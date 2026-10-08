באמצע הראיון איתו ל"מוסף לשבת" של "ידיעות אחרונות", שולף לפתע יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט קטע ארכיון – כתבה של הפרשן הצבאי של "ידיעות אחרונות" אלכס פישמן ממוסף זה, מאפריל 2004. אז, התראיין לכתבה תת-אלוף צעיר בשם גדי איזנקוט, מפקד כוחות צה"ל בגדה.
"הטרור יימשך עוד שנים ארוכות", אמר אז הקצין הצעיר איזנקוט לפישמן, והוסיף משפט שבאופן כמעט נבואי מתכתב עם הבטחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת המלחמה מול חמאס ב-2023. "האמת המרה היא שאין 'ניצחון מוחלט' במאבק הזה. התפקיד שלנו הוא למזער את ההישגים הפלסטיניים".
לאחר מכן, הוסיף תת-אלוף איזנקוט נבואה נוספת, מצמררת לקריאה כיום: "אני צופה כי גם צעיר בניי, כיום בן 5, יילחם בשטחים". לילד הזה קראו גל, והוא נפל בדצמבר 2023 בעזה.
קברו של גל ז"ל, מספר כעת איזנקוט לראשונה, הפך באחרונה לבמה להסתה נגדו ולאיומים לפגיעה בו. "היה מי שדאג להגיע לבית העלמין ולהשאיר על הקבר של גל הודעה מאיימת כלפיי", הוא אומר. האיומים היו בדמות פלטה שהונחה על הקבר, ועליה איומים בכתב. "התלבטתי מה לעשות עם זה, ובסוף החלטתי שלא אעשה כלום. בשלב הזה של החיים קשה מאוד להפחיד אותי".
איזנקוט מסכים בריאיון עם הטענה שלפיה נתניהו מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית משום שיש לו מה להסתיר – ואף מאשים אותו במסירת גרסאות כוזבות לגורמי החקירה. "אני רואה משהו עם סכנה פלילית", הוא אומר. "להערכתי זייפו דוחות. כשאני לוקח את מה שהופץ למבקר המדינה, ואני יודע כחבר קבינט וכחבר ועדת משנה למודיעין איזה חומר היה שם - יש לי חשד עמוק מאוד לזיוף מסמכים. לדעתי זה מסמך שמישהו בישל".
אחד המסמכים נוגע לדרכי פעולה נגד צמרת חמאס. הוא הוכן על ידי המזכיר הצבאי של נתניהו בעקבות דיון הערכת מצב שכינס נתניהו ב-1 באוקטובר 2023 והונח על שולחנו של ראש הממשלה. נכתב בו: "קידום המוכנות המבצעית לסיכולים שהומלצו - ראשי חמאס (בדגש על חירום)". בעברית פשוטה: בניגוד לגרסת נתניהו, בדיון ביטחוני פחות משבוע לפני הטבח המליצו ראשי מערכת הביטחון לחסל את ראשי חמאס בעזה. תחקיר נרחב על גרסת נתניהו להתנהלותו לפני 7 באוקטובר, מאת רונן ברגמן ויובל רובוביץ', יתפרסם מחר במוסף "7 ימים" של "ידיעות אחרונות".
בעקבות החשיפה אודות ההודעה המאיימת שהונחה על קברו של גל איזנקוט, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד פרסם ברשת X כי הוא "מחזק את חברי גדי איזנקוט אל מול המתקפות העלובות והבזויות. אין גבול לשפל אליו הגיעו מתנגדים פוליטיים".
הריאיון המלא - מחר במוסף לשבת של "ידיעות אחרונות"