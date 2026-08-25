מקורבי השר חיים כץ טוענים כי חברת הכנסת אתי עטיה, שנתמכת על-ידו, עברה את השרה גילה גמליאל בעקבות הספירה המחודשת של הקולות בקלפי בבאר יעקב - ותתברג במקום ה-25 ברשימת הליכוד במקומה. השרה, כתוצאה מכך, נדחקת למקום ה-35 הלא ריאלי. בסביבתה של גמליאל טוענים מנגד כי הספירה מחדש של הקלפי זויפה, ועתרו להוצאת צו מניעה נגדה.
הסאגה החלה לאחר טענות על אי סדרים בפריימריז של הליכוד, שהובילה לכינוס ועדת הבחירות של המפלגה לדיון בנושא. בין היתר נבדקו טעויות הקלדה שעשויות לשנות מיקומים בתוך הרשימה במקומות הריאליים, בעיקר בקלפי בבאר יעקב, שם כאמור נערכה ספירה מחדש של הקולות.
על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו תחילה מהקלפי בבאר יעקב, ח"כ ששון גואטה שלא נבחר ברשימה, קיבל 487 קולות, המספר הגבוה ביותר מבין חברי הכנסת. למקום השני הגיעה מאי גולן עם 450 קולות - על אף שגם היא לא נבחרה במקום ריאלי. למקום השלישי הגיעה גילה גמליאל עם 433 קולות, על אף שברשימה הארצית נכנסה רק אל המקום ה-25 שמשוריין לאישה.
לשם השוואה, השר דודי אמסלם שנחשב פופולרי ברוב הקלפיות קיבל שם 21 קולות בלבד. יו״ר הקואליציה אופיר כץ שהגיע למקום החמישי ברשימה קיבל 17 קולות בלבד - מספר זהה למספר שקיבל ח״כ אנונימי יחסית - שלום דנינו.
בתגובה לטענתו של כץ, מסרו בסביבת גמליאל כי "יותר הגיוני ש'טיפלו' בקלפי שנעלמה לשמונה ימים, מאשר שעשרה משקיפים שנחכו בעת הספירה פספסו 400 קולות". עוד טענו כי הקלפי נפתחה מחדש מבלי לאפשר זמן להגשת עתירות. בתיעוד שהגיע לידי ynet נראה בעלה של גמליאל - שהגיע למטה רשף אבטחה בחולון, שבו התקיימה הספירה מחדש - דורש להיכנס, מסורב וצעק: "גונבים לי פה בחירות!".