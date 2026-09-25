בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות לא נראה רגע ההשלכה, ובמסעדה שהו באותה עת אנשים רבים. למרות זאת, המשטרה טענה כי עדותו של השוטר קושרת את אזרד למעשה וכי נותרו פעולות חקירה שעלולות להשתבש. הסנגורית טענה מנגד כי אין די ראיות הקושרות את אזרד למעשה וכי "המשטרה לא יכולה להראות שהמלחיות נזרקו לעברו של מר בנט". לדבריה, לנוכח מספר האנשים הרב שנכח במקום לא ברור כיצד ניתן לקבוע שהחשוד הוא שהשליך אותן. היא ביקשה לשחררו לחלופת מעצר וכן לאסור את פרסום שמו.