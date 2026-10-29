במערכת הפוליטית מגיבים הבוקר (חמישי) להוראה שנתן לשב"כ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, לחקור חשדות בעניין מימון זר וחשדות לשוחד בחירות על ידי גורמים זרים - ככל הנראה כחלק מניסיון השפעה של קטאר על הבחירות בישראל.

בליכוד כינו זאת "פרשת רע"מגייט", ואמרו כי מדובר ב"רעידת אדמה. גנבו את הבחירות בישראל! הדברים של השופט סולברג על מעורבות של גורמים זרים שהתערבו ושיחדו מצביעים לטובת המפלגות הערביות הם טלטלה חסרת תקדים. מדובר בפיגוע בדמוקרטיה שמטרתו להוביל להשתלטות זרה על הכנסת, לאיסלאמיזציה של ישראל, ולהפלת שלטון הימין כדי להוביל לנסיגה ותבוסת צה״ל בכל הזירות - ובראשן איראן".

גלריה "אירוע חסר תקדים". איזנקוט ונתניהו ( צילום: Jack GUEZ/AFP, Ronen-Zvulun/AFP )

במפלגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהובילה עוד לפני כן את קמפיין הדה-לגיטימציה נגד שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, הוסיפו: "אחרי שהתברר שגורמים זרים ניסו להשתלט על הכנסת ברור שאסור לאף מפלגה ציונית לשתף פעולה עם רע״מ והמשותפת, להחליף את יו״ר הכנסת באמצעות קולות שנקנו במזומן, ולהקים ממשלה מסוכנת לישראל. אנו דורשים לפעול מיד ובכל האמצעים הקיימים בידי השב״כ והמשטרה כדי לחקור את הפשעים הללו״.

מטעמו של יו"ר ישר! גדי איזנקוט נמסר כי הוא "נמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ומקבל עדכונים בנוגע לחשדות על מעורבות זרה בבחירות". לפי ההודעה, "על מדינת ישראל לשמור מכל משמר על טוהר הבחירות מפני כל ניסיון התערבות, ספינים והטייה ולבחון כל תלונה לעומק. מנגד, אסור לאפשר לגורמים פוליטיים לנצל את המצב ולהשפיע על מועד השבעת הכנסת ה-26".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף כי "המכתב של השופט סולברג הוא אירוע דרמטי וחסר תקדים. אני קורא לרשויות החוק לפעול מהר על מנת להגיע לחקר האמת בהקדם האפשרי". ח"כ ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד, המשמש כסגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פנה לסולברג וביקש לכנס את הוועדה "לצורך הצגת הראיות הרלוונטיות".

"‏נתניהו ספג תבוסה דמוקרטית מוחצת. הציבור פיטר אותו והוא מסרב לקבל את הכרעת הבוחר", טען יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. "‏עכשיו הוא מנסה לערער על תוצאות הבחירות באמצעות מסע דה-לגיטימציה מכוער נגד רצון הציבור, ונגד הציבור הערבי בפרט. כל חשד אמיתי לפגיעה בטוהר הבחירות חייב להיחקר עד תום. ואסור לשכוח לרגע: הבגידה והמעורבות הקטארית החמורה ביותר נעשתה בלשכתו של נתניהו, על ידי יועצו הקרוב ביותר. אנחנו עוד מחכים שאוריך יפוטר. עד אז, שנתניהו ימשיך לנבוח. אנחנו נמשיך לעבוד. הציבור פיטר אותו. אנחנו נדאג שהוא יפנה את הכיסא".

גם שותפיו של נתניהו הגיבו לפרשה. יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר אמר: "השב"כ צריך להורות עוד הבוקר על מעצרם של ראשי המפלגות הערביות החשודים במעורבות בכסף קטארי, ושל כל יתר החשודים בפרשה, לרבות גורמים באחים המוסלמים ובגרורותיהם, ככל שקיימת עילה חוקית למעצרם. מדובר כאן ב-27 באוקטובר פוליטי!".

הפנייה של בליאק לסולברג

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מסר: "החשד להטיית בחירות בכסף איסלאמיסטי זר הוא נקודת מבחן למדינת ישראל. ראשי המפלגות הערביות מוכרחים להיחקר בשב"כ עוד היום. מדינת ישראל לא תימכר לאיסלאם הרדיקלי בכספי טרור".

בתגובה לפרשה כתב יו"ר יהדות התורה יעקב אשר: "התבלבלתם. אותנו - הנאמנים לעם ישראל ולתורתו - הפכתם לאויבים, ובצד השני נחשפים חשדות לקניית קולות בכספי מדינות אויב. 'ברית המשרתים' קראתם לזה? כנראה שכחתם לשאול את מי".

בש"ס בחרו לתקוף בחריפות את גוש השינוי: "הצביעות נחשפת! אחרי מערכת בחירות רוויית הסתה ומכונת רעל כנגד ש"ס וגוש הימין, אוהבי העם והארץ, שכונו בשקר 'ברית המשתמטים', הבוקר נחשף כי דווקא אותו 'גוש המשרתים' של השמאל והערבים טובל בחשדות חמורים לקניית קולות מכספי מדינות אויב התומכות בחמאס. בושה וחרפה".

מדובר במידע שבשב"כ מחזיקים כבר כמה ימים אבל חיכו לראות שהשוחד אכן מתבצע. מהשב"כ נמסר כי כרגע הארגון לא מתייחס לחקירה. "טוהר הבחירות הוא ליבה של הדמוקרטיה. טול מהדמוקרטיה את טוהרה, ונטלת ממנה את חיותה", כתב סולברג במכתב לראש השב"כ דוד זיני, וגילה: "הובאו לפניי חשדות חמורים להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר מידי גורמי חוץ הפועלים נגד האינטרס הישראלי".

סולברג אומנם ציין כי "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות", אבל הדגיש כי "נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".