ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמצעות אנשי לשכתו, פעלו עד רגע לפני הגשת הרשימות בניסיון לפרק את מפלגתו של עופר וינטר - כאשר מרבית המאמצים הופנו לניסיון לקחת את יוסף חדאד, מקום 2 ברשימה, ולשכנעו לקבל שריון בליכוד. לפי מקורות שנחשפו לשיחות ולפניות מצד לשכת נתניהו לאנשיו של חדאד, המאמצים נעשו עד יום שני - רגע לפני

שמפלגת עמך ישראל