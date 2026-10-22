יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר הבוקר (יום חמישי), במקום שבו נרצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "בונה היום התנאים ליגאל עמיר הבא".
גולן אמר את הדברים מעל האנדרטה של רבין, שעות אחרי שצעיר בן 19 תקף במקלות ובקסדה תומכים של מפלגת הדמוקרטים ביישוב שוהם, ואף ירק עליהם. לגולן הצטרפו באנדרטה חברי הכנסת ומועמדי רשימת הדמוקרטים, כדי להניח זר על האנדרטה בכיכר רבין.
"באותה נשימה אני רוצה לומר שאנחנו קום נקום, ונבנה את ישראל מחדש ברוח מגילת העצמאות", אמר גולן. "אנשים שעומדים פה סביב המקום הקדוש הזה הם אנשי מגילת העצמאות. זה מה שאנחנו הולכים לעשות - ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית".
גולן הוסיף כי על האנדרטה של רבין כתוב "השלום - צוואתו", ואמר: "השלום הוא הביטחון המיטבי. את זה אסור לנו לשכוח".
לחברי הדמוקרטים בביקור באנדרטה, לרגל יום הזיכרון ליצחק רבין, הצטרפו ראש העיר תל אביב-יפו, רון חולדאי, בכירי מפלגות העבודה ומרצ בעבר ונציגי מפלגות סוציאל-דמוקרטיות מאירופה.