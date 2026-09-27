נדמה שבצל 7 באוקטובר וסוגיית גיוס החרדים, נדחק מעט העיסוק בסלע המחלוקת בחברה הישראלית, זה שסימן בעבר את החלוקה המסורתית לימין ושמאל ‑ הסכסוך הישראלי-פלסטיני והיחס לשטחי יהודה ושומרון . פחות מחודש לבחירות, פנינו למפלגות השונות ושאלנו מה עמדתן בנוגע לנושא.

ישר!

מהמפלגה נמסר: "ישר! תומכת בחיזוק גושי ההתיישבות ובהקמת יישובים חדשים באופן חוקי, בהתאם לאינטרסים הלאומיים של ישראל ולהמלצות מערכת הביטחון".

גלריה ( אלישע בן קימון )

פינוי במסגרת הסכם עתידי: "הקמת מדינה פלסטינית אינה עומדת על הפרק מבחינתנו. אין לנו תוכנית לפינוי יישובים במסגרת הסדר מדיני. מעמדם של מאחזים בלתי חוקיים ייבחן לגופו, בהתאם לדין ולשיקולים ביטחוניים".

ריבונות: "ישר! מתנגדת למהלכים שמשמעותם סיכון הרוב היהודי במדינת ישראל - דבר שיוביל למדינה דו-לאומית. ישראל אינה מעוניינת לשאת באחריות לניהול חייהם האזרחיים של כשני מיליון פלסטינים. הרשות הפלסטינית נדרשת לרפורמות, ובהן הפסקת ההסתה במערכת החינוך והפסקת התשלומים למחבלים ולמשפחותיהם".

הסדרת מאחזים והרחבת היישובים הקיימים: "נפעל לחיזוק היישובים הקיימים ולקידום בנייה חוקית. הסדרת מאחזים תיבחן בכל מקרה לגופו".

הבנייה הפלסטינית בשטחי C: "נקפיד על אכיפה נגד בנייה בלתי חוקית בשטחי C, בהתאם להמלצות גורמי הביטחון".

המאחזים הבלתי חוקיים: "מתנגדים לכל בנייה בניגוד לחוק. לגבי מאחזים לא חוקיים שנבנו ‑ כל מקרה ייבחן לגופו".

הליכוד

במפלגה סירבו להשיב לפניית ynet ו"ידיעות אחרונות" ומסרו שהם "לא משתתפים בשאלונים".

ביחד

מהמפלגה נמסר: "אנו תומכים בהתיישבות יהודית בכל מקום בו זה נעשה באופן חוקי. מתנגדים למדינה פלסטינית ומסירת שטחים".

פינוי עתידי במסגרת הסדר: "מתנגדים לפינוי יישובים יהודיים שנבנו בהתאם לחוק בכל מצב שהוא".

ריבונות: "תוכנית בנט מ-2012 רואה את שטחי C כחלק עתידי ריבוני של מדינת ישראל. מובן שיש להפעיל שיקול דעת לגבי העיתוי".

הבנייה הפלסטינית בשטחי C: "בנייה פלסטינית בלתי חוקית תפונה בכל מקום".

הסדרת מאחזים בלתי חוקיים: "כל מה שנמצא על קרקע חוקית - צריך להסדיר. בנייה בלתי חוקית על אדמה פרטית תפונה, בין שזה בתל אביב או ביהודה ושומרון".

ישראל ביתנו

מהמפלגה נמסר: "ישראל ביתנו תומכת בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובכלל זה בקידום הבנייה באזור E1. החלטות על הקמת יישובים חדשים, מיקומם והיקפם צריכות להתקבל על בסיס שיקולים ביטחוניים ותכנוניים".

פינוי במסגרת הסכם עתידי: "33 שנים אחרי הסכם אוסלו, ברור שהניסיון נכשל, הרשות הפלסטינית הפכה לארגון טרור שמתמחה בטרור מדיני ולכן חייבים לחשוב בצורה חכמה איך מבטלים את הסכמי אוסלו ומפרקים את הרשות הפלסטינית".

ריבונות: "תומכים בהחלת ריבונות ישראלית בשטחי C. המפלגה קידמה הצעות חוק להחלת ריבונות במעלה אדומים, בביתר עילית, בבקעת הירדן, ואילו הממשלה טרפדה את החוקים".

אזור E1 ( צילום: שאול גולן )

הבנייה הפלסטינית בשטחי C: "המפלגה תפעל להגברת הפיקוח והאכיפה נגד בנייה בלתי חוקית בשטחי C. דוגמה לכך היא חאן אל-אחמר. כשר הביטחון, ליברמן דרש לפנות את המתחם, ונתניהו הורה לבטל את הפינוי".

הסדרת מאחזים בלתי חוקיים: "היכולת להמשיך לבנות ולפתח את ההתיישבות ביהודה ושומרון תלויה בכך שהבנייה תיעשה בהתאם לחוק ובתיאום עם גורמי הביטחון. אנחנו מתנגדים לבנייה בלתי חוקית ונפעל לפינויה, בחאן אל-אחמר ובכל מקום אחר".

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הדמוקרטים

מהמפלגה נמסר: "טבח 7 באוקטובר הוכיח את כישלונה של תפיסת 'ניהול הסכסוך'. במשך שנים נתניהו חיזק את חמאס והחליש את הרשות הפלסטינית - את המחיר שילמה מדינת ישראל באסון הכבד ביותר בתולדות ישראל. צה"ל ושב"כ צריכים חופש פעולה מלא לסיכול טרור, אבל לצד העוצמה הצבאית נדרשת אסטרטגיה מדינית-ביטחונית".

הסדרת מאחזים והרחבת יישובים: "ממשלת נתניהו מחלישה את הרשות ואת מנגנוני התיאום הביטחוני, מאפשרת התרחבות של מאחזים בלתי חוקיים ומעודדת ומממנת את הטרור היהודי. התוצאה היא יצירת חבית נפץ מסוכנת. נילחם ביד ברזל בטרור הפלסטיני ונעקור את הטרור היהודי".

המאחזים הבלתי חוקיים: "נפנה מאחזים בלתי חוקיים שמייצרים מוקדי חיכוך".

פינוי יישובים במסגרת הסדר עתידי: "ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית וכדי להישאר כזו חובה עלינו לחתור להיפרדות במסגרת מהלך אזורי עם ארה"ב ומדינות ערב המתונות, עם ערבויות ביטחוניות וללא פשרות על ביטחון ישראל".

יהדות התורה

למרות שהצביעו עם הקואליציה, העמדות במפלגה חלוקות. אגודת ישראל החסידית נוטה ימינה באופן משמעותי, גולדקנופף אף השתתף במפגשים וכנסים עם גופי התיישבות. בדגל התורה, החלק הליטאי של יהדות התורה נוטים יותר שמאלה. עם זאת, בשתי הרשימות אין תוכנית דגל ליהודה ושומרון וההעדפה היא להתמקד גם בקמפיין וגם בכהונה בכנסת ובממשלה בנושאים חרדיים בלבד.

ש"ס

במפלגה מבהירים כי כמי שעונים לתואר "מייסדי גוש הימין", הם גם שותפים ל"כל יוזמה ימנית שהציעו סיעות הציונות הדתית ועוצמה יהודית". אמנם בש"ס לא מרימים את נושא ההתיישבות ביו"ש כדגל מרכזי והקמפיין שלהם פונה לענייני מסורת ועולם הישיבות, אך הם הצביעו בעד יוזמות של סמוטריץ’ ומבהירים כי הם נגד מדינה פלסטינית. גם כשר הפנים, תמך דרעי במועצות ביו"ש, למרות במפלגה לא מרימים תוכניות סדורות בנושא.

עוצמה יהודית

מהמפלגה נמסר: "עוצמה יהודית תומכת בהקמת יישובים חדשים בכל חלקי יהודה ושומרון, ובוודאי שלא בפינוי יישובים וחוות. התכנית שלנו בקדנציה הקרובה היא מעבר מהכלה להכרעה, אותה נוביל באופן ישיר באמצעות תיק הביטחון שהשר בן גביר דורש".

ריבונות: "נפעל להחלת ריבונות ישראלית מלאה, פירוק הרשות הפלסטינית מנכסיה ונשקה, ושימוש בכל המנגנונים הביטחוניים והממשלתיים לעידוד הגירה מרצון מיהודה שומרון ועזה".

הבנייה הפלסטינית בשטחי C: "כאמור, עוצמה יהודית תפעל להחלת ריבונות בכל חלקי איו"ש ופירוק הרשות. באמצעות שליטה ישראלית בשטח - נתמודד מול הבנייה הפלסטינית".

המאחזים הבלתי חוקיים: "נסדיר אותם".

הרשימה המשותפת

מהמפלגה נמסר: "הכיבוש הוא אם כל חטאת. נבקש לתקן את המינוח בשאלות ל'הגדה המערבית הכבושה' ולא כפי שציינתם בהטייה פוליטית ברורה. את כלל ההתנחלויות (ולא 'היישובים', כפי שטעיתם לכתוב), אשר מהוות הפרה של החוק הבין לאומי ואף מוגדרות כפשע מלחמה - יש לפנות לאלתר וללא כל דיחוי".

הסדרת מאחזים והרחבת היישובים הקיימים: "דין 'מגרון' כדין 'עופרה'. אנו קוראים להפסקת הכיבוש ופינוי ההתנחלויות (כולל ירושלים המזרחית, מעלה אדומים, אריאל וכדומה)".

ריבונות: "אין ולא תיתכן 'הסדרה' שכזאת, אלו הזיות משיחיות מסוכנות הפוגעות בעקרון הצדק והמוסר האוניברסלים וביסודן מיסוד אפרטהייד ועליונות יהודית אף מעבר לקו הירוק".

מאחזים בגוש קנה ( צילום: שאול גולן )

הבנייה הפלסטינית בשטחי C: "זה לא עניינה של ישראל מה הפלסטינים עושים בשטחם שלהם".

המאחזים הבלתי חוקיים: "לפנות, לפנות ולפנות. נוסף על כך, להעמיד לדין את מי שהקים, הפעיל ומימן את קיני הטרור הללו".

הציונות הדתית-זהות

מהמפלגה נמסר: "חוללנו מהפכת ענק, חסרת תקדים בהתיישבות ביהודה ושומרון באופן שמחסל הלכה למעשה את רעיון המדינה הפלסטינית. מתחילת הקדנציה הסדרנו את כל ההתיישבות הצעירה והכרזנו על לא פחות מ-104 יישובים חדשים ביו"ש, והקמנו 160 חוות חקלאיות".

הסדרת מאחזים והרחבת ההתיישבות: "אישרנו 3,401 יחידות דיור בשטח E1 במהלך אסטרטגי היסטורי שמחזק את הרצף בין ירושלים למעלה אדומים. השר סמוטריץ' גם אישר הטבות מס ליהודה ושומרון שנועדו לעודד התיישבות ולהגיע ליעד של מיליון תושבים ביו"ש".

ריבונות: "הציונות הדתית דוגלת בהחלת ריבונות ישראלית מלאה על יהודה ושומרון, והבאת מאות אלפי מתיישבים נוספים".

בנייה פלסטינית בשטחי C: "נמשיך לפעול למנוע השתלטות על אדמות מדינה".

המאחזים הבלתי חוקיים: "הסדרה מלאה ללא יוצא מן הכלל".

עמך ישראל

מהמפלגה נמסר: "אנו מאמינים בזכותו של עם ישראל בארצו ותומכים בהקמת יישובים ביהודה ושומרון ובכל חבלי הארץ".

פינוי ישובים: "טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה הוכיחו סופית שפינוי יישובים והעברתם לאויב היא סכנה קיומית ולא פתרון".

ריבונות: "עמדתנו היא שלעולם לא תקום לצדנו מדינה פלסטינית. כדי לגדוע את הרעיון הזה, על המדינה להעמיק את האחיזה בקרקע ולהחיל ריבונות ביהודה ושומרון ובכל מקום בארץ".

בנייה פלסטינית בשטחי C: "בנייה פלסטינית בלתי חוקית חייבים להרוס מיד, ובמקביל להוציא אל הפועל את תוכנית ההגירה מרצון".

מאחזים בלתי חוקיים: "על מדינת ישראל להגדיל את שטחה ולנסות ולהסדיר כל אחיזה ישראל בקרקע. יחד עם זאת, ישראל היא מדינת חוק ונדרש מכל אזרחיה ללא יוצא מהכלל לציית לו".

המילואימניקים והכלכלית

מהמפלגה נמסר: "אנו דוגלים בהתיישבות בכל שטחי מדינת ישראל. האסטרטגיה היא תפיסת שטחים שולטים ואדמות לחקלאות".

פינוי עתידי במסגרת הסדר: "לא. כל מה שעלה באישור המדינה וצה"ל יישאר".

ריבונות: "המפלגה תומכת בריבונות דרך מעשים ולא דיבורים. אם תהיה אפשרות להחיל חוק לדוגמה על בקעת הירדן/ הגוש או אזור אסטרטגי אחר (לא רק לדבר, כמו ממשלות 'הימין') נתמוך".

בנייה פלסטינית בשטחי C: "הקפדה מוחלטת, פינוי מלא".

המאחזים הבלתי חוקיים: "אם צה"ל אישר עלייה זה נשאר, אם עלו ללא אישור על אדמה פרטית ‑ מפונה".

רע"מ

במפלגה מאמינים בקידום פתרון מדיני של שתי מדינות, שבמסגרתו תוקם מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, בהתאם להסכמות בין הצדדים. רע"מ אינה תומכת בהחלת ריבונות ישראלית על שטחים ביהודה ושומרון, אלא בהגעה להסדר. המפלגה גם מתנגדת למדיניות שמונעת מהאוכלוסייה הפלסטינית להתפתח ולבנות בשטחי C. לגבי המאחזים הבלתי חוקיים: הם ייבחנו בהתאם להסכמות בין הצדדים, במסגרת הסדר מדיני.

כחול לבן

מהמפלגה נמסר: "המפלגה תומכת בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון בדגש על הבקעה, יישובי גב ההר, דרום הר חברון וקו התפר. לפי המתווה של כחול לבן בדומה למתווה טראמפ, אין צורך בפינוי יישובים אלא ביצירת תשתיות שיאפשרו מקסימום ביטחון ומקסימום חופש תנועה".