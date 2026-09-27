יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, תקף היום (ראשון) את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, עקב הנחייתה לעכב את המכרז לבנייה בשטח E1 , וקרא ליו"ר ועדת הבחירות להתערב בטענה ש"היועמ"שית ואנשיה הופכים לשחקנים פעילים בבחירות ומנסים למנוע מהימין להרכיב ממשלה".

גלריה בהרב-מיארה וסמוטריץ' ( צילום: GIL COHEN-MAGEN / AFP, עמית שאבי )

סמוטריץ' פנה היום במכתב ליועמ"שית, עקב הנחייתה לעכב את המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור חדשות בשטח E1 עד לאחר הבחירות. הייעוץ המשפטי לממשלה הנחה את הגורמים המעורבים במכרז לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות בחודש, כך שבפועל המכרז יבוצע רק אחרי הבחירות לכנסת, וכך יופחת החשש משימוש בו לצורכי "תעמולה אסורה". כך לפי הייעוץ המשפטי לממשלה.

בחוות הדעת נטען כי בשל הרגישות הציבורית, הפוליטית והבינלאומית הייחודית של E1, והעובדה שהגשת ההצעות ובחירת הזוכים תוכננו להתקיים בסמיכות לבחירות, יש להחיל על המכרז את עקרונות האיפוק והריסון הנהוגים בתקופת בחירות. סמוטריץ' טען במכתבו כי מדובר ב"המשך של הליך מכרזי תקין וחוקי שהחל עוד הרבה לפני תקופת הבחירות", ודרש "להודיע לאלתר על ביטול ההנחיה הפסולה ועל המשך קידום המכרז במועדיו הרגילים".

אזור E1 ( צילום: שאול גולן )

סמוטריץ' טען בסיור בחוות החקלאיות ביהודה ושומרון כי "בהרב-מיארה מתערבת בקמפיין הבחירות ועובדת אצל גדי איזנקוט, שהודיע שיעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמת מדינה פלסטינית – מדינת טרור בלב מדינת ישראל. אני לא אאפשר לה לעשות את זה.

"אני קורא לשופט סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של מדינת ישראל".

ממפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר נמסר: "הגיע הזמן לבצע שינוי אמיתי במערכת המשפט ולהחזיר את תפקיד הייעוץ המשפטי לייעודו הטבעי, בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית מכוונת את תיק המשפטים עבור ח״כ טלי גוטליב - היא תדיח את היועמ״שית!