ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, פנה היום (חמישי) ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בדרישה להקפיא את כוונת שר החוץ גדעון סער להשלים מינויים של 12 שגרירים חדשים שנחשפה אתמול ב-ynet, וזאת מאחר והמדינה מצויה בעיצומה של תקופת בחירות.
הפנייה, שהוגשה באמצעות עורך הדין עודד גזית מטעם לפיד, מתבססת על ההנחיה המחייבת שרים בממשלת מעבר לנהוג באיפוק בהפעלת סמכויותיהם, ככל שאין דחיפות ציבורית לפעול. הפנייה מפנה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא, ולפסיקת בג"ץ בעניין לנדשטיין, הקובעת כי ככל שהחיוניות הציבורית בפעולה שלטונית פוחתת - כך גוברת חובת האיפוק המוטלת על הממשלה.
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בפנייה של לפיד צוין כי בכוונת שר החוץ להביא בפני ועדת המינויים של המשרד 12 מועמדים לתפקידי שגרירים, כשרובם המכריע - למעט מקרה אחד - מיועדים להיכנס לתפקידם רק בקיץ 2027, ואחד מהם אף ב-2028. הפנייה מדגישה כי אין מדובר בערעור על התאמת המועמדים או כישוריהם, אלא בטענה עקרונית: מדובר בהחלטה שיזם השר עצמו, בלא כל הכרח להשלימה בעת הזו - חודשים רבים לפני כניסת בעלי התפקידים לתפקידם.
בלשון הפנייה, מדובר ב"מהלך של שר, חמישה שבועות לפני בחירות, שנועד לכבול את ידיו של שר החוץ הבא ואת השירות המקצועי של משרד החוץ - בהחלטה שאין כל הכרח לקבלה". בסיום הפנייה מבקש לפיד, באמצעות בא כוחו, את עמדתה הדחופה של היועצת המשפטית לממשלה בסוגיה, בטרם תשלים ועדת המינויים את עבודתה.
במשרד החוץ אמרו אתמול כי "ישנה חשיבות להשלמת המינויים מוקדם ככל הניתן על מנת לאפשר לדיפלומטים ולבני משפחותיהם זמן מספק להיערכות ליציאה לשליחות, לרבות רישום ילדים למסגרות חינוך והכנות הנדרשות לקראת המעבר, וכן בעקבות הצורך בקבלת הסכמתה של המדינה המארחת למינוי. יצוין כי ביחס לשנים קודמות מדובר ברשימה יחסית מצומצמת של משרות ראשי נציגות שמתפנות, וכי הליכי המינוי האמורים נמשכו כסדרם בכל מערכות הבחירות הקודמות, בהתאם לצרכים המקצועיים של המשרד. המשך הליכי המינוי נעשה בתיאום מלא עם נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים".