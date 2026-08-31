לאחר שסירבו לצאת לסיור מבצעי בנמ"ר בעזה, לאחר שנודע להם שפרמדיקית תחבור אליהם. "אני מגבה את הלוחמים שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצה"ל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם, תוך הקדפה על פקודת השילוב הראוי", כתב יו"ר מפלגת הציונות הדתית.

לאחר שסירבו לצאת לסיור מבצעי בנמ"ר בעזה, לאחר שנודע להם שפרמדיקית תחבור אליהם. "אני מגבה את הלוחמים שהתעקשו על זכותם וחובתם לשרת בצה"ל תוך שמירה על ערכיהם ואמונתם, תוך הקדפה על פקודת השילוב הראוי", כתב יו"ר מפלגת הציונות הדתית.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הצהיר הבוקר (שני) כי הוא מגבה את 16 לוחמי גדוד רותם של חטיבת גבעתי ש

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הצהיר הבוקר (שני) כי הוא מגבה את 16 לוחמי גדוד רותם של חטיבת גבעתי ש

גדוד רותם של גבעתי מורכב גם מבני ישיבות (ביינישים) - וסמוטריץ' הצהיר כי יתערב בנושא: "הלוחמים זוכים לגיבוי מלא של רבני ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר שבחנו את הנושא לעומק ובזהירות הראויה, ועומדים מאחורי ההחלטה".

גדוד רותם של גבעתי מורכב גם מבני ישיבות (ביינישים) - וסמוטריץ' הצהיר כי יתערב בנושא: "הלוחמים זוכים לגיבוי מלא של רבני ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר שבחנו את הנושא לעומק ובזהירות הראויה, ועומדים מאחורי ההחלטה".

גדוד רותם של גבעתי מורכב גם מבני ישיבות (ביינישים) - וסמוטריץ' הצהיר כי יתערב בנושא: "הלוחמים זוכים לגיבוי מלא של רבני ומנהלי איגוד ישיבות ההסדר שבחנו את הנושא לעומק ובזהירות הראויה, ועומדים מאחורי ההחלטה".

חמישה מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-10 ימי מחבוש, ו-11 לוחמים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש. "התפללתי וקיוויתי בכל מאודי שבצה"ל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי, אבל משזה לא קרה - כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצה״ל תשובות בנושא", אמר סמוטריץ'.

חמישה מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-10 ימי מחבוש, ו-11 לוחמים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש. "התפללתי וקיוויתי בכל מאודי שבצה"ל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי, אבל משזה לא קרה - כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצה״ל תשובות בנושא", אמר סמוטריץ'.

חמישה מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-10 ימי מחבוש, ו-11 לוחמים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש. "התפללתי וקיוויתי בכל מאודי שבצה"ל יתעשתו וימנעו את הצורך בהתערבות שלי, אבל משזה לא קרה - כמנהיג הציונות הדתית אינני יכול לשבת בחיבוק ידיים ואדרוש מצה״ל תשובות בנושא", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף: "חבל מאוד שיש בצה"ל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצה"ל".

הוא הוסיף: "חבל מאוד שיש בצה"ל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצה"ל".

הוא הוסיף: "חבל מאוד שיש בצה"ל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, בצורה שתייצר רק נזק ותפגע באמון הציבור בצה"ל".

לפי הודעת צה"ל אמש, לקראת חצות, שניים מחמשת החיילים שנשפטו ל-10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. מי ששפט את הלוחמים הוא מפקד הגדוד, שקבע את העונשים של החיילים על-פי מידת מעורבותם באירוע.

לפי הודעת צה"ל אמש, לקראת חצות, שניים מחמשת החיילים שנשפטו ל-10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. מי ששפט את הלוחמים הוא מפקד הגדוד, שקבע את העונשים של החיילים על-פי מידת מעורבותם באירוע.

לפי הודעת צה"ל אמש, לקראת חצות, שניים מחמשת החיילים שנשפטו ל-10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. מי ששפט את הלוחמים הוא מפקד הגדוד, שקבע את העונשים של החיילים על-פי מידת מעורבותם באירוע.