"מה שמתזמן את כל היקום שלנו - בעלי חיים, צמחים וגם בני אדם - זה אור וחושך. התזמון יכול להיות בכל מיני מחזורים. יש לנו מחזורים יממתיים של 24 שעות, יש מחזורים עונתיים, חודשיים ועוד. המחזור הבולט ביותר בחיי היומיום שלנו, שהוא הכי רלוונטי לרפואה - זה המחזור היממתי. המחזור של בני אדם הוא ארוך יותר מ-24 שעות - הוא יכול להיות 25 או 26 שעות. מה שהופך אותו להיות מסונכרן עם 24 שעות זה האור והחושך", מסביר פרופ' ירון דגן מנהל מערך רפואת השינה באסותא ובמכבי שירותי בריאות.