ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, הודיע היום (ראשון) למועמדי מפלגתו על מיקומם ברשימה. הם ישולבו בה לצד מועמדי יש עתיד, שאת מיקומם חשף יאיר לפיד אתמול.
במקום השלישי, אחרי בנט ולפיד, תמוקם מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה לשעבר קרן טרנר, ואחרי מירב בן ארי מיש עתיד תמוקם מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר לירן אבישר בן חורין.
במקום השביעי, אחרי אלוף במיל' נעם תיבון, שיבץ בנט מנכ"לית עיריית רעננה לשעבר מיכל נגרי ואחריה ח"כ איתן גינזבורג, ראש העיר רעננה לשעבר. את העשירייה הראשונה, אחרי מירב כהן, יחתום יונתן שלו בן ה-23, מייסד ארגון "כתף אל כתף" שיהיה - אם ייבחר - הח"כ הצעיר אי פעם.
בעשירייה השנייה של "ביחד" יהיו עוד חמישה נציגים של בנט - מנכ"לית המפלגה ברוריה נעים ארמן, מנכ"ל "אחריי" לשעבר אמיר סטרוגו, מייסד ארגון לובי 1701, ותנועת "הביתה. חוזרים לגליל", עו"ד אורלי הראל שהייתה יזמת בתחומי בינה מלאכותית ופעילה חברתית ורס"ן במיל' שחר ורון, שנפצע קשה בלחימה ברצועת עזה.
"בתום עבודה קשה ותהליכי מיון עמוקים, אנחנו מציגים היום את הנבחרת הטובה ביותר לתיקון מדינת ישראל", אמר בנט. "המצפן ששמתי לנגד עיניי לפני שנתיים, עם תחילת העבודה על תוכנית התיקון לישראל, בא לידי ביטוי באופן מובהק ברשימה שלנו לכנסת - ביצועיסטים וביצועיסטיות שיידעו להיכנס לכנסת, למשרדי הממשלה - ולתקן".
לדברי בנט, "זו הרשימה הטובה והאפקטיבית ביותר שהתמודדה לכנסת בדור האחרון. רשימה שמבטאת את הצורך הקיומי לעתיד ישראל: אנשים שעובדים קשה, מהר, ובצורה האיכותית ביותר שיש. תזכרו אותם היטב, כי הם יהיו אלה שיובילו את התיקון הגדול, ממש בקרוב".