מפלגת אח"י שמאחוריה עומד הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, החשוד בעבירות מין, הודיעה היום (שישי) על פרישה מהמרוץ, ארבעה ימים לבחירות לכנסת ה-26. להחלטה קדמה פגישה של אברג'ל, שהתלונות על עבירות מין שביצע לכאורה נחשפו ב-ynet, עם הרב הראשי לשעבר שלמה עמאר, ראשי רשויות, ואפילו שיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי לשכנע אותו לפרוש ולא לשרוף קולות בימין.
התמיכה במפלגה תעבור לליכוד. עו"ד קצב, אחיו של הנשיא לשעבר האנס משה קצב, הגיע מטעם נתניהו עם הראשון לציון לנתיבות, שם המעוז של הרב אברג'ל. גם סגן השר אלמוג כהן והשר יואב קיש סייעו במאמצים לגרום לאברג'ל לפרוש. לאחר מכבש לחצים הצליחו הגורמים לשכנע אותו, ובמכתב שסיכמו להוציא נכתב בין היתר כי נתניהו התחייב לקדם חקיקה שתאפשר מינוי סגן שר שאינו חבר כנסת כדי לאפשר לנציג מטעמו של אברג'ל לקבל תפקיד גם מבלי להתמודד בבחירות. צפו בשיחה בין נתניהו לאברג'ל החשוד בעבירות מין, שבו רה"מ שיבח אותו: "אתה דואג לעמנו".
כמו כן סוכם בנושא הגיוס לקדם מתווה לפיו מי שלומד בישיבה יקבל פטור משירות ומי שלא יחויב בגיוס, דבר שצפוי לעורר זעם בקרב המפלגות החרדיות המסורתיות.
בין היתר נכתב במכתב שסיכמו הצדדים לפרסם כי "לנוכח גודל השעה ומתוך דאגה אמיתית לגורלה ולקיומה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, מנהיג אח"י הרב החיד"א אברג'ל שליט"א ובעצה עם גדול הדור מרן הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א מודיע כי כל המטרות של תנועת אח"י הושגו במלואם, התנועה הגיעה להישגים משמעותיים מאוד, ולא תתמודד בבחירות הקרובות".
השר קיש מסר כי "לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוביל שר החינוך יואב קיש בימים האחרונים משא ומתן עם תנועת אח"י על פרישתה מהמרוץ לכנסת. בפגישה מכרעת שהתקיימה היום בהשתתפות השר קיש, הרב אברג׳ל, הרב הראשי לישראל לשעבר שלמה משה עמאר, ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר, ראש עיריית אופקים איציק דנינו ועו״ד ליאור קצב הושגה הסכמה על פרישת התנועה מהבחירות. עוד סוכם כי הנושאים המרכזיים שהעלתה התנועה יקודמו על ידי הליכוד. זהו מהלך חשוב שמנע שריפת עשרות אלפי קולות מגוש הימין, שהייתה מסייעת להקמת ממשלת שמאל בראשות אייזנקוט, יאיר גולן ועבאס".
הרב אברג'ל, שעבור פרישתו השקיעו בליכוד משאבים רבים כפי שכתב קיש, כאמור חשוד בעבירות מין חמורות. ביוני 2025 פורסמו ב-ynet עדויות קשות נגד הרב בנוגע לפגיעות מיניות מצידו בנשים ובנערות. במשטרה ייחסו לו עבירות של מעשה מגונה, מעשה מגונה תוך שימוש בכוח או איומים, הדחה בחקירה, סחיטה באיומים והטרדה מינית.
המשטרה הגדירה אותו אז רב קהילה נערץ על-ידי אוכלוסייה גדולה בנתיבות, ולפי החשד הוא ביצע בשנים האחרונות עבירות מין חמורות כלפי מספר נפגעות.
המפלגות שמטרידות את נתניהו
הפרישה של אח"י של הרב אברג'ל מגיעה לאחר מספר כישלונות של נתניהו - ולא מעט רשימות שגורמות לו לכאב ראש בימים שלפני הבחירות. תוך כדי מערכת הבחירות קמו מפלגות שנועדו לתת מענה לזרמים מסוימים בתוך המגזר החרדי. אם לא כדי להיכנס לכנסת, מטרתן לכל הפחות לרשום כמות מצביעים גבוהה כמחאה על אי-העברת חוק פטור מגיוס. הצהרת יו"ר מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר שלשום, שלפיה לא יפרוש מהמרוץ, מוסיפה לכאב הראש הכללי בגוש הימין.
על פי התחזיות, כמה מנדטים בגוש מפוזרים במפלגות שספק אם קרובות בכלל לאחוז החסימה. ל-ynet נודע אתמול כי יו"ר עמך ישראל עופר וינטר - שהצהיר גם הוא ברביעי האחרון שהוא רץ עד הסוף - הציע ללייטנר לפרוש ולהביע בו תמיכה, והאחרון סירב.
ההצעה הועברה בפגישה לפני כשבועיים בין וינטר ולייטנר, שעסקה באפשרות להסכם עודפים, ובמסגרתה לא דובר על תפקיד ללייטנר. בשבוע האחרון חברי מפלגתו של וינטר ניסו לפנות שוב ללייטנר, אך הוא לא ענה להם.
לייטנר, נסביר, מניף את דגל החרדים העובדים, ומייצג את הצורך בשילוב ילדים וצעירים מהמגזר בבתי ספר שמלמדים ליבה ובגרויות, ומקדמים גיוס לצבא ותעסוקה. מהצד השני, בעומק המגזר החרדי מפלגת "צבע שחור" - שקמה במחאה על הכישלון בחקיקת חוק הפטור, ובמחאה על כך שבסיעות הוותיקות קידמו חוק שלטענת הפלגים הלוחמניים יותר יש בו "סחר בנשמות ישראל" והסכמה לגיוס - דבר שהרבנים בעשורים האחרונים אסרו מכל וכל.
לשתי המפלגות הללו לא מתייחסים באופן פומבי בקמפיינים של ש"ס ויהדות התורה. אולם די ברור שהן מציבות אתגר מול הפוליטיקאים ורבניהן, שמנסים לדבר אל הלב של המצביעים הוותיקים בקהלים המוכרים תוך נסיון לשמר אותם ולנסות לגשר על תחושותיהם.