התמיכה במפלגה תעבור לליכוד. עו"ד קצב, אחיו של הנשיא לשעבר האנס משה קצב, הגיע מטעם נתניהו עם הראשון לציון לנתיבות, שם המעוז של הרב אברג'ל. גם סגן השר אלמוג כהן והשר יואב קיש סייעו במאמצים לגרום לאברג'ל לפרוש. לאחר מכבש לחצים הצליחו הגורמים לשכנע אותו, ובמכתב שסיכמו להוציא נכתב בין היתר כי נתניהו התחייב לקדם חקיקה שתאפשר מינוי סגן שר שאינו חבר כנסת כדי לאפשר לנציג מטעמו של אברג'ל לקבל תפקיד גם מבלי להתמודד בבחירות.

צפו בשיחה בין נתניהו לאברג'ל החשוד בעבירות מין, שבו רה"מ שיבח אותו: "אתה דואג לעמנו".