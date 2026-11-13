הצהובים הרגישו היטב את השינוי באווירה. אם עד לפני ימים ספורים הקבוצה נראתה חסרת ביטחון, הרי שבשני הדרבים האחרונים היא הציגה אופי, נחישות ובעיקר יכולת להתמודד עם רגעי משבר. גם הפעם הדרך לניצחון לא הייתה פשוטה. הצהובים נאלצו להסתדר עם סגל חסר, בעיית עבירות מוקדמת של קיטון וואלאס ועם פציעתו של ים מדר, שספג מרפק באפו מוואסיליה מיציץ' במהלך הרבע השני, החל לדמם ונאלץ לרדת מהפרקט. למרות החשש לשבר, מדר חזר במהלך הרבע השלישי עם חבישה על אפו וסיים עם 10 נקודות ו-7 אסיסטים, אחרי שכבר ברבע הראשון חילק שישה אסיסטים.