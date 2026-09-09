ראש הממשלה בנימין נתניהו, באמצעות אנשי לשכתו, פעלו עד רגע לפני הגשת הרשימות בניסיון לפרק את מפלגתו של עופר וינטר - כאשר מרבית המאמצים הופנו לניסיון לקחת את יוסף חדאד, מקום 2 ברשימה, ולשכנעו לקבל שריון בליכוד. לפי מקורות שנחשפו לשיחות ולפניות מצד לשכת נתניהו לאנשיו של חדאד, המאמצים נעשו עד יום שני - רגע לפני שמפלגת עמך ישראל הציגה את רשימתה לכנסת. חדאד סירב להצעות ומפלגת עמך ישראל נרשמה כאשר הוא במקום השני.
חדאד היה מועמד לשריון בליכוד, אך הצעה רשמית ורצינית הגיעה רק ימים בודדים לפני השקת מפלגתו של וינטר, כאשר כבר חדאד סיכם איתו. גם לאחר מכן חדאד סירב להצטרף לליכוד והעדיף מפלגה חדשה.
בתגובה רשמית שמסר, חדאד הסביר כי בחר במפלגתו של וינטר בין היתר מתוך רצון להיות חלק ממפלגה שמביאה "רוח חדשה", כלשונו. "זה לא סוד שכל מיני מפלגות פנו באופן ישיר ועקיף לחברי נבחרת עמך ישראל ואליי עם כל מיני הצעות. אבל כמו שהבטחנו מהרגע הראשון, מפלגת עמך ישראל תביא אך ורק רוח חדשה לכנסת בדיוק כמו שהעם רוצה. אנחנו רצים יחד אגרוף אחד, ונעשה הכל כדי לוודא שמה שהיה - לא יהיה. לא הבנתם שמילה שלנו זו מילה?", אמר חדאד בתגובה ל-ynet.
מפלגתו של וינטר, יש לציין, נמצאת ברוב הסקרים על סף אחוז החסימה. גם כאשר היא עוברת, היא זוכה לרוב לארבעה מנדטים בלבד בסקרים, טווח מסוכן למפלגה חדשה אל מול אחוז החסימה הגבוה שיש בישראל.
גם וינטר היה על הכוונת של נתניהו לשריון עוד לפני שהציג את רשימתו. נתניהו פנה אליו באמצעות מקרוביו וביקש ממנו לוותר על תוכניותיו ולהשתריין בליכוד. וינטר הבהיר למקורביו שהוא אינו מעוניין ובהמשך אף התקיימה פגישה אישית בין השניים, שם המשיך וינטר את הקו והבהיר שהוא מתכוון להקים מפלגה ולרוץ איתה עד הסוף. זה גם למעשה המהלך שעלה לו בקמפיין שהחל הליכוד נגדו בניסיון להסיר ממנו תמיכה ו״לשתות״ לו קולות.
לאחר שנכשלו הניסונות לגרום לוינטר להתאחד עם סמוטריץ, נתניהו והליכוד החלו לעשות דה לגיטימציה בימין לוינטר ולטעון כי הוא מסכן את גוש הקואליציה. אתמול עם הגשת הרשימות אמר השר יואב קיש: "אני מאוד מוטרד מבזבוז קולות במפלגה של וינטר, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אסור לאנשי ימין להצביע למפלגה כזו אלא רק למפלגות גוש שעוברות את אחוז החסימה".
השאלה כעת היא האם בגוש הקואליציה יחתמו על הסכם עודפים וינטר. הליכוד יסכמו עם הציונות הדתית, המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה עושות הסכם שכזה ביניהם - כך שהאפשרות היחידה היא שהשר איתמר בן גביר יחתום עם וינטר על הסכם עודפים. מצד אחד נתניהו לא ירצה לתת לגיטימציה לוינטר, אך מנגד הוא לא ירצה לבזבז קולות ולהשאיר את בן גביר ללא הסכם עודפים.