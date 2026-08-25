אחרי שיצא אתמול (שני) נגד מפלגות "רסיסי ימין" בסרטון בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר שוב על הטענה כי "רק הימין יכול להפיל את הימין" - ודרש מעופר וינטר, משה פייגלין ואבי מעוז להתאחד עם מפלגות קיימות או לפרוש מהבחירות.
באירוע השנתי של מועצת בנימין לציון הישגי השנה בהתיישבות, תחת השם "בנימין פורצת דרך", התייחס למפלגות הגוש הקטנות. "היום יש לנו שלוש פטריות אחרי הגשם. יש לנו אתם יודעים את זה, פייגלין, מעוז ו-וינטר. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. מי שעובר יפיל מפלגות קיימות. לצורך זה יש רק מסר אחד לכל המפלגות החדשות - או שתפרשו או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות. אם אתם דואגים לעתיד מדינת ישראל זה מה שאתם צריכים לעשות".
נתניהו פרסם אתמול כאמור סרטון בחירות, שבו יצא נגד מפלגות ימין קטנות שעשויות לא לעבור את אחוז החסימה - שמושכות את מאוכזבי הקואליציה הנוכחית. לדבריו, בעבר הצבעה למפלגות כאלו "הפילה את ממשלת הימין" - וזאת הסיבה שבגינה נרצחו אלפי ישראלים.
"אני רוצה לספר לכם סיפור שאולי חלק מכם לא מכירים", פתח נתניהו את הסרטון. "ב-1992 היו בחירות הליכוד נגד העבודה, ימין נגד שמאל, והיו בימין כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת, והקימו מפלגות מימין לימין. חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה והשמאל עלה לשלטון. הדבר הראשון שהוא עשה הביא את ערפאת ואת חבר מרעיו מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה גם ביהודה ושומרון, וההמשך ידוע".
למרות שבכהונתו הנוכחית התרחש טבח 7 באוקטובר, שבו נרצחו ונפלו 1,195 בני אדם, מספר שבהמשך המלחמה עלה ליותר מ-2,000 בני אדם, האשים נתניהו: "שילמנו באלפי נרצחים, ואלפי נפגעים. אנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין - רסיסי ימין - עשו והפילו את ממשלת הימין".
לאחר הרבה דיבורים, פרסומים ורמזים, תא"ל במיל' וינטר השיק הערב רשמית את מפלגתו החדשה "עמך ישראל". כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, הרשימה תכלול את פעיל ההסברה יוסף חדאד, כמספר 2 - שאמר בנאומו כי הוא "רוצה להיות שר ההסברה והערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני". עוד ברשימה מגישת החדשות נטעלי שם טוב וללי דרעי, ששכלה את בנה במלחמה בעזה, תצטרף.
סירובו של וינטר להתאחד עם אחת ממפלגות גוש הימין מעורר כעס בלשכת רה"מ. וינטר אמר לאנשי נתניהו שהוא לא מעוניין להתאחד או בשיריון והבהיר באותו רגע שלראש הממשלה ואנשיו יש כאב ראש חדש. מעל פני השטח, טוען וינטר כי הוא מדבר לקהלים אחרים מאלה של נתניהו אולם בגוש עוקבים אחר פעילותו ומוטרדים.
"צריך לראות איפה וינטר עושה את הכנסים שלו, עם איזה אנשים הוא מדבר, איפה הוא מפרסם ולהבין לאיזה קהל הוא מדבר", אמר בכיר בגוש נתניהו. "הוא לא פונה לקהל מחוץ לגוש אלא מנסה לסדר מחדש את הקולות בגוש - ובכך למעשה גם תוקע אותו".
יתרה מכך, בכירים אומרים שווינטר צפוי לעבור "סיכול פוליטי" במסגרת הסדר שיערוך נתניהו, שיוריד אותו מתחת לאחוז החסימה - וימנע ממנו להתמודד לבד. לאורך השבוע הופצו תדרוכים, שלפיהם נתניהו אינו סומך על וינטר ולא בטוח שלא יחבור לבסוף לאביגדור ליברמן או נפתלי בנט.
גורמים במפלגת וינטר השיבו לטענה לשריפת קולות בגוש כי "אחרי 7 באוקטובר אף אחד לא חשב שהמערכת הפוליטית תישאר אותו הדבר, ומי שחושב שהציבור הימני יחזור לאותם פרצופים ואותן מפלגות - טועה ומטעה. אם המטרה היא שהימין ינצח אז ברור שהמצב הקיים לא טוב. חייב להיות שינוי בשחקנים הפוליטיים, כי בלי זה איזנקוט הוא ראש הממשלה ויאיר גולן עם יד על ההגה הביטחוני. חייבים לשנות ולרענן, אחרת הימין יפסיד את הבחירות".