במשטרה נערכים לאחד ממבצעי האבטחה הגדולים לקראת הבחירות לכנסת שייערכו מחר (שלישי), כשבראש תרחישי האיום ניצב החשש מפיגוע טרור בריכוזי מצביעים. יותר מ-20 אלף שוטרים ואלפי מאבטחים יפעלו ביום הבחירות, לצד מערכי מודיעין וחקירות שיפקחו גם על טוהר ההליך הדמוקרטי. במשטרה מדגישים כי בשלב זה לא זוהתה כוונה להפרות סדר ואין התרעה קונקרטית על פיגוע - אך מבהירים: "התרעות קיימות, אנחנו עדיין במצב מיוחד בעורף ובמלחמה פעילה".

בתוך כך, למרות שיו"ר ועדת הבחירות נעם סולברג קבע כי הפגישה שנערכה אתמול בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למפכ"ל דני לוי יכולה להתקיים בתנאי שלא ידונו בה על טוהר הבחירות - הראשון הביע "חשש" מפני התארגנות של פעילי שמאל קיצוני וביקש מהמשטרה לתת "קשב מיוחד" לנושא. כך חשף גורם בכיר במשטרה.

גלריה נוכחות משטרתית בקלפיות בבחירות הקודמות ( צילום: דוברות המשטרה )

הגורם הבכיר חשף כי בפגישה העלה רה"מ "חשש" מסרטונים הנוגעים להתארגנות של פעילי שמאל קיצוני בשם "הגדעונים". מדובר בהתארגנות שמטרתה המוצהרת היא "להגן פיזית על הכנסת" מפני ניסיונות של הימין לפגוע בהליכים הדמוקרטיים, לצד התחייבות של פעילים לחסום את נתניהו במעונו. בלשכת רה"מ בחרו שלא להגיב לדיווח.

משעות הבוקר עד הצהריים אתמול התחוללה סערה בעקבות דרישת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה שלא לקיים את הפגישה בין המפכ"ל לנתניהו. ואולם, השופט סולברג קבע כי חרף התנגדותה, ולמרות דרישת יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט לבטלה - אין מניעה לקיים אותה, בתנאי שלא ידונו בה על טוהר הבחירות. "בן גביר ונתניהו רשאים לדון עם המפכ"ל בנושאים של הפרת הסדר הציבורי", קבע.

השופט סולברג ציין בהחלטתו: "ראש הממשלה, ובוודאי השר לביטחון לאומי, רשאים להיפגש עם מפכ"ל המשטרה בנושאים כלליים של שמירה על הסדר הציבורי ולבקש שיציג להם את היערכות המשטרה. אולם הסמכות להנחותו לגבי טוהר הבחירות, היערכות לבחירות ופעילות משטרת ישראל בעניין - אינם בידיהם".

בימים אלה משלימים במשטרת ישראל את ההיערכות המבצעית לקראת הבחירות, על רקע המתיחות הביטחונית והחשש מניסיונות לפגוע במהלך התקין של ההצבעה. תרחיש הייחוס המרכזי שמטריד את צמרת הארגון הוא פיגוע טרור ביום הבחירות, בדגש על ריכוזי מצביעים וקלפיות. "הדבר שהכי מטריד אותי הוא הפח"ע", אמר גורם במשטרה. "חווינו בעבר פיגועים בריכוזי קלפיות, בין היתר בבית שאן. אנחנו ערוכים גם לתרחיש הזה".

"יש קלפיות שיקבלו התייחסות מיוחדת"

על פי תוכנית המבצע, ביום הבחירות יפעלו ברחבי הארץ יותר מ-20 אלף שוטרים בשלושה מערכים מרכזיים: פעילות הביטחון השוטף, מערך השגרה ומבצע הבחירות עצמו. הכוחות ייפרסו במוקדי הצבעה, בקלפיות, במרכזי שליטה ובמוקדים נוספים. לצד השוטרים יפעלו אלפי מאבטחים וסדרנים בהתאם להנחיות המשטרה.

במסגרת ההיערכות, במשטרה כבר מיפו קלפיות ואזורים המוגדרים "בעייתיים" ורגישים במיוחד, שבהם תתבצע היערכות אבטחתית מוגברת. "יש אזורים שמועדים יותר לפורענות", הסביר הגורם בשיחה עם ynet. לדבריו, "אנחנו מבצעים ניתוח של רמות האיום, ויש קלפיות שמדורגות כרגישות יותר ומקבלות התייחסות מיוחדת מבחינת כוחות השיטור".

מלבד החשש הביטחוני, במשטרה נערכים גם להפרות סדר, לאירועי אלימות ולניסיונות לפגוע בטוהר הבחירות. אגף החקירות והמודיעין נערך להפעלת מערכי חקירה ואיסוף מודיעין שיטפלו בחשדות לעבירות הקשורות להליך הבחירות וההצבעה בקלפיות.

ניידת משטרה ( צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock )

הגורם הבכיר במשטרה הזהיר כי "מה שיקרה אחרי הבחירות צריך להטריד אותנו. אנחנו צריכים להיות ערוכים עם כל הכוחות". לדבריו, המשטרה תציב מחסומים בכניסות לכל הערים הגדולות בשעות הבוקר, ונערכת לפעילות מוגברת ביו"ש: "הפעם, בשונה ממערכות בחירות קודמות, לוחמי הימ"מ והגדעונים יהיו ערוכים פיזית בדרום ובצפון, כדי לתת מענה לאירוע מתפרץ. אם תהיה חדירת מחבלים, למשל מכיוון מזרח, אלו שתי יחידות שמתמחות בהתמודדות עם תרחישים כאלה".

עוד חשף הגורם כי בימים אלה מטפלת להב 433 ב-18 תיקי חקירה הנוגעים לחשדות להסתה לקראת הבחירות. "היום עצרנו חבר בכיתת כוננות שאיים על ראש הממשלה, ומעצרו הוארך בארבעה ימים", אמר. במשטרה נערכים גם לאפשרות של חסימות כבישים מצד מפגינים חרדים ביום הבחירות. לדברי הגורם, התקבל מידע על אפשרות למחאות מסוג זה, והוא הבהיר כי המשטרה תנקוט מדיניות של אפס סובלנות כלפי חסימות: "לא תהיה הכלה - שתי דקות ואנחנו נפזר".

היערכות גם לחסימות כבישים ( צילום אלכס גמבורג )

עם זאת, במשטרה מבהירים כי נכון לעכשיו אין מידע המצביע על כוונה קונקרטית להפרות סדר נרחבות ביום הבחירות. "אנחנו לא מזהים כוונה להפר את הסדר הציבורי. אנחנו סומכים על הציבור הישראלי", אמר הגורם המשטרתי.

מרכז השליטה הארצי של המבצע יפעל ממטה המשטרה, שירכז את פעילות הכוחות ויתאם בין כלל גופי החירום והביטחון, בהם שב"כ, מד"א וכבאות והצלה. פקודת המבצע כבר הופצה למחוזות המשטרה, ובשעות הבודדות עד ליום הבוחר מתמקדים הכוחות באבטחת ביקורי אישים, אירועים פוליטיים ושמירה על הסדר הציבורי.

במשטרה ביקשו גם להעביר מסר לציבור לקראת יום הבחירות: "השוטרים בניידות מחוץ לקלפיות אלה אותם שוטרים שפעלו ב-7 באוקטובר ובאירועים שבהם כולנו התכנסנו בבתים. אלה אנשי מקצוע שנמצאים שם כדי לאבטח אותנו ולאפשר לכל אזרח לממש את זכותו לבחור בביטחון".

סולברג והמפכ"ל נפגשו: "טוהר הבחירות מובטח"

בתוך כך, אמש התקיימה פגישה בין המפכ"ל רב-ניצב דני לוי, והממונה על הבחירות במשטרה תת-ניצב אלי פינטו, עם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג, ועם ממלא מקום מנכ"ל הוועדה עו"ד דין ליבנה. בפגישה הוצגה היערכות המשטרה לקראת יום הבחירות, לצד סקירה של כלל היבטי המוכנות לשמירה על טוהר הבחירות, הסדר הציבורי ותחושת הביטחון.

מפכ"ל המשטרה לוי לצד יו"ר הוועדה סולברג ועו"ד ליבנה ( צילום: דוברות המשטרה )

יושב ראש הוועדה, השופט סולברג, אמר בתום הפגישה: "אני מודה למפכ"ל על ההירתמות. המשטרה ערוכה בצורה הטובה ביותר. רמה גבוהה זו היא פרי שיתוף הפעולה ההדוק של המשטרה עם ועדת הבחירות לאורך כל התהליך, מה שמבטיח היערכות טובה מאוד לאתגרי הבחירות. למעלה מ-20 אלף השוטרים שייפרסו ביום הבחירות בשטח צפויים לתת מענה הולם. התארגנות המשטרה מבטיחה את טוהר הבחירות".