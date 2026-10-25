"תעצרו רגע, אל תצלמו עכשיו. אני מבקש רגע את ראש הממשלה, לדבר איתו, אני רוצה שהוא ישמע את הסיכום. ראש הממשלה, אני שם אותך על ספיקר, אני רוצה שתאשר". כך נשמע שר החינוך יואב קיש בפגישה שלשום (שישי) עם מנהיג מפלגת אח"י, הרב חיים יוסף דוד אברג'ל , ה חשוד בעבירות מין , שהודיע על פרישתו מהמרוץ לכנסת במסגרת דיל עם הליכוד , במסגרתו נתניהו יקדם חקיקה שתאפשר מינוי סגן שר שאינו חבר כנסת כדי לאפשר לנציג מטעמו של הרב לקבל תפקיד גם מבלי להתמודד בבחירות. "מקובל לחלוטין", נשמע נתניהו משיב לקיש ולאנשי אח"י. צפו בתיעוד השיחה המלאה:

שיחת הדיל בין נתניהו וקיש לאנשי הרב אברג'ל





הסרטון ודבריו של קיש נחשפו הערב בחדשות 13, אחרי שבשישי פורסם תיעוד חלקי של הפגישה וכן מכתב הסיכום על הפרישה של מפלגת אח"י. להחלטת הפרישה בשישי קדמה פגישה של אברג'ל, שהתלונות על עבירות מין שביצע לכאורה נחשפו ב-ynet, עם הרב הראשי לשעבר שלמה עמאר וראשי רשויות. בתיעוד משישי נשמע נתניהו משבח את הרב אברג'ל על ההחלטה לפרוש ולא לשרוף קולות בימין: "אתה דואג לעמנו".

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משמעות הפרישה של אח"י היא שהתמיכה במפלגה תעבור לליכוד. עו"ד קצב, אחיו של הנשיא לשעבר האנס משה קצב, הגיע מטעם נתניהו בשישי עם הראשון לציון לנתיבות, שם המעוז של הרב אברג'ל. מלבד קיש, גם סגן השר אלמוג כהן סייע במאמצים לגרום לאברג'ל לפרוש. לאחר מכבש לחצים הצליחו הגורמים לשכנע אותו, ובמכתב שסיכמו להוציא נכתב כאמור כי נתניהו התחייב לקדם חקיקה שתאפשר מינוי סגן שר שאינו חבר כנסת כדי לאפשר לנציג מטעמו של אברג'ל לקבל תפקיד גם מבלי להתמודד בבחירות.

בסרטון שפורסם בחדשות רשת נשמע קיש מפרט בפני נתניהו בטלפון את פרטי הסיכום מול מפלגת אח"י, כדי ששני הצדדים ישמעו אותו ויאשרו. "אני חוזר על הסיכום כדי שגם הם יהיו רגועים", אומר שר החינוך. "אנחנו נמנה סגן שר במשרד ראש הממשלה, ננסה לשנות את החוק ולהעביר חוק שיאפשר למנות גם מי שאינו חבר כנסת, ואז זה יהיה מינוי שלהם".

"במידה שייקח זמן או שלא נצליח, אז הם (מפלגת אח"י - ש"פ) יוכלו לבחור כל חבר כנסת שהם רוצים, מטעם הליכוד או אפילו מעוצמה (עוצמה יהודית - ש"פ), אני לא יודע, לא מחייבים אותם, והוא יהיה סגן שר במשרד ראש הממשלה שיתכלל את כל הנושאים שסיכמנו עליהם", מוסיף קיש. אחד מנציגי מפלגת אח"י דורש: "שראש הממשלה יאשר". ועל כך אומר נתניהו: "מקובל לחלוטין".

מכתב הפרישה של אח"י - והסיכומים

במסגרת הפרישה של אח"י ומעבר התמיכה לליכוד, סוכם כי בנושא הגיוס, וככל שמפלגת הליכוד תהיה זו שתוביל את הממשלה הבאה, יקודם מתווה לפיו מי שלומד בישיבה יקבל פטור משירות ומי שלא יחויב בגיוס, דבר שצפוי לעורר זעם בקרב המפלגות החרדיות המסורתיות.

בין היתר נכתב במכתב שסיכמו הצדדים לפרסם כי "לנוכח גודל השעה ומתוך דאגה אמיתית לגורלה ולקיומה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, מנהיג אח"י הרב החיד"א אברג'ל שליט"א ובעצה עם גדול הדור מרן הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א מודיע כי כל המטרות של תנועת אח"י הושגו במלואם, התנועה הגיעה להישגים משמעותיים מאוד, ולא תתמודד בבחירות הקרובות".

השר קיש מסר בשישי אחרי הודעת הפרישה של אח"י כי "לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוביל שר החינוך יואב קיש בימים האחרונים משא ומתן עם תנועת אח"י על פרישתה מהמרוץ לכנסת. בפגישה מכרעת שהתקיימה היום בהשתתפות השר קיש, הרב אברג׳ל, הרב הראשי לישראל לשעבר שלמה משה עמאר, ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר, ראש עיריית אופקים איציק דנינו ועו״ד ליאור קצב הושגה הסכמה על פרישת התנועה מהבחירות. עוד סוכם כי הנושאים המרכזיים שהעלתה התנועה יקודמו על ידי הליכוד. זהו מהלך חשוב שמנע שריפת עשרות אלפי קולות מגוש הימין, שהייתה מסייעת להקמת ממשלת שמאל בראשות אייזנקוט, יאיר גולן ועבאס".