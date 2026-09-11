לקח קרדיט על סידור הגוש ואמר כי "פעל במגוון דרכים לארגון מיטבי של מחנה השינוי והתקווה. התייצבות המחנה על ארבע מפלגות, יצרה לשמחתנו יכולת חתימה הדדית ופנימית על הסכמי עודפים, זאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות".

לקח קרדיט על סידור הגוש ואמר כי "פעל במגוון דרכים לארגון מיטבי של מחנה השינוי והתקווה. התייצבות המחנה על ארבע מפלגות, יצרה לשמחתנו יכולת חתימה הדדית ופנימית על הסכמי עודפים, זאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות".

נמסר: "אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר! ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה: למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר".

נמסר: "אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר! ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה: למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר".

במפלגה ציינו: "אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות, כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל 7 באוקטובר - יילך לאחת ממפלגות השינוי ויימנע אובדן קולות. ממפלגתו של

במפלגה ציינו: "אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות, כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל 7 באוקטובר - יילך לאחת ממפלגות השינוי ויימנע אובדן קולות. ממפלגתו של

בתוך כך התברר כי בליכוד צפויים לחתום על הסכם עודפים עם הציונות הדתית. הדבר מסבך את עוצמה יהודית, שלא מעוניינים לחתום על הסכם עם עמך ישראל.

בתוך כך התברר כי בליכוד צפויים לחתום על הסכם עודפים עם הציונות הדתית. הדבר מסבך את עוצמה יהודית, שלא מעוניינים לחתום על הסכם עם עמך ישראל.

בתוך כך התברר כי בליכוד צפויים לחתום על הסכם עודפים עם הציונות הדתית. הדבר מסבך את עוצמה יהודית, שלא מעוניינים לחתום על הסכם עם עמך ישראל.