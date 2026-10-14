האזינו לכותרת – פודקאסט החדשות היומי של ynet . והפעם: על המסרים של המועמדים המובילים במרוץ לראשות הממשלה.

"נתניהו עושה חלוקה מאוד בינארית בין ימין לבין שמאל. הוא בעצם אומר 'זה הערבים', 'זה היהודים', הוא אומר משהו יותר עמוק ב"ימין-פלסטין". הוא בעצם פונה למוח, למקום הכי קדום שלו, דרך המגנומטר שמזהה איומים. הציבור הישראלי תחת טראומה לאומית קולקטיבית ואותו מגנומטר פעיל כל הזמן. נתניהו מכוון את המסר שלו היישר לשם. מי זה האיום? זה איראן, איזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס ש'לא רצו לחסל את חמאס'. זה השמאל - וכאן הימין היהודי. המסר של נתניהו מאוד אפקטיבי", מסביר קוה שפרן, מחבר רב המכר "סודות נתניהו", יועץ למנהיגים ולמנהלים, לשעבר מפקד בית הספר הצבאי לתקשורת בדובר צה"ל ולשעבר הכתב והפרשן המדיני של גלי צה"ל.

איזנקוט, נתניהו, בנט וליברמן. המועמדים המובילים ( צילום: קמפיין מפלגת ביחד, שלו שלום, shutterstock, ריאן פרויס )

שפרן הוסיף: "הוא יוצר טלאי שמאלני ומחבר בין השמאל לערבים, לאיום. הוא פונה לצד המאוים שבנו. 'מר ביטחון' קרס עובדתית. הוא לא הביא ביטחון והוא גם מבוגר יותר מאי פעם, אבל הוא הולך על אותו דבר ומחבר את זה לאיזנקוט 'החלש', 'הנכנע'. הוא הופך את ערביי ישראל לאיום נוראי למרות שבמבחן התוצאה הם היו איתנו. גם הם נחטפו. הוא עושה חלוקה בינארית ומחקרים מראים שאנחנו מצביעים מתוך סטרס, אז הפחד מנצח".

"במובן הזה, איזנקוט הצבאי נמצא באתגר גדול והוא מדגיש את זה. הוא אב שכול, הוא עשה דברים רבים למען ביטחון ישראל, אבל הנראות עם הפרצוף העגול שמייצר אמינות משדרת משהו אחר. יש לו מסר יותר מורכב מ'ימין ופלסטין', יש לו אותנטיות וחיבה אבל יותר קשה לו. השאלה היא האם חיבה והערכה יכריעו ויתנו לו את הקולות, והתשובה היא שזה תלוי בקהל היעד. לפי מחקרים אנחנו מחפשים 'גבר גבר', אנחנו מחפשים כוח וסמכות.

"בנט למשל למד מנתניהו. הוא הרבה יותר טוב מאיזנקוט בהקשר הזה, הוא מנסה לשדר את הנראות הפיזית והמסרים שלו חדים. הוא גם החליט עכשיו להדגיש את הצעירות, ללבוש את החולצה השחורה שלו. הוא קיבל החלטה של אותנטיות שטח, להראות את הכוח שלו מול נתניהו ואיזנקוט ולא להיות לא 'מכונת הרעל' ולא מכונת מסרים".

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