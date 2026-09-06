מבנה העשירייה הראשונה, ל-ynet נודע כי השניים יציגו הסכם שוויוני לעשירייה השנייה, ולפיו יתקיים ריץ'-רץ' בין אנשי בנט לבין המועמדים מ"יש עתיד". במקום ה-11 ישובץ נציג מטעם בנט, אחריו במקום 12 נציג של לפיד, וכך הלאה עד המקום ה-20.

מבנה העשירייה הראשונה, ל-ynet נודע כי השניים יציגו הסכם שוויוני לעשירייה השנייה, ולפיו יתקיים ריץ'-רץ' בין אנשי בנט לבין המועמדים מ"יש עתיד". במקום ה-11 ישובץ נציג מטעם בנט, אחריו במקום 12 נציג של לפיד, וכך הלאה עד המקום ה-20.

במקביל יכריע בנט בשאלה מי תהיה האישה הבכירה במפלגה המאוחדת: שתי המועמדות הן קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי התחבורה והאוצר, ולירן אבישר בן-חורין, ששימשה בעבר מנכ"לית משרד התקשורת. אחת מהן תשובץ במקום השלישי ברשימה, והשנייה במקום החמישי. המשמעות היא שבמקומות 5-3 ברשימת "ביחד" יהיו שלוש נשים, מאחר שבמקום הרביעי משובצת ח"כ מירב בן ארי מיש עתיד.

במקביל יכריע בנט בשאלה מי תהיה האישה הבכירה במפלגה המאוחדת: שתי המועמדות הן קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי התחבורה והאוצר, ולירן אבישר בן-חורין, ששימשה בעבר מנכ"לית משרד התקשורת. אחת מהן תשובץ במקום השלישי ברשימה, והשנייה במקום החמישי. המשמעות היא שבמקומות 5-3 ברשימת "ביחד" יהיו שלוש נשים, מאחר שבמקום הרביעי משובצת ח"כ מירב בן ארי מיש עתיד.

במקביל יכריע בנט בשאלה מי תהיה האישה הבכירה במפלגה המאוחדת: שתי המועמדות הן קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי התחבורה והאוצר, ולירן אבישר בן-חורין, ששימשה בעבר מנכ"לית משרד התקשורת. אחת מהן תשובץ במקום השלישי ברשימה, והשנייה במקום החמישי. המשמעות היא שבמקומות 5-3 ברשימת "ביחד" יהיו שלוש נשים, מאחר שבמקום הרביעי משובצת ח"כ מירב בן ארי מיש עתיד.