האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet . והפעם: על טירוף תוספי התזונה.





"תוספי תזונה הם חומרים שמוסיפים לתזונה כדי לספק איזושהי תועלת לאדם עצמו. זה יכול להיות ויטמינים, מינרלים ועוד. יש תוספי תזונה, כמו למשל ויטמינים מסיסים במים, שאם לוקחים יותר מדי, לגוף קל יחסית להיפטר מהעודפים, וקשה למצוא שם הרעלה או נזק. אבל זה לא נכון לכלל הויטמינים והמינרלים, גם אם מדברים על רכיבים טבעיים. צריכת יתר של תוספי תזונה יכולה להסב נזק - הגישה סביב הצריכה שלהם חייבת להיות זהירה, וכדאי שהאצבע לא תהיה קלה על ההדק. תוסף שלא לצורך יכול להסב נזק לגוף", אומר ד"ר גיא שלמון, דיאטן קליני ופיזיולוג מאמץ.

תוספי תזונה ( צילום: shutterstock )

"תוספי תזונה לא מצריכים מרשם רופא, וכולם יכולים להמליץ עליהם, למכור אותם ולקנות אותם. יש תוספי תזונה שמיועדים להרזיה, שריפת שומן, הגברת ביצועים ספורטיביים, שמכניסים אליהם חומרים שהם לא אמורים להימצא שם, או במינונים חריגים. בתוספי תזונה לספורטאים קפאין מצוי לפעמים בריכוזים גבוהים. אנחנו נמצאים בתקופה בעייתית. כל אחד מהקהל הרחב, אנשים שלא עברו הכשרה, יכולים להמליץ על תוספי תזונה. את העניין הזה מנצלות חברות התוספים. הן מזהות משפיענים עם הרבה עוקבים, שיכולים להיות לא קשורים לתחום, ומשתמשות בהם כדי לשווק את המוצר".

לדברי פרופ' מיכל שפירא, ראש ביה״ס לשיווק ודיגיטל, הקריה האקדמית אונו, יש שינוי תפיסה משמעותי בכל הנוגע לתוספי תזונה. "בעבר תוספים נתפסו כהשלמת חוסרים, היום אנחנו מדברים על שיפור עצמי מתמשך - יותר אנרגיה, יותר ריכוז, לונג'ביטי", היא מסבירה, "זה מהלך שיווקי חזק מאוד, כי אין לו נקודת סיום. כשחסר לי משהו יש נקודת סיום, אבל השאיפה להיות גרסה טובה יותר של עצמי היא בלתי נגמרת.

"רוב הצרכנים לא יודעים איך לקרוא מחקר על תוספים וגם אין להם זמן לבדוק לעומק כל תוסף, אז הם מחפשים סימנים. איך המוצר נראה, מי ממליץ עליו, איזה מילים מופיעות על האריזה. השיווק יודע את זה והוא פונה לקיצורי הדרך האלה. יש משמעות לשפה שבה התוספים משווקים לנו: טבעי מחבר אותנו לטבע, פורמולה מתקדמת מתקשרת לנו למדע ומומחיות. לפעמים אותו מוצר מבטיח לנו חיבור לטבע וחיבור לחזית הטכנולוגיה".

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