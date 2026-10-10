17 ימים לפתיחת הקלפיות: יו"ר כחול לבן בני גנץ פרסם הערב (מוצאי שבת) הצהרה לפיה הוא "רץ עד הסוף", חרף הסקרים שמנבאים שלא יעבור את אחוז החסימה. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הסלים הערב את ה קמפיין שלו נגד יו"ר עמך ישראל עופר וינטר , ובסרטון שפרסם כינה אותו "נפתלי בנט 2".

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גנץ: "אנחנו בדרך לאסון, חייבים לעצור"





בהצהרה שפרסם, מסר גנץ: "אנחנו בדרך לאסון. חייבים לעצור ולהציל את המדינה. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי, הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף".

עוד מסר יו"ר כחול לבן: "אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד - מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים. יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה".

נתניהו: "וינטר בלחץ, הוא 'בנט 2'"





נתניהו מצידו, כאמור, העלה הילוך במתקפה נגד וינטר, אחרי שבשבוע שעבר הגביר הליכוד את הקמפיין משמעותית, במטרה להבריח מצביעים ולהוריד אותו אל מתחת לאחוז החסימה. רה"מ הציג בסרטון קטע מריאיון בחדשות קשת שבו אמר וינטר "שביבי יקפוץ לי". "טוב, זה ברור. וינטר בלחץ כי הוא מבין שאתם מבינים, ואתם מבינים שהוא 'בנט 2'", פנה נתניהו לקהל שלו בסרטון שפורסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות.

"בנט גם כן הבטיח 'אני אלך עם הימין', הלך עם האחים המוסלמים", המשיך נתניהו. "וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה שנתניהו צריך ללכת. בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית", עקץ רה"מ את מספר 2 של וינטר, פעיל ההסברה יוסף חדאד, "ו-ועדת חקירה בראשות ה'דיפ סטייט'".