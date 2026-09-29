פחות מחודש לבחירות הכלליות, רוב הסקרים לא מנבאים הכרעה ברורה לאף צד ובינתיים במערכת הפוליטית נערכים לקרב המקדים להקמת הממשלה – המאבק על השליטה בכנסת. בגוש השינוי עמלים בימים אלה על תיאום מהלך פרלמנטרי להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מיד לאחר הבחירות. המטרה ברורה - להשתלט על הכנסת ולתפוס את המקום האסטרטגי גם לקראת תרחיש של בחירות נוספות.
לאחר הפגישה במוצאי שבת בין איזנקוט, ליברמן, יאיר גולן, בנט ולפיד, הוקמו קבוצות עבודה משותפות, עיסוקה של אחת מהן הוא גיבוש קווי היסוד של הממשלה - וקביעת הפעולות שיעשו ישר אחרי הבחירות. חלק מחברי הצוות עוסקים כעת בניסיון תיאום של המהלך.
מנגד, בצמרת הליכוד ולשכת נתניהו קיימו התייעצויות בניסיון לגבש צעדי מנע למהלך במטרה לעכב את החלפתו של אוחנה עד להקמת הממשלה, כדי לשמור על השליטה בכנסת בתקופת המעבר בין הבחירות לכינון ממשלה חדשה.
לפי החוק, יו"ר הכנסת הנוכחי אמיר אוחנה יכול להמשיך לשמש בתפקידו בתקופת המעבר ויש לקיים את הבחירות לתפקיד היו"ר לא יאוחר ממועמד הקמת הממשלה החדשה. כלומר על פניו זה יכול לקחת גם חודשיים. אך פסק דין בבג"ץ אדלשטיין - שניסה למנוע ב-2020 את כינוס מליאת הכנסת לצורך הצבעה על החלפתו כיו"ר הכנסת - קבע כי אם יש דרישה של 61 חברי כנסת לקיים הצבעה על מינוי יו"ר כנסת חדש, אז חייב לקיים אותה מיד, לפני מועד כינון הממשלה.
בגוש השינוי רואים בכך מהלך פרלמנטרי שאינו דומה למהלך של הקמת ממשלה, ולכן הכוונה היא לתאם את המהלך עם קולות המפלגות הערביות - רע"מ והרשימה המשותפת. ח"כ אחמד טיבי כבר אמר בראיון כי יתמוך בהחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במועמד גוש השינוי כדי לשלוט בכנסת.
מינוי יו"ר כנסת עוד לפני הקמת הממשלה יאפשר לגוש השינוי לשלוט בסדר היום החקיקתי ובהחלטה אילו חוקים יקודמו. כך למשל גם אם יתקיימו בחירות נוספות, יו"ר הכנסת יוכל לנסות להעלות להצבעה חוקים מורכבים כמו חוק ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, חוק הגבלת כהונת רה"מ לשתי קדנציות וחוקים נוספים אותם הם שואפים לקדם.
יש לציין כי גם אם המהלך יצליח, קידום חוקים שכאלה הם מהלך מאתגר שידרוש רוב פרלמנטרי שלא בטוח שימצא - שכן מהלך להחלפת יו"ר כנסת נחשב לצעד פרלמנטרי ולא מהותי, וייתכן שחלק מחברי הכנסת יסתייגו מקידום חוקים שנויים במחלוקת בתקופה כזאת.
גורמים במפלגות גוש השינוי שעוסקים בעניין אמרו בשיחה עם ynet ו"ידיעות אחרונות" כי "במידת הצורך, החלפת יו"ר הכנסת תהיה הדרך של גוש השינוי לבחון את האפשרות להקים ממשלת מיעוט במידה ולא תתקבל הכרעה ברורה אל מול תגובות הציבור".