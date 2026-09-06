הערב (ראשון) יציגו ראשי מפלגת "ביחד", נפתלי בנט ויאיר לפיד, את הרשימה המאוחדת המלאה לקראת הבחירות לכנסת בחודש הבא. אחרי שאתמול נחשף כאן מבנה העשירייה הראשונה, ל-ynet נודע כי השניים יציגו הסכם שוויוני לעשירייה השנייה, ולפיו יתקיים ריץ'-רץ' בין אנשי בנט לבין המועמדים מ"יש עתיד". במקום ה-11 ישובץ נציג מטעם בנט, אחריו במקום 12 נציג של לפיד, וכך הלאה עד המקום ה-20.
במקביל יכריע בנט בשאלה מי תהיה האישה הבכירה במפלגה המאוחדת: שתי המועמדות הן קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי התחבורה והאוצר, ולירן אבישר בן-חורין, ששימשה בעבר מנכ"לית משרד התקשורת. אחת מהן תשובץ במקום השלישי ברשימה, והשנייה במקום החמישי. המשמעות היא שבמקומות 5-3 ברשימת "ביחד" יהיו שלוש נשים, מאחר שבמקום הרביעי משובצת ח"כ מירב בן ארי מיש עתיד.
חמשת מועמדי יש עתיד שצפויים להיות משובצים בעשירייה השנייה הם רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר בליאק, יוראי להב הרצנו ויסמין סאקס פרידמן. במפלגה ציינו כי בליאק ושירי זכו במקום בזכות הבולטות שלהם בקדנציה האחרונה, שבמסגרתה בין השאר בלמו העברות כספים "מתחת לשולחן", והיו אחראים על "בג"ץ המיליארד".
במקביל ייתכנו היום התפתחויות נוספות שעשויות להשפיע על הרכב הרשימה המלאה. בסביבת בנט מפעילים בימים האחרונים לחצים על השר לשעבר חילי טרופר, העומד כיום בראש מפלגת "בית ציוני – המילואימניקים". בנט מעוניין לצרף את טרופר עם שני מועמדים נוספים מטעמו - אליסף פרץ ושירה שפירא. ביום שישי הגיע בנט לביתו של טרופר ביישוב נס הרים.
במקביל מנהל טרופר מגעים גם עם יו"ר "ישר", גדי איזנקוט, אך בשלב זה לא נרשמה בהם התקדמות מאחר שהוא מבקש להתמזג כסיעה עצמאית. ההערכה היא שטרופר יכריע ביממה הקרובה, ובכל מקרה לפני המועד האחרון לסגירת הרשימות השבוע.
ללפיד ויש עתיד אמור להיות ייצוג של 40% ברשימה. אתמול, ועל רקע גל הפרישה של ח"כים ותיקים ביש עתיד, הוא חשף את זהות אנשיו שישובצו בעשירייה הראשונה של רשימת "ביחד" לבחירות: בן ארי כאמור תהיה במקום הרביעי, במקום השישי נעם תיבון, ובמקום התשיעי מירב כהן.