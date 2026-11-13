במכבי ת"א יכולים סוף-סוף לחייך. אחרי תקופה ארוכה של תסכול, הפסדים וביקורות, הצהובים רשמו אתמול (חמישי) ניצחון שני ברציפות על היריבה העירונית בתוך שלושה ימים, הפעם ביורוליג - 73:80. מדובר בהרבה מעבר לעוד משחק בעונה הסדירה - הקבוצה של עודד קטש קטעה רצף של ארבעה הפסדים במפעל, שיפרה את מאזנה ל-8:3 ובעיקר קיבלה זריקת ביטחון משמעותית לקראת המשך העונה.
המעבר מבלגרד ללימסול העניק את התפאורה המושלמת מבחינת המועדון, שערך חנוכת בית מוצלחת באולם ספירוס קיפריאנו בקפריסין עם ניצחון יוקרתי במיוחד.
הצהובים הרגישו היטב את השינוי באווירה. אם עד לפני ימים ספורים הקבוצה נראתה חסרת ביטחון, הרי שבשני הדרבים האחרונים היא הציגה אופי, נחישות ובעיקר יכולת להתמודד עם רגעי משבר. גם הפעם הדרך לניצחון לא הייתה פשוטה. הצהובים נאלצו להסתדר עם סגל חסר, בעיית עבירות מוקדמת של קיטון וואלאס ועם פציעתו של ים מדר, שספג מרפק באפו מוואסיליה מיציץ' במהלך הרבע השני, החל לדמם ונאלץ לרדת מהפרקט. למרות החשש לשבר, מדר חזר במהלך הרבע השלישי עם חבישה על אפו וסיים עם 10 נקודות ו-7 אסיסטים, אחרי שכבר ברבע הראשון חילק שישה אסיסטים.
"בהחלט יכול להיות שים שבר את האף. חששתי לתת לו לשחק, אבל הוא רצה לשחק כל הזמן", סיפר קטש בסיום. "הוא יצא גבר. רצה לעלות ולשחק, ועזר לנו להכריע את המשחק".
המשחק התאפיין גם באגרסיביות רבה, כשהאירוע הבולט התרחש ברבע השלישי, אז איש וויינרייט ביצע עבירה בלתי ספורטיבית קשה על אושיי בריסט. הפורוורד של מכבי ספג מכה באזור האגן, התקשה ללכת לאחר הפגיעה ולא חזר לשחק עד לסיום.
למרות הקשיים, הצהובים מצאו פתרונות גם מבחינה התקפית, כשג'ימי קלארק ובונזי קולסון הובילו את רשימת הקלעים עם 14 נקודות כל אחד, בעוד דניאל תייס הוסיף 10 נקודות ושלשה חשובה ברבע האחרון. מכבי סיימה עם 10 שלשות מ-34 ניסיונות ונהנתה מ-13 ריבאונדים בהתקפה.
"זה ניצחון גדול בשבילנו", סיכם קטש. "הראינו הרבה אופי, וזה חשוב מאוד בשבילנו. השחקנים נצמדו לתוכנית המשחק". עם זאת, המאמן הבהיר: "גם אחרי שני הניצחונות האלה לא כל הבעיות שלנו נפתרו. עברנו תקופה לא פשוטה ואנחנו עדיין מחפשים לחזק את הקבוצה".
במכבי מקווים ששני הניצחונות האחרונים מסמנים יציאה לדרך חדשה ולא רק התאוששות זמנית. הצהובים חזרו ארצה כבר היום בבוקר (שישי) אחרי טיסת לילה לקראת המשחק מחר מול הפועל ירושלים במסגרת המחזור השישי בליגת העל בהיכל מנורה מבטחים (20:55).