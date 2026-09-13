השר לשעבר יזהר שי , ששכל את בנו ב-7 באוקטובר, הגיב היום (ראשון) בחריפות על דברי המשוריינת החדשה בליכוד טליק גואילי , אימו של לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל, שנהרג גם הוא ביום הטבח וגופתו נחטפה לעזה. שי התייחס לדברים שאמרה גואילי על מחנה האופוזיציה בתשדיר ההצטרפות שלה למפלגה, וכתב בפוסט בפייסבוק: "בחרת להצטרף לראש ממשלה שהפך את המחנאות לכלי שלטוני. הצטרפת להסתה של האיש שאחראי למותו של רני הגיבור".

גלריה "הדגברים לא עושים לך כבוד". טליק גואילי ויזהר שי ( צילום: גילה קופמן, הדר יואביאן )

גואילי: "אם המחנה השני ינצח, הזיכרון של גיבורי המלכות יעלם"

בסרטון שפורסם בשבוע שעבר התייחסה גואילי לבחירות המתקרבות, ואמרה: "אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו - ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו - ייעלם".

שי שכל את בנו ירון בקרב על מוצב כרם שלום ועל קיבוץ כרם. הוא היה חלק מכוח נח"ל מצומצם, שיחד עם כיתת הכוננות של הקיבוץ ומסוק חיל האוויר הצליחו למנוע מעשרות מחבלים לבצע טבח בתושבים, בחיילים ובחיילות. שי היה חלק מצוות שכלל את יואב לוינסון ועומר בטיטו.

בפוסט שפרסם כתב שי: "שנה טובה טליק גווילי. אני משתתף בצערך על נפילתו של רני הגיבור ומוצא נחמה מסוימת, כמוך, בכך שהוא חזר הביתה בזכות מאמצי נשיא ארה"ב ומיליוני אזרחים ישראלים שיצאו לרחובות בכל שבוע במשך יותר משנתיים (ואני ורבים מחבריי - בני 'המחנה השני' ביניהם), ואילצו את נתניהו לקבל עסקה שהוכתבה לו.

"את יודעת טליק, הדברים האלה שבחרת להגיד בראיון הבכורה שלך, או בקליפ התעמולה הראשון שבחרת להשתתף בו, לא עושים כבוד. לא לזכרו הקדוש של רני שלך וגם לא לך, אימא של גיבור ישראל. אני משוכנע שכשרני יצא להילחם באותו יום, הוא לא בדק אם הוא מגן על בני מחנה אחד או אחר. הוא יצא להגן על עם ישראל. כך גם הבן הגיבור שלי. הוא נלחם עד שנפל בקרב ובמותו הגן על אנשי המחנה שלך ושלי ושל כל אחד אחר. כי הגיבורים שלנו נפלו בהגנה על המולדת, לא על המחנה".

רס"ל רן גואילי ז"ל ( צילום: משטרת ישראל )

ירון שי ז"ל

שי הוסיף: "את, טלי, בחרת להצטרף לראש ממשלה שהפך את המחנאות לכלי שלטוני. הוא הפך את הפילוג בינינו למכשיר פוליטי. הוא דאג להפריד בין דם לדם, בין שכול לשכול, הוא הפך את השיסוי וההסתה לאומנות. ועכשיו, למרבה הצער והכאב, את מצטרפת להסתה שלו, האיש שאחראי למותו של רני הגיבור, כנגד מחנה שלם. האיש הזה, שאילו קיים את הבטחתו הבסיסית ביותר להגן עלינו, לעולם לא היית פוגשת אותו, האיש הזה שצירף אותך לשורותיו אך ורק מפני שאת מוכנה למחול לו על הקורבן הנורא מכל ששילמת בגלל המחדל המזעזע שלו, האיש שמתחמק מקבלת אחריות ומונע את חקר האמת מאז האסון הנורא, האיש הזה הזמין אותך להצטרף אליו כדי לנצל את השכול האישי שלך טליק, על מנת להצדיק את ההסתה הפרועה שלו ושל השופרות שלו כנגד הורים שכולים של 'המחנה השני'.

"את יודעת, טליק, לאף אחד אסור להעביר עלייך ביקורת, כי את אימא שכולה. אבל לי מותר. כי גם אני, כמוך, אבא שכול. ובניגוד לדברי התועבה שלך טליק, בניגוד לזבל המזעזע שבחרת להוציא מהפה שלך בשירותו של ראש ממשלת המחדל והאסון, אני, טליק, איש 'המחנה השני', לעולם לא אתן שיישכחו גיבורי המלכות. לא הגיבורים של המחנה שלך ולא הגיבורים של המחנה שלי.

"כי אין מחנות בשכול טליק. יש רק כאב נורא ויש זיכרון שלעולם לא יימחק של גיבורי המלכות. וגם אם המסית העליון שכנע אותך לומר דברי בלע על מיליוני ישראלים שכואבים את כאב המלחמה הזו לא פחות ממך טליק, אני כאן כדי להזכיר לך שכולנו בני אדם, כולנו אוהבים את המדינה הזו לא פחות ממך וממנו, וחלקנו שילם מחיר נורא מכל, בדיוק כמוך.

"אז בפעם הבאה שתחליטי להכפיש הורים שכולים אחרים, או מחנה שלם שאנשיו נלחמו למען רני הגיבור לא פחות מאנשי המחנה שלך, בואי תנסי לחשוב על זה: יש דברים חשובים יותר מלהגן על המנהיג העליון שבגללו הבן שלך נהרג. את יכולה לשמר את זכרו הקדוש של רני הגיבור גם מתוך אהבה והערכה לכל מי שנפלו בהגנה על המולדת. וגם למשפחות שלהם.

"נסי את זה, טליק, במקום לבחור במסלול השנאה וההסתה. כי אחרי הבחירות האלו, ואחרי שהמסית העליון ייעלם מהבמה הפוליטית סוף סוף, נצטרך ללמוד כולנו לחיות שוב ביחד. למען המדינה שעל הגנתה נפלו הגיבורים שלנו, ביניהם רני גיבור ישראל, בהם הבן שלי, בהם עוד הרבה יותר מדי לוחמים גיבורים ששילמו את מחיר המחדל, השאננות והפילוג בינינו.