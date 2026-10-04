מטרגטים עשרות אלפי מצביעי ימין, מנסים להוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה: תקופת החגים נגמרה, ומערכת הבחירות צפויה להיכנס בימים הקרובים להילוך גבוה. בכל המפלגות מחדדים את המסרים, מהדקים את אסטרטגיית הסיום - ובעיקר מגבירים את עצימות הקמפיין.

ב ליכוד ממקדים בימים האחרונים את רוב תשומת הלב במצביעים של עמך ישראל בראשות עופר וינטר , ויוצאים לאוויר בקמפיין אגרסיבי ממומן נגדו בכל הרשתות החברתיות. באמצעות השיטה הידועה של איתור הקהלים הרלוונטיים מככב בימים האחרונים קמפיין שכולל עשרות סרטונים, ציטוטים של מועמדים מרשימתו, גם כאלה שנאמרו לפני כמה שנים - והכל כדי להבריח מצביעים ולוודא שלא יעבור את אחוז החסימה.

גלריה נתניהו ווינטר. "לא סומך עליו" ( צילום: Reuters, ריאן פרויס )

בליכוד טוענים כי הסיבה לכך היא שראש הממשלה בנימין נתניהו פשוט לא סומך עליו. "הוא אומנם אמר שיילך עם נתניהו", אומר בכיר בליכוד, "אבל אנחנו לא בטוחים שיילך רק עם נתניהו. המועמדת ברשימה שלו ללי דרעי דיברה על הצורך בחוק גיוס בכל ממשלה ובכל הרכב, יוסף חדאד רואה בליברמן שותף ראוי וליברמן עצמו אומר בכל ריאיון שהוא יכול לשתף פעולה עם וינטר".

בליכוד עובדים בימים האחרונים כדי ללקט ציטוטים חדשים וישנים של מועמדי הרשימה. סרטונים מיוחדים הוקדשו למספר 2 יוסף חדאד, שתמך בעבר במדינה פלסטינית, אחרים הוקדשו לוינטר וליברמן תוך אמירות מפורשות שוינטר "יאפשר הקמת ממשלה עם השמאל". בין היתר נאמר בסרטונים של הליכוד כי "וינטר סגור עם ליברמן", לצד ציטוט של חדאד כי "ליברמן שותף ראוי". בנוסף קראו: "אסור להצביע וינטר".

מדובר בקמפיין יקר ורחב נגד התא"ל במיל', שהמקור שלו לא רק בחשש מפני ממשלה שיקים עם הצד השני אם לנתניהו לא יהיו מספיק מנדטים, אלא גם בשל החשש מפני דינמיקה של יום הבחירות שעשויה להרים את וינטר ולהפיל את הציונות הדתית.

הסקרים של נתניהו מצביעים על כך שאין מקום על המפה לשתי המפלגות, וכי אחת מהן בהכרח תיפול. בשל כך גם רתם את סמוטריץ' ובן גביר שתוקפים בכל הזדמנות את וינטר, ומחדדים את המסרים המוכתבים להם.

חדאד "תומך במדינה פלסטינית"

כמו כן, בימים האחרונים מופץ סרטון שבו ריאיון של חדאד לפני כחמש שנים, ובו הוא אומר כי תומך בפתרון שתי המדינות ובהקמת מדינה פלסטינית. ברשתות טענו כי הריאיון התקיים כחודשיים לאחר מבצע "שומר חומות", למרות שחדאד טען כי בעקבות המבצע עמדותיו השתנו.

הריאיון הישן של יוסף חדאד: תומך במדינה פלסטינית





חדאד: "קמפיין מתוזמן ומעוות" ( צילום: שלו שלום )

בתגובה אמר הבוקר "הסרטון מלפני יותר מחמש וחצי שנים, לפני שומר חומות והרבה לפני 7 באוקטובר, שצץ אתמול ולא באופן מקרי. הקטע הזה מתוך ריאיון ארוך לטלוויזיה הסעודית באווירת עסקת המאה של טראמפ שזכתה לתמיכה נלהבת של נתניהו והממשלה שלו. שינוי הגישה אצלי ביחס לפלסטינים ולסיכוי לכל סוג של שלום איתם היה בימי שומר החומות, כשראיתי את הפלסטינים יחד עם ערבים ישראלים לאומנים וקיצוניים מבעירים את הרחובות בישראל. אז הבנתי ששלום לא יהיה איתם ושאסור לתת להם מדינה".

לדבריו, "העשייה שלי והדרך שלי הן ההוכחות מי אני ומה אני באמת, ולא קמפיין מתוזמן ומעוות. אז שלא יהיה לאף אחד ספק - אין בי היום טיפת אמון בפלסטינים ואני מתנגד נחרצות למדינה פלסטינית שהיא אסון קיומי לכולנו. אל תיפלו לספינים ולתעמולה על חשבוני".

נתניהו, באמצעות אנשי לשכתו, פעל עד רגע לפני הגשת הרשימות בניסיון לפרק את מפלגתו של וינטר - כאשר מרבית המאמצים הופנו לניסיון לקחת את חדאד ולשכנעו לקבל שריון בליכוד . לפי מקורות שנחשפו לשיחות ולפניות מצד לשכת נתניהו לאנשיו של חדאד, המאמצים נעשו עד רגע לפני שמפלגת עמך ישראל הציגה את רשימתה לכנסת. חדאד סירב להצעות.