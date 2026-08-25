, ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר שוב על הטענה כי "רק הימין יכול להפיל את הימין" - ודרש מעופר וינטר, משה פייגלין ואבי מעוז להתאחד עם מפלגות קיימות או לפרוש מהבחירות.

, ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר שוב על הטענה כי "רק הימין יכול להפיל את הימין" - ודרש מעופר וינטר, משה פייגלין ואבי מעוז להתאחד עם מפלגות קיימות או לפרוש מהבחירות.