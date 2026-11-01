המדליסטית האולימפית מטוקיו 2021, אבישג סמברג, תולה את החליפה. לוחמת הטאקוונדו, פורשת בגיל 25 ותודיע על כך מחר (שני) במסיבת עיתונאים במשרדי הוועד האולימפי. סמברג חשפה את כוונתה לפרוש

המדליסטית האולימפית מטוקיו 2021, אבישג סמברג, תולה את החליפה. לוחמת הטאקוונדו, פורשת בגיל 25 ותודיע על כך מחר (שני) במסיבת עיתונאים במשרדי הוועד האולימפי. סמברג חשפה את כוונתה לפרוש

סמברג הפכה למדליסטית האולימפית הישראלית הצעירה ביותר, כאשר זכתה במדליית הארד באולימפיאדת טוקיו בשנת 2021 (בקטגוריית עד 49 ק"ג) כשעוד לא מלאו לה 20. מעט לפני כן, באותה שנה, היא רשמה הישג אדיר נוסף כשזכתה במדליית הזהב באליפות אירופה שנערכה בסרייבו והייתה לישראלית השנייה שזוכה בתואר אירופי בטאקוונדו.

סמברג הפכה למדליסטית האולימפית הישראלית הצעירה ביותר, כאשר זכתה במדליית הארד באולימפיאדת טוקיו בשנת 2021 (בקטגוריית עד 49 ק"ג) כשעוד לא מלאו לה 20. מעט לפני כן, באותה שנה, היא רשמה הישג אדיר נוסף כשזכתה במדליית הזהב באליפות אירופה שנערכה בסרייבו והייתה לישראלית השנייה שזוכה בתואר אירופי בטאקוונדו.

סמברג הפכה למדליסטית האולימפית הישראלית הצעירה ביותר, כאשר זכתה במדליית הארד באולימפיאדת טוקיו בשנת 2021 (בקטגוריית עד 49 ק"ג) כשעוד לא מלאו לה 20. מעט לפני כן, באותה שנה, היא רשמה הישג אדיר נוסף כשזכתה במדליית הזהב באליפות אירופה שנערכה בסרייבו והייתה לישראלית השנייה שזוכה בתואר אירופי בטאקוונדו.

את שנת 2021 הנפלאה שלה, סגרה סמברג עם שתי מדליות נוספות, שתיהן מזהב. שני המקרים היו בתחרות גביע העולם, הראשונה נערכה במונטנגרו, והשנייה בבוסניה. בשני המקרים היא עשתה זאת בקטגוריה של עד 53 ק"ג. גם ב-2023 זכתה סמברג במדליית זהבי, הפעם בתחרות במסגרת סבב גביע העולם שנערכה בצרפת.

את שנת 2021 הנפלאה שלה, סגרה סמברג עם שתי מדליות נוספות, שתיהן מזהב. שני המקרים היו בתחרות גביע העולם, הראשונה נערכה במונטנגרו, והשנייה בבוסניה. בשני המקרים היא עשתה זאת בקטגוריה של עד 53 ק"ג. גם ב-2023 זכתה סמברג במדליית זהבי, הפעם בתחרות במסגרת סבב גביע העולם שנערכה בצרפת.

את שנת 2021 הנפלאה שלה, סגרה סמברג עם שתי מדליות נוספות, שתיהן מזהב. שני המקרים היו בתחרות גביע העולם, הראשונה נערכה במונטנגרו, והשנייה בבוסניה. בשני המקרים היא עשתה זאת בקטגוריה של עד 53 ק"ג. גם ב-2023 זכתה סמברג במדליית זהבי, הפעם בתחרות במסגרת סבב גביע העולם שנערכה בצרפת.