בזמן שהשיח סביב הפריימריז בליכוד עסק בשריונים, רשימות חיסול, פתקים עם שמות מומלצים והימורים לגבי אמיר אוחנה, טלי גוטליב, יריב לוין ושלמה קרעי, השר אלי כהן העדיף לנהל קמפיין מתחת לרדאר. זה הוכיח את עצמו. כהן הגיע למקום הראשון בפער עצום מהמקומות השני והשלישי, אחרי שגם בפריימריז הקודמים התברג בצמרת. מתפקדי הליכוד אוהבים אותו, אבל עבור רוב אזרחי המדינה הוא דמות אניגמטית שמעט מאוד ידוע עליה. זו חולשתו; זו עוצמתו.

"אני בהחלט שמח על הבחירה", אומר כהן בריאיון ראשון מאז ההישג בפריימריז. "מתפקדי הליכוד הם אנשים חכמים שאוהבים את המדינה. הם בחרו רשימה איכותית של אנשי עשייה. ואני רוצה לומר לך שבכל משרד שהייתי, הוכחתי את עצמי במעשים והבאתי תוצאות לאזרחים. אצלי לא קיים המונח 'לוותר'".

גלריה השר אלי כהן, השבוע. "אני קם כל בוקר ב־7:00 ועובד כל היום לטובת המדינה" ( אלכס קולומויסקי )

איך מסתדרת הבחירה שלך עם השיח הפופוליסטי והצעקני שיש בליכוד? "היום אנשים רוצים לבחור מישהו שעושה ולא רק מדבר. וברוך השם, להצליח פעם אחר פעם זה מדבר בעד עצמו. במהלך הפריימריז בכלל לא דיברתי נגד, אלא בעיקר על מה שאני עשיתי, איך הצלחתי לשבור את המונופול של חברת חשמל, איך הצלחתי להבטיח שמשק האנרגיה מתפקד ללא דופי, איך עשיתי עסקת גז עם מצרים, איך הבאתי פטור מוויזות בכניסה לארצות-הברית".

כלומר, פיצחת את השיטה איך לנצח את הפופוליזם והצעקות. "כן, אני חושב שמעשים מנצחים פופוליזם וצעקות".

לפני הפריימריז איש לא דיבר על אלי כהן. זה סייע לך לכבוש את הפסגה? "בפריימריז הקודמים חזו שאסיים במקום השישי, וסיימתי במקום השני. הפעם חשבו שאני אהיה בשלישייה הראשונה - והגעתי למקום הראשון. הייתה לי תחושה שגם הפעם אדע לנצח את הסקרים. אבל אני יודע דבר אחד: אני קם כל בוקר ב-7:00, ועובד כל היום לטובת המדינה".

המקום הראשון בפריימריז של הליכוד הוא אכן הישג פוליטי מרשים עם הצהרת כוונות לגבי העתיד. משה כחלון, גדעון סער, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין כבר היו שם. "אני שמח שכמוהם הצלחתי להגיע למקום הראשון".

אבל את כל הארבעה נתניהו גם חיסל פוליטית. "אני אמשיך לעבוד עם נתניהו ואני נהנה לקבל ממנו את האמון. נתניהו הוא האיש הנכון להוביל את מדינת ישראל בארבע השנים הקרובות. אני חושב שהוא הביא לנו בקדנציה האחרונה הישגים חסרי תקדים. מהשבר של 7 באוקטובר הפכנו למעצמה החזקה ביותר במזרח-התיכון".

אתה רואה את עצמך מתמודד על הנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו? "השאלה הזאת לא רלוונטית עכשיו. אנחנו נמצאים חודשיים וחצי לפני בחירות, ואני מוכוון רק לדבר אחד: שהליכוד בראשות נתניהו תנצח".

המשורין הראשון בליכוד אורן דוברונסקי. "נתניהו ראה ראשי מפלגות אחרים ורצה גם" ( צילום: דוברות הליכוד, REUTERS/Ronen Zvulun )

למה שרי הליכוד פוחדים להגיד שהם ראויים ומתאימים להחליף בבוא היום את נתניהו? אתם כל כך פוחדים ממנו שקשה לכם להוציא את המשפט הזה מהפה? "אנחנו נמצאים ערב בחירות, ומה שמיוחד בליכוד הוא שאנחנו מלוכדים סביב נתניהו. הליכוד היא המפלגה הכי דמוקרטית לעומת השמאל, שכל הזמן פועל לחסל את המנהיגים שלו. אתה רואה שאין להם כלום חוץ מ'רק לא ביבי'".

למה נתניהו דרש תשעה שריונים ברשימה? הוא לא סומך על מתפקדי הליכוד? "אני חושב שראש הממשלה רואה את המפלגות האחרות שבהן יו"ר המפלגה קובע את כל הרשימה כראות עיניו, ולכן הוא רצה את השריונים האלה גם בשבילו. בסופו של דבר, ראש הממשלה קובע 25 אחוז מהרשימה בשריונים, ו-75 אחוז נקבעים על ידי המתפקדים".

לא בא להיות גזבר

השר אלי כהן, 53, שהתחיל את הקדנציה בתפקיד שר החוץ והוזז לתפקיד שר האנרגיה בגלל שיקולים פוליטיים פנימיים, מכוון גבוה. התפקיד הבא שהוא לוטש אליו עיניים הוא שר האוצר. "אני בהחלט מצפה להיות בתפקיד בכיר בממשלה הבאה", הוא אומר. "שלושת התיקים הבכירים הם חוץ, אוצר וביטחון. מכיוון שכבר הייתי שר חוץ, משרד האוצר מעניין אותי. אני חושב שבקדנציה הבאה תיק האוצר חייב להישאר בידיים של הליכוד, ולי יש את הכישורים לתפקיד הזה: הניסיון שלי מהעולם העסקי, ההשכלה שלי כרואה חשבון וגם הרקע האישי שלי. אני ארצה להוביל כלכלה של שוק חופשי עם רגישות חברתית".

מה אתה חושב על שר האוצר סמוטריץ'? "לתפיסתי, שר האוצר לא צריך להיות הגזבר ולחלק את הכסף. שר אוצר צריך להגדיל את העוגה, ליצור מנועי צמיחה, להבטיח שהצעירים ירצו לחיות במדינה, לתת להם אפשרות להתפרנס בכבוד ולפעול לצמצום פערים חברתיים".

זו טעות למנות שר אוצר סקטוריאלי? "כמו שאמרתי, משרד האוצר חייב להישאר במפלגת השלטון".

"שר האוצר לא צריך להיות גזבר". בצלאל סמוטריץ' ( צילום: יובל חן )

נתניהו עשה הכל כדי להכניס את ח"כ אלמוג כהן מעוצמה יהודית לרשימת הליכוד. כהן עצמו טען שאין היום הבדלים בין הליכוד לעוצמה יהודית. הליכוד היא כבר לא המפלגה של פעם? "הליכוד היא מפלגת שלטון, מפלגה אחראית. המפלגה של כל עם ישראל. של פריפריה ומרכז, של ספרדים ואשכנזים, של מסורתיים, חילונים וגם חרדים".

ואתה לא נעלב שמשווים את הליכוד לעוצמה יהודית? "הליכוד היא לא עוצמה יהודית. הליכוד היא המפלגה של עם ישראל".

השר כהן מבין כנראה את פוטנציאל הנזק האלקטורלי של חוק ההשתמטות וחוק מניעת מעצר עריקים ומשתמטים. "צריך להשלים את חוק הגיוס", הוא אומר. "חייבים להגדיל את השוויון בנטל, ואחינו החרדים חייבים גם להתגייס. כל מי שתורתו אינה אומנותו - 60 אחוז מהחרדים - חייב להתגייס. זה חשוב לביטחון, זה חשוב לכלכלה וזה חשוב כדי להביא אחדות בעם ישראל".

יכולתם לעשות את זה בקדנציה האחרונה ולא עשיתם. "הממשלה שקדמה לנו, של לפיד וליברמן, שהייתה הממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה, לא הצליחה להביא מתגייס אחד. ואנחנו היינו עסוקים בעיקר בניהול המלחמה. לצערי, יש גורמים שמנסים להקטין את ההישגים, אבל ההישגים של מדינת ישראל במלחמה הזאת הם חסרי תקדים. כל אלו שקראו תיגר על מדינת ישראל, לא סיימו את חייהם בשיבה טובה. לא נסראללה, לא סינוואר ולא חמינאי. מנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני".

לא מנעת. אולי עיכבת. יש מומחים שטוענים שאחרי שני הסבבים מול איראן חזרנו לנקודת ההתחלה. "בסדר, עיכבנו. אבל המלחמה מול איראן היא ניצחון אדיר והישג כביר".

לא בטוח שהציבור רואה את זה ככה. אחרת הייתם לוקחים את הבחירות בהליכה. "אם לא היינו תוקפים, לאיראן היה נשק גרעיני. בקהילת המודיעין מדברים על כך שעיכבנו את תוכנית הגרעין של איראן בשנתיים, שלוש או ארבע שנים. דבר אחד ברור: אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין שלה, אנחנו נהיה בדרך לשם לתקוף. כבר הוכחנו את היכולות שלנו".

כלומר, צריך לתקוף שוב באיראן? "אני אומר שוב: אם איראן תעשה את הטעות ותנסה לחדש את תוכנית הגרעין או את תוכנית הטילים הבליסטיים, גם אם יהיה הסכם עם ארצות-הברית, אנחנו נהיה שם כדי לתקוף".

"60 אחוז מהחרדים צריכים להתגייס". המחאה נגד הגיוס ( צילום: מוטי קמחי )

היו הישגים משמעותיים במערכה מול איראן. מצד שני, לא השגנו שום מטרה מתוך שלוש מטרות המלחמה: סיכול תוכנית הגרעין, סיכול תוכנית הטילים הבליסטיים והפלת המשטר. "אם לא היינו יוצאים למערכה הזאת, לאיראן כבר היה נשק גרעיני. שים לב לכושר ההרתעה של מדינת ישראל. עובדה שעד לפני כמה שבועות איראן תקפה את מרבית מדינות האזור. את מי היא לא תקפה? את מדינת ישראל, כי היא יודעת שיש לנו הרתעה. עד היום מוג'תבא חמינאי לא יוצא מהמחילה שהוא מסתתר בה. הוא יודע שידה הארוכה של מדינת ישראל יכולה להגיע לכל מקום".

יש לישראל תוכנית ליצירת נתיב עוקף מצר הורמוז? "ראש הממשלה ואני עובדים בימים אלה עם ארצות-הברית לקדם יצירת מסלול שיעקוף גם את מצר הורמוז וגם את באב אל-מנדב. הכוונה היא להניח תשתית של צינורות, שבסעודיה ובישראל היא כבר קיימת".

מה ההישג הכי גדול שלך במשרד האנרגיה ובמשרד החוץ? "ההישג הכי משמעותי שלי במשרד האנרגיה הוא שמשק האנרגיה תיפקד ללא דופי בתקופת המלחמה, למרות אותם תרחישי עלטה וגנרטורים. וכמובן, גם לשבור את המונופול של חברת החשמל זה הישג גדול מאוד. במשרד החוץ הצלחתי אחרי הרבה מאוד שנים להשלים את המשימה של פטור מוויזות לאזרחי ישראל שטסים לארה"ב".

חבר מביא חבר

כמי שעבר ממפלגת "כולנו" של משה כחלון, קשה לו להתיישר עם האמירות המתריסות של שר המשפטים יריב לוין או יו"ר הכנסת אמיר אוחנה נגד מערכת המשפט. הוא גם לא מוכן להגיד שלא יכבד פסיקה של בג"ץ. "הממשלה לא מעל החוק, אבל גם בית המשפט לא מעל החוק. יש תחושה שהאיזון בין הרשויות הופר", אומר כהן. "כשאנחנו רואים את הניסיונות לפגוע במינוי של רומן גופמן לראש המוסד או של זיני לראש השב"כ, אז ההתערבות של בג"ץ מיותרת".

סליחה, אבל בג"ץ אישר את המינוי של גופמן והמינוי של זיני. "כן, אבל אני חושב שהעתירה בעניין גופמן וזיני הייתה צריכה להידחות על הסף. היא אפילו לא הייתה צריכה להגיע לדיון. אנחנו צריכים בית משפט שיפעל לפי החוק. אנחנו צריכים בית משפט שייהנה מאמון הציבור. אני רוצה בישראל בית משפט שמייצג את כל חלקי העם, כמו בארצות-הברית. שיטת החבר מביא חבר בבית המשפט חייבת להיפסק. אני הצלחתי בחיים בזכות מי שאני ולא בזכות חברים. ככה צריך להיות בצבא, בפוליטיקה וגם במערכת המשפט".

"צריך ועדת חקירה לאומית". מחבל חמאס ב-7 באוקטובר

השבוע פורסם כי נתניהו מודאג מאוד מתמונת המנדטים של הליכוד וגוש הימין. הוא העריך שאיבד בקדנציה האחרונה עשרה מנדטים ואינו בטוח שיצליח להחזיר אותם הביתה. כהן טוען כי הליכוד תמיד מקבל הערכת חסר בסקרים. "ב-2015 נתנו לליכוד בסקרים 22-21 מנדטים, סיימנו ב-30 מנדטים וניצחנו. בבחירות האחרונות נתנו לגוש שלנו 58-57 מנדטים, והגענו ל-64 מנדטים. כלומר, יש הטיה של הסקרים. בתוצאות האמת הימין תמיד מתחזק. אני מאמין שגם אלו שמתלבטים, ולפעמים מדברים על שינוי, כשהם יבואו להצביע תרעד להם היד. הם לא ירצו שתקום פה ממשלה עם התנועה האיסלאמית".

אולי היד לא תרעד להם בגלל 7 באוקטובר והאחריות של נתניהו לטבח הגדול ביותר בתולדות המדינה? "הסוגיה של 7 באוקטובר צריכה להיחקר על ידי ועדת חקירה לאומית, שתבדוק את כולם שנים אחורה. אבל היום מדינת ישראל היא המעצמה הבלתי מעורערת של המזרח-התיכון. הבאנו הישגים בכל חזית. אז אני בטוח שגם הפעם אנחנו נקבל הרבה יותר מהסקרים".

יש עננה שלא התפוגגה סביב הנפקת הדרכון הדיפלומטי ליאיר נתניהו. למה הסתבכת בסיפור הזה? "החקירה הזאת כלל לא הייתה צריכה להיפתח כיוון שליאיר נתניהו חודש הדרכון מטעמי אבטחה מספר פעמים, על ידי מספר מנכ"לים, החל משנת 2009. ההנפקה לראשי הערים, גם היא כפי שהיה בעבר, נעשתה עבור הפעילות הבין-לאומית שלהם במסגרת תפקידם".