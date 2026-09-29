לפי החוק, יו"ר הכנסת הנוכחי אמיר אוחנה יכול להמשיך לשמש בתפקידו בתקופת המעבר ויש לקיים את הבחירות לתפקיד היו"ר לא יאוחר ממועמד הקמת הממשלה החדשה. כלומר על פניו זה יכול לקחת גם חודשיים. אך פסק דין ב

בג"ץ אדלשטיין