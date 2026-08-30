הסלמת האלימות בשבתות האחרונות סביב חסימות אוטובוסים בצפת ו בירושלים החזירה לקדמת הבמה את אחת הסוגיות הנפיצות ביחסי הדת והמדינה, שתגיע לשולחנה של הממשלה שתמונה בבחירות הקרובות: תחבורה ציבורית בשבת.

גלריה אוטובוסים חסומים בידי מפגינים בכניסה לירושלים ( צילום: לירן תמרי )

השאלה הגדולה היא האם הממשלה הבאה תממש את הסמכות הקיימת כבר בחוק להפעלת תחבורה ציבורית לשירותים חיוניים, תבצע ביזור סמכויות לרשויות המקומיות, או שתעדיף להחמיר את המגבלות לפי דרישת השותפות החרדיות? סקר מיוחד של ארגון "ישראל חופשית" חושף מה בדיוק רוצים מצביעי המפלגות היהודיות הלא-חרדיות בנושא זה. האם יש אפילו סיכוי תיאורטי שרצון הבוחרים יקוים? לבקשת ynet ו"ידיעות אחרונות" העבירו המפלגות המתמודדות בבחירות את עמדתן בנוגע לתחבורה ציבורית בשבת, כך שאפשר לבדוק.

עמדות המפלגות

בסקר עמדות מקיף שבוצע על ידי מיזם "המדד" עבור תנועת "ישראל חופשית" בחודש יולי 2026, שבו השתתפו 926 משיבים מהאוכלוסייה היהודית (ללא החברה החרדית), 74% מהנשאלים השיבו כי הם תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת בצורה זו או אחרת. מתוך כלל המשיבים, 26% מצדדים בהפעלה מלאה של התחבורה הציבורית - ממש כמו ביום חול. 48% תומכים במודל מוגבל הכולל הגעה לבתי חולים, מרכזי ערים, מוקדי בילוי וקווים בין-עירוניים. לעומתם, 15% מעוניינים בשימור המצב הקיים, הכולל מקרים חריגים ובודדים שבהם מתאפשרת תחבורה ציבורית בשבת, ו-8% מתנגדים לכל תחבורה ציבורית בשבת.

הנתונים מצביעים על תמיכה גורפת חוצת הגדרות דתיות: 94% מהחילונים, 69% מהמסורתיים הלא-דתיים ו-55% מהמסורתיים המגדירים עצמם "קצת דתיים" תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת ברמה גבוהה יותר מזו שקיימת כיום. בציבור הדתי, 78% מתנגדים למהלך, ומתוכם 51% מתנגדים לכל מתכונת שהיא. ברמה הפוליטית, 96% מתומכי האופוזיציה תומכים בתחבורה ציבורית בשבת (ובהם 99% ממצביעי ישראל ביתנו, הדמוקרטים וביחד, ו-96% ממצביעי ישר!). בקרב תומכי הקואליציה השיעור עומד על 41%, כש-35% ממצביעי הליכוד מצדדים במודל מוגבל ו-6% נוספים במודל מלא.

כדי להבין עד כמה עמדות המפלגות דומות לרצונות המצביעים שלהן, ynet ו"ידיעות אחרונות" פנו למפלגות הלא-חרדיות המתמודדות בבחירות. הבדיקה מציגה בראש ובראשונה פער משמעותי בין עמדת סיעת השלטון לבין הרצון של חלק ניכר מבוחריה. "רוצים לחבר את ישראל בששת ימי המעשה, תוך שמירת השבת", נכתב בתשובת מפלגת "הליכוד" לפנייתנו. עמדת התנועה היא שמירה על הסטטוס-קוו הקיים מאז הקמת המדינה, תוך המשך מתן מענה לקווים היסטוריים וליישובים שאינם יהודיים.

בליכוד ציינו כי הסבסוד הממשלתי לתחבורה הציבורית עומד על כ-17 מיליארד שקל בשנה, וכי הרחבתו דורשת בחינה כלכלית. במפלגה הדגישו כי "המדינה אינה מונעת הסעת ציבור בשבת שמבוצעת באופן עצמאי על ידי חברות מסחריות פרטיות ולא בסבסוד המדינה". עוד הובהר כי הגעת חיילים לבסיסים היא באחריות משרד הביטחון וצה"ל.

במפלגת הציונות הדתית נרשמה הלימה מלאה לעמדת 83% מתומכיה בסקר, המתנגדים לשינוי. הסיעה הדגישה כי שמירה על השבת בפרהסיה הציבורית היא ביטוי להיותה של ישראל מדינה יהודית.

במפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט רואים בשבת ערך יהודי ולאומי שיש להפוך מגורם מפלג לגורם מאחד, ומציעים מודל המאזן בין אופייה הלאומי של השבת למאפייני כל יישוב. עמדה זו תואמת במידה רבה את עמדות מצביעי המפלגה בסקר, שבו נרשמה תמיכה כמעט גורפת בהפעלת תחבורה ציבורית במתכונות שונות בשבת. בנוסף, תומכת המפלגה בהפעלת קווים לבתי חולים ולבסיסי צה"ל בתיאום עירוני ותוך הפרעה מינימלית, בחובת אכיפה נגד חסימות אלימות ובאפשרות הגעה בתחבורה ציבורית לנתב"ג גם בשבת.

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן תומכת בהפעלת תחבורה ציבורית מלאה בשבת בכל הארץ - עירונית, בין-עירונית, לנתב"ג ובמערכות הסעת ההמונים - עמדה הנתמכת על ידי הרוב המוחלט של מצביעיה לפי הסקר. במפלגה רואים בכך מימוש של זכות חופש התנועה הבסיסית ומציעים לתקצב מיד יוזמות עירוניות כפתרון ביניים, לצד התאמת המסלולים בשיח עם הרשויות, שמירה על זכויות העובדים והפעלת סמכות שר התחבורה ליצור קווים לבתי חולים ולבסיסי צה"ל, תוך דרישה לאכיפה תקיפה נגד אלימות וחסימות אוטובוסים.

גם בישראל ביתנו תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית סדירה בכלל המערכים הללו, בהלימה לדעתם של תומכי המפלגה, אך מציעים להעביר את הסמכויות לרשויות המקומיות בהתאם לצביון האוכלוסייה ועל פי עיקרון "חיה ותן לחיות". במפלגה מבהירים כי הגעה לבית חולים היא שירות חיוני שאין למנוע אותו.

במפלגת ישר! של גדי איזנקוט מציגים תפיסה המבוססת על מודל של "יהדות מכילה", המאזן בין צביונה של המדינה לצרכים האזרחיים היומיומיים. עמדה זו זוכה לתמיכה גורפת בקרב מצביעי המפלגה בסקר, שבו 96% צידדו בהפעלת תחבורה ציבורית בסופי שבוע במתכונת כזו או אחרת. במסגרת זו תומכת המפלגה בהרחבת אוטונומיית ההחלטה לרשויות המקומיות כדי להתאים את השירות לאופי ולצביון תושביהן.

יו"ר כחול לבן בני גנץ תומך בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת כחלק מרפורמה להעברת סמכויות לרשויות המקומיות שיקבעו את המסלולים והתדירות. המפלגה תומכת בהפעלת תחבורה לבתי חולים ולבסיסי צה"ל, תוך הבלטת המחדל מ-7 באוקטובר בנוגע להסעות חירום. בנוסף, תומכת המפלגה בהפעלת הרכבת הקלה, המטרו וקווים מתוכננים לנתב"ג בתיאום עם הרשויות.

מפלגת ישראל תחילה בראשות שרן השכל מציגה מודל המפריד בין מענה ציבורי לפרטי: התנגדות למימון וסבסוד ממשלתי גורף של תחבורה בשבת (כולל נתב"ג), לצד מתן חופש פעולה לחברות פרטיות להפעיל קווים רווחיים, עצמאות לרשויות המקומיות ומענה נקודתי ממוקד לפי קריאה לבתי חולים ובסיסים.

ב"חד"ש-תע"ל" תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית בשבת, לרבות מערכות הסעת המונים, תחבורה לנתב"ג ותחבורה לבתי חולים, כחלק ממתן שירות בסיסי ושוויוני לכלל האוכלוסייה.

ככלל, בעוד שבחלק גדול ממפלגות האופוזיציה, ובהן הדמוקרטים, ישראל ביתנו, כחול לבן וחד"ש-תע"ל, תומכים באופן מובהק בהפעלת תחבורה ציבורית לנתב"ג גם בשבת, במפלגת ביחד מציעים מודל מבוסס הסכמות ברשויות המטרופוליניות, ואילו בליכוד ובישראל תחילה שוללים סבסוד ממשלתי לכך.

פניות נעשו גם למפלגות עוצמה יהודית ורע"מ, אך לא התקבלה מהן תשובה. במפלגת עמך ישראל של עופר וינטר הסבירו כי מצע המפלגה יתפרסם בקרוב.

תחבורה ציבורית בשבת תהיה משמעותית מבעבר בשביל הבוחרים? כמה מראשי המפלגות ( צילום: יובל חן, אלכס קולומויסקי, עוז מועלם, שלו שלום, יאיר שגיא, ריאן פרויס, אריאל חרמוני/משרד הביטחון )

ישראל היא אומנם מדינה שבה נושאים אזרחיים אינם הגורם המכריע אצל רוב האזרחים כשהם מגיעים לקלפי, אך בשבתות האחרונות חלה הפרה של הסטטוס-קוו הלא-רשמי שהיה נהוג במדינה לאורך שנים. עימותים אלימים נרשמו בצפת ובירושלים כשמפגינים חרדים קיצוניים חסמו בגופם אוטובוסים שנועדו לצרכים חיוניים כמו הסעות חיילים והגעה לבתי חולים.

אורי קידר, מנכ"ל "ישראל חופשית", אמר כי "החסימות החרדיות הן תזכורת ברורה לממשלה הבאה: מאות קווי אוטובוס יכולים לפעול כבר מחר בבוקר בלי להעביר אפילו חוק אחד, ואסור לתת לאלימות לנצח את הציבור הרחב. מניעת תחבורה ציבורית בשבת מנוגדת לעמדת רוב עצום בציבור, במיוחד בקווים לבתי חולים ולמרכזי אוכלוסייה גדולים. אסור לתת לפחד מהאלימות להמשיך לפגוע בציבור".

גם מומחי תחבורה שבים ומדגישים כי היעדר רשת נסיעות רציפה בשבת הוא אחד החסמים המרכזיים שמונעים מהישראלים לוותר על הרכב הפרטי ולהקל על עומסי התנועה הכבדים במהלך ימי החול. סיון שמואלוביץ', מנכ"לית ארגון "15 דקות", הסבירה כי "תחבורה ציבורית בשבת היא אומנם מוקד פוליטי נפיץ, אבל עבור מאות אלפי ישראלים מדובר בצורך בסיסי ובחופש תנועה שנפגע. חלקם נאלצים להתנייד באמצעים פרטיים, וחלקם פשוט לא יכולים להתנייד בכלל בסופי השבוע".

מתגלגל לשלטון המקומי

כאמור, כבר היום, על פי פקודת התעבורה והחוק הקיים, מצויה בידי משרד התחבורה והעומד בראשו הסמכות המלאה לאשר הפעלה של מאות קווי אוטובוס בשבת, המשרתים מוסדות רפואיים חיוניים, ללא צורך בהליך חקיקה נוסף בכנסת. בפועל, רובם המוחלט של הקווים אינם מקבלים היתר ונותרים מושבתים.

בהיעדר מענה מדינתי סדיר, הנטל התקציבי והארגוני גולגל בשנים האחרונות לפתחו של השלטון המקומי. הפתרון הקיים כיום לאזרחים הוא מיזמים אזרחיים ומוניציפליים, ובראשם "נעים בסופ"ש", שירות הממומן במלואו מתקציבי הרשויות שמשתתפות בו. הבעיה: רק רשויות חזקות ואמידות מסוגלות להקצות מיליוני שקלים לפתרונות תנועה בשבת, בעוד שתושבי הפריפריה נותרים ללא כל חלופה תחבורתית בסופי השבוע. האם הם יזכרו את האפליה הזאת בדרך לקלפי? ימים יגידו.