הסאגה החלה לאחר טענות על אי סדרים בפריימריז של הליכוד, שהובילה לכינוס ועדת הבחירות של המפלגה לדיון בנושא. בין היתר נבדקו טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, בעיקר בקלפי בבאר יעקב, שם כאמור נערכה ספירה מחדש של הקולות.

הסאגה החלה לאחר טענות על אי סדרים בפריימריז של הליכוד, שהובילה לכינוס ועדת הבחירות של המפלגה לדיון בנושא. בין היתר נבדקו טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, בעיקר בקלפי בבאר יעקב, שם כאמור נערכה ספירה מחדש של הקולות.

הסאגה החלה לאחר טענות על אי סדרים בפריימריז של הליכוד, שהובילה לכינוס ועדת הבחירות של המפלגה לדיון בנושא. בין היתר נבדקו טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, בעיקר בקלפי בבאר יעקב, שם כאמור נערכה ספירה מחדש של הקולות.