בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר היום בצהריים (שישי) להאריך את מעצרו של אליה אזרד, תושב בני ברק שחשוד כי השליך אמש שתי מלחיות לעבר השולחן שבו ישב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
לטענת המשטרה, אמש, סמוך לשעה 23:50, בעת שבנט שהה במסעדה בבני ברק, החשוד נעצר בידי שוטר מתחנת בני ברק-רמת גן שנכח באירוע בו הושלכו המלחיות, שאחת מהן פגעה בעוצמה בקיר. נציג המשטרה טען בבית המשפט כי אילו המלחיות היו פוגעות הן היו עלולות לגרום לפגיעה גופנית.
עוד נטען כי במהלך חקירתו במשטרה אזרד הצהיר כי "הכל מאת השם" והוסיף: "בנט שרמוטה". נציג המשטרה הגדיר את האירוע כ"ניסיון פגיעה בדמות ציבורית", בתקופה נפיצה, וטען למסוכנות משמעותית של החשוד.
בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות לא נראה רגע ההשלכה, ובמסעדה שהו באותה עת אנשים רבים. למרות זאת, המשטרה טענה כי עדותו של השוטר קושרת את אזרד למעשה וכי נותרו פעולות חקירה שעלולות להשתבש. הסנגורית טענה מנגד כי אין די ראיות הקושרות את אזרד למעשה וכי "המשטרה לא יכולה להראות שהמלחיות נזרקו לעברו של מר בנט". לדבריה, לנוכח מספר האנשים הרב שנכח במקום לא ברור כיצד ניתן לקבוע שהחשוד הוא שהשליך אותן. היא ביקשה לשחררו לחלופת מעצר וכן לאסור את פרסום שמו.
המעצר קוצר ביממה
שופטת בית משפט השלום בתל אביב עדי ניר בנימיני קבעה כי קיים חשד סביר נגד אזרד, בעיקר על סמך דוח השוטר שטען כי ראה אותו משליך את המלחיות וניגש אליו מיד לאחר מכן. לדבריה, אף שהחשוד אינו מזוהה בסרטון ובמקום נכחו אנשים רבים, עדות השוטר מספיקה בשלב זה לביסוס החשד. היא קבעה כי נשקפת ממנו מסוכנות והאריכה את מעצרו עד יום שני.
לאחר שאזרד הגיש ערר לבית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט שמואל מלמד דחה את טענת ההגנה כי התשתית הראייתית רעועה וציין כי בתיק קיים מזכר של שוטר "שראה את היידוי של החפץ ובמועד ביצוע העבירה ניגש לחשוד ותפס אותו".
עם זאת, מאחר שפעולות החקירה שנותרו מצומצמות, קיצר השופט את המעצר ביום וקבע כי המשטרה תוכל להשלים אותן עד יום ראשון. גם הבקשה לאסור את פרסום שמו של אזרד נדחתה. השופט הדגיש כי בכל פרסום יש להבהיר כי מדובר בשלב זה בחשד בלבד ולא בכתב אישום.