יותר מיו"ר הכנסת, השרים הבכירים, ומהמקורבים לנתניהו: שר האנרגיה אלי כהן, שהגיע בפריימריז הקודמים של הליכוד למקום השני, קטף הפעם את המקום הראשון עם מספר קולות מפתיע וגדול במיוחד - 46,224 אלף - יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני, שאליו הגיע יו"ר הכנסת אמיר אוחנה עם 42,975 אלף קולות.

כהן אתמול בבנייני האומה





כהן הוא אחד מחברי הסיעה הפופולריים בליכוד וידוע ככזה שנוהג ללכת לכל אירוע של חברי מרכז הליכוד. מאירוע קטן ואיזוטרי ועד לפוקד הכי גדול - כהן תמיד נמצא שם. במהלך הקדנציה הנוהג הזה שימש את חברי מפלגתו כדי להתבדח עליו - אבל ברגע האמת זה הוכיח את עצמו. מספר הקולות הגדול שקיבל הוא כמעט כמו סכום הקולות שקיבלו שני שרים מכהנים ממרכז הרשימה - יחד.

המפתח לניצחון של כהן עובר בעובדה שהוא מיצה עד הסוף את פוטנציאל הדילים, אבל גם גרף אהדה גדולה בקרב המתפקדים החופשיים. כהן התחיל את הדרך הפוליטית בליכוד עם סניף חולון בלבד, שסיפק לו בנק קולות סביר "לעלות על הגלגל" - ומשם הוא טווה לא מעט קשרים, טיפח סניפים נוספים ויצר רשת של קבוצות תמיכה משמעותיות בליכוד.

לצד מיצוי עד הקצה של אותם "מצביעים מאורגנים", לאורך כל הקדנציה כהן היה מהשרים שנוהגים להתראיין הכי הרבה, כמעט בכל פלטפורמה. באמצעות כך הוא הגיע גם "למתפקדים החופשיים" שבלעדיהם אי אפשר לקבל מקום גבוה.

גבר על אוחנה ועל לוין ( צילום: קובי קואנקס )

דוגמה הפוכה לכהן אפשר לראות בשתיים מהנשים שברשימה. אתי עטייה, שנתמכה על ידי חיים כץ והתבססה רק על מתפקדים מאורגנים, קיבלה 21 אלף קולות אבל לא התברגה למקום ריאלי, ואילו טלי גוטליב שהייתה מבוססת רק על המתפקדים החופשיים ושאותה רצה ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחוק לאחור, סיימה במקום ה-12, שיהיה בסופו של דבר ה-20 ברשימה בעקבות השריונים. זה מוכיח שכדי להיכנס לחמישייה - נדרש שילוב.

גם במשרד האנרגיה וגם כחבר קבינט, כהן נחשב דמות ממלכתית, שאמנם מקפיד על המסרים של המפלגה, אבל לא מייצר פרובוקציות וכותרות ענק. אחד הדגלים המרכזיים שלו בקדנציה האחרונה היה רפורמת החשמל, שבמסגרתה קידם את פתיחת שוק החשמל לתחרות כדי לאפשר לצרכנים להוזיל עלויות באמצעות בחירת הספק.

אחרי הפריימריז הקודמים, ולמרות שנבחר שני, נתניהו עדיין נתן לאחרים עדיפות בשיבוץ התפקידים כך שישראל כ"ץ למשל - שהיה במקום ה-12 ברשימה - כיהן בשני משרדים בכירים: משרד החוץ (ברוטציה עם כהן) ומשרד הביטחון. הפעם, מעריכים גורמים בליכוד, נתניהו כבר לא יוכל להתעלם מההישג שרשם כהן, אם הוא יהיה שוב זה שירכיב את הממשלה.

העשירייה - והבכירים שנותרו בחוץ

בהודעה מטעמו של ראש הממשלה נתניהו נכתב כי הוא "מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו לרשימה", אך לא כולם יזכו לכהן גם בכנסת הבאה. בהודעת נתניהו נכתב כי "רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. יחד עם המשוריינים, שיחזקו את הרשימה עוד יותר, נבחרת הליכוד תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה".

בעשירייה הראשונה בבחירות, ללא שריונים, נמצאים אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, דודי אמסלם וכן אופיר כץ. בכירי צבא אין ברשימה, מלבד מירי רגב, תא"ל במילואים.

שר החקלאות אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר שתמך במהפכה המשפטית למרות ביקורת חריפה נגדו מצד יוצאי שב"כ, נדחק הרחק לאחור - אל המקום ה-27 ברשימה הארצית, שיהיה נמוך בהרבה אחרי השריונים. השרה להגנת הסביבה סילמן - שבנתה את הקמפיין שלה על עזיבת ממשלת השינוי - דורגה במקום ה-25 ולא תהיה בארבע העשיריות הראשונות.

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, שנפתחה חקירה נגדה במהלך הקדנציה האחרונה ושלה הגיעה לחקירות שאליהן זומנה, סיימה מעט לפניו - במקום ה-23 ברשימה הארצית, שגם הוא נחשב ללא ריאלי. גם אחרי הבטחות הייצוג לנשים, היא לא תהיה בין 39 הראשונות. עם זאת, יש אפשרות מסוימת שאיתמר בן גביר ישלב אותה לרשימת עוצמה יהודית. השניים שיתפו פעולה לאורך כל הקדנציה ושוררת ביניהם מערכת יחסים טובה.