הפריימריז של הליכוד אמנם הסתיימו, הטענות על אי סדרים עדיין לא: ועדת הבחירות של המפלגה התכנסה היום (שלישי) לדיון סביב הטענות. על המוקד: טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, וקלפי אחת שמעוררת סערה במפלגה.
על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו, קלפי באר יעקב היא הקלפי היחידה בארץ שמציגה נתונים שלא תואמים את רוח הבחירה ביתר המקומות. כך לדוגמה, ח"כ ששון גואטה שלא נבחר ברשימה, קיבל 487 קולות, המספר הגבוה ביותר מבין חברי הכנסת ואחריו מאי גולן עם 450 קולות.
לשם השוואה, השר דודי אמסלם שנחשב פופולרי ברוב הקלפיות קיבל שם 21 קולות בלבד. יו״ר הקואליציה אופיר כץ שהגיע למקום החמישי ברשימה קיבל 17 קולות בלבד - מספר זהה למספר שקיבל ח״כ אנונימי יחסית - שלום דנינו.
נלחמים על כל קול
מאחורי הקלעים מתנהל קרב של ממש על כל קול. ח"כ אתי עטיה, שנתמכת על ידי השר חיים כץ, לא ויתרה על משבצת השיריון לאישה במקום ה-25 מול גילה גמליאל, ועדיין מחפשת קולות בקלפיות שנספרו ונמצאו בהן טעויות. נכון לרגע זה, ועל פי הספירה - עטיה עקפה בדירוג את ח"כ עמית הלוי ואת ח"כ אביחי בוארון.
בימים האחרונים הגיעו חברי כנסת ושרים מכהנים למצודת זאב בתל אביב, שם הקצו בליכוד קומה שלמה לטובת מועמדים שרוצים לבדוק את תקינות ההצבעות. חלקם כבר מצאו כמה טעויות הקלדה, ויש הטוענים שהתוצאות שפורסמו עדיין עשויות להשתנות.
בצל המאבק, השבוע נחשף שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ד"ר קרן אסייג, אשת אקדמיה חוקרת סרטן השד, והציע לה שריון ברשימת הליכוד לכנסת. ל-ynet נודע כי במהלך השיחה אסייג הביעה חוסר רצון לכניסה למערכת הפוליטית, אך נתניהו ניסה לשכנע אותה.
לאחר תוצאות הפריימריז, נתניהו מחפש לשריין אישה נוספת שכן כרגע יש ברשימת הליכוד רק שלוש נשים עד המקום ה-25: מירי רגב במקום השמיני, טלי גוטליב במקום ה-20 וגילה גמליאל במקום ה-25.