איזנקוט מסכים בריאיון עם הטענה שלפיה נתניהו מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית משום שיש לו מה להסתיר – ואף מאשים אותו במסירת גרסאות כוזבות לגורמי החקירה. "אני רואה משהו עם סכנה פלילית", הוא אומר. "להערכתי זייפו דוחות. כשאני לוקח את

מה שהופץ למבקר המדינה