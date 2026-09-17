הפנייה, שהוגשה באמצעות עורך הדין עודד גזית מטעם לפיד, מתבססת על ההנחיה המחייבת שרים בממשלת מעבר לנהוג באיפוק בהפעלת סמכויותיהם, ככל שאין דחיפות ציבורית לפעול. הפנייה מפנה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא, ולפסיקת בג"ץ בעניין לנדשטיין, הקובעת כי ככל שהחיוניות הציבורית בפעולה שלטונית פוחתת - כך גוברת חובת האיפוק המוטלת על הממשלה.

הפנייה, שהוגשה באמצעות עורך הדין עודד גזית מטעם לפיד, מתבססת על ההנחיה המחייבת שרים בממשלת מעבר לנהוג באיפוק בהפעלת סמכויותיהם, ככל שאין דחיפות ציבורית לפעול. הפנייה מפנה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא, ולפסיקת בג"ץ בעניין לנדשטיין, הקובעת כי ככל שהחיוניות הציבורית בפעולה שלטונית פוחתת - כך גוברת חובת האיפוק המוטלת על הממשלה.

הפנייה, שהוגשה באמצעות עורך הדין עודד גזית מטעם לפיד, מתבססת על ההנחיה המחייבת שרים בממשלת מעבר לנהוג באיפוק בהפעלת סמכויותיהם, ככל שאין דחיפות ציבורית לפעול. הפנייה מפנה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא, ולפסיקת בג"ץ בעניין לנדשטיין, הקובעת כי ככל שהחיוניות הציבורית בפעולה שלטונית פוחתת - כך גוברת חובת האיפוק המוטלת על הממשלה.