .





בשבוע האחרון אנשי נתניהו יוצרים קשר עם הסניפים באותה עיר, ומתאמים את הגעתו של נתניהו לקניון, מרכז מסחרי, או מפגש תושבים אחר. בליכוד חילקו את העבודה בין השרים ובין הלו"ז של נתניהו, כך שבכל עיר מרכזית תהיה נוכחות קבועה של הליכוד לצורך הכנת השטח.

בליכוד מתמקדים "בהמרצה" באמצעות קשר הדוק עם ראשי הערים והסניפים, כשביום הבחירות יעבור כובד המשקל לחמ"ל המיוחד שנפתח, שמטרתו להניע אנשים לקלפיות. החמ"ל, המשותף לליכוד ולציונות הדתית, כולל מאות מתנדבים שפועלים על פי מיפוי של רחובות ושכונות בערים שבהן מתרכז נתניהו, ותפקידם להעלות את אחוזי ההצבעה בהן.

נתניהו בנתניה, אחת הערים המרכזיות מבחינתו ( צילום: JACK GUEZ / AFP )

איזנקוט ישלח את הפעילים לערי הפריפריה

כל זאת מול איזנקוט, שמרכז את המאמץ לעיתים בחלק מהערים שנתניהו מעוניין בתמיכה מוחצת בהן. כך יוצא, שבשעה שאיזנקוט מנסה "להרדים" את הערים המכריעות, נתניהו מנסה לעורר אותן, ולספק סיבה טובה לתושבים לצאת להצביע.

אצל איזנקוט קיבלה "טיפול מיוחד" אילת, עיר מגוריו של איזנקוט בילדותו, והוקצה לה תקציב מהגבוהים ביותר שהוקצו לקמפיין בערים. גם ביישובים אחרים ובעיירות פיתוח, שעליהם בדרך כלל המחנה הליברלי "מוותר מראש" לליכוד - מתנהל קרב של איזנקוט, המועמד המזרחי היחיד לראשות הממשלה. השבוע לקחו בישר! את האירוע צעד נוסף קדימה, וערי פריפריה רבות נשטפו בשלטים יוצאי דופן: "ראש ממשלה דיאלנא" , כלומר, ראש ממשלה "משלנו" במרוקאית.

איזנקוט בכותל. מנסה לגייס גם קולות מהציונות הדתית ( צילום: Menahem KAHANA / AFP )

מסקרים שערך המטה שלו עולה כי גם אם איזנקוט לא מגייס תמיכה בקרב קהל ליכודי, הוא גם לא מעורר אצלם רגשות שליליים, ואולי אפילו להיפך. כך שגם אם אותו קהל לא ייצא להצביע לו, הוא עשוי להישאר בבית ולא ירגיש בהילות לצאת להצביע ולתמוך בנתניהו. השבוע ישלים איזנקוט את ביקורו ב-40 "ערי הזהב" - ובהן לצד אילת גם דימונה, באר שבע, נתניה, חדרה, עפולה וחולון . אלו סומנו במטרה להגיע גם אל ה"מתנדנדים", אלה שמתלבטים ובעלי פוטנציאל לשנות את דפוס ההצבעה שלהם, אפילו בין הגושים.

עבודה ממוקדת נעשית גם בקרב על קול הציונות הדתית. כך למשל ערך איזנקוט כנס גדול בגבעת שמואל לחובשי כיפות. לעומת זאת, בערים ליברליות בעלות אחוז הצבעה גבוה לגוש השינוי - כמעט לא הושקעו תקציבים. הפריסה ליום הבחירות עצמו נעשתה בהתאם. רוב הפעילים והמשגיחים בקלפיות יישלחו לערי פריפריה המזוהות עם הליכוד. כמעט ולא הושקע כוח אדם בתל אביב, מכיוון שהנחת העבודה היא שהנתונים שם טובים ממילא.

המיקוד של בנט - שרוצה שתצרפו אותו לוואטסאפ המשפחתי

בנט יחל את 100 השעות האחרונות כשהוא כאמור במגמה חיובית - וצמצם משמעותית את הפער בסקרים מול איזנקוט, יריבו המרכזי בגוש השינוי. בניסיון לשכנע עוד מתלבטים לעבור למפלגתו, הוא פרסם מספר ייעודי, וקרא "להוסיף אותו לקבוצת הוואטסאפ המשפחתית" - וימשיך לקיים פרלמנטים בהשתתפות תומכי נתניהו, לצד כנסים וסיורים במרכזי הערים.

במפלגת ביחד עבדו באופן מאומץ בחודשים האחרונים על פילוח האנשים שהראו מעורבות באותם פרלמנטים שמבצע בנט במעוזי הליכוד. החל מהכנסים, דרך מפגשים אקראיים ותוך שהצוות מטרגט תומכים מהרשתות החברתיות, הוקם מערך גדול של תומכים שמהווה את הבסיס שעליו תסתמך המפלגה ביום הבחירות - וזאת בנוסף לאנשי יש עתיד ולסניפיה הפעילים כיום בעיקר במעוזים שנחשבים ליברלים.

בנט. במגמה חיובית ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

לאחר עבודת השטח של החודשים האחרונים החליטו במטה בנט לעדכן את ערי המטה שבהן תמוקד העבודה, תשומת הלב וגם התקציבים. בשונה ממפלגות אחרות, מרבית התקציב של המפלגה נשמר למה שמכונה ה"מאני טיים", הרגע שבו מצביעים רבים מגבשים את החלטתם. המיקוד שעליו הוחלט יהווה גם את הבסיס לערים שאליהן יגיע בנט, ובהן יסיירו חברי הרשימה.

על פי המפה שנבנתה במטה המפלגה, המיקוד יהיה בקריות, בחדרה, נתניה, ראש העין, מודיעין, פתח תקווה, שכונות ספציפיות בירושלים וכן באשדוד, אשקלון, יבנה, רחובות ונס ציונה . בנוסף, ואולי במפתיע, יהיה גם מיקוד על יישובים ביהודה ושומרון, וכנסים שנערכים בקרב חובשי כיפות סרוגות "שלא מצאו בית" בימין.