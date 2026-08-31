אליפות ארה"ב הפתוחה קיבלה כבר בפתיחת דרכה את אחת הסנסציות הגדולות ביותר שניתן היה לדמיין. נובאק ג'וקוביץ', המדורג רביעי בטורניר, ובעיקר בעל 24 תארי גראנד סלאם, נפרד מניו יורק כבר אחרי משחק אחד , כשנוצח 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 על ידי מריאנו נאבונה הארגנטינאי (48 בעולם).

עבור ג'וקוביץ' בן ה-39 מדובר בהדחה היסטורית. זו הפעם הראשונה בקריירה שבה הוא מפסיד במשחק הפתיחה בפלאשינג מדו, אחרי שהגיע עם מאזן 0:19 לאורך הקריירה בסיבוב הראשון בניו יורק. מעבר לכך, הוא הודח בסיבוב הראשון של טורניר גראנד סלאם לראשונה מאז אליפות אוסטרליה ב-2006. בכך נקטע גם רצף מדהים של 78 ניצחונות במשחקי הפתיחה של טורנירי הגראנד סלאם - הארוך ביותר של שחקן בעידן הפתוח.

גלריה ג'וקוביץ' לא מצליח לעצור את הדמעות ( צילום: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הקיא במהלך המשחק

Novak Djokovic. Throw up guy. pic.twitter.com/6B4uADP4q4 — Barstool Tennis (@StoolTennis) August 31, 2026

אלא שהמספרים סיפרו רק חלק מהסיפור. לאורך המשחק היה ברור שג'וקוביץ' מתקשה פיזית. הוא הקיא במהלך ההתמודדות, קיבל טיפול רפואי, נזקק לתרופות, ובהמשך התלונן על התכווצויות וכאבים. בסיום אף בכה על המגרש.

"אני חושב שהיה ברור שזו הייתה הרגשה נוראית עבורי", אמר ג'וקוביץ' לאחר המשחק. "לצערי, אני סוחב את זה כמעט בכל משחק השנה. הקאות, מחלה - יש לי בעיה רצינית. אחר כך כל הגוף שלי פשוט התחיל לקרוס, עם התכווצויות וכאבים. הגב שלי אמר בסוף 'די', וכך גם הכתף".

ג'וקוביץ' נפרד מהקהל בניו יורק ( צילום: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"היו לי בעיות כבר מהמשחקון הרביעי של המשחק". ג'וקוביץ' ( צילום: Julian Finney/Getty Images )

הסרבי סיפר כי הבעיה הפיזית לא הופיעה רק בשלבים המכריעים. "היו לי בעיות כבר מהמשחקון הרביעי של המשחק", אמר, כשהוא מבהיר עד כמה היה רחוק מיכולתו הרגילה. למרות זאת, הוא סירב לגרוע מההישג של יריבו בן ה-25: "אני לא רוצה לקחת יותר מדי קרדיט מהניצחון של מריאנו. אני מברך אותו. הוא בחור טוב, לוחם. אבל אני לא נהניתי".

אחת ההתבטאויות המשמעותיות ביותר של ג'וקוביץ' הגיעה כאשר נשאל אם במהלך המשחק חלפה בראשו המחשבה לפרוש. התשובה הייתה חד-משמעית. "כן, חשבתי על זה", הודה. "חשבתי על זה, אבל אז ניצחתי שתי מערכות, חשבתי: 'אוקיי, אולי יש סיכוי'. לא רציתי לפרוש במערכה הרביעית או החמישית, אז רציתי לסיים את המשחק".

ג'וקוביץ' ונאבונה נפרדים כידידים ( צילום: Matthew Stockman/Getty Images )

זו אינה הפעם הראשונה שבה ג'וקוביץ' מתמודד בתקופה האחרונה עם סימני שאלה סביב מצבו הגופני. גם בטורניר סינסינטי, זמן קצר לפני אליפות ארה"ב, הוא הודח כבר בסיבוב הראשון. כעת, אחרי שתי הדחות מוקדמות ברציפות בטורנירים על משטח קשה, השאלות סביב המשך הקריירה שלו מקבלות משנה תוקף.

"אני לא יודע מה הפתרון לכל זה", אמר. "אני מנסה, באמת שאני מנסה. נראה. אני לא נכנס כרגע לעומק של הדברים. אני פשוט מנסה להתמודד עם מה שקורה ולראות כמה רחוק אני יכול ללכת ככה".

ג'וקוביץ' סיים את המשחק עם 70 שגיאות לא מחויבות. מנגד, נאבונה רשם את הניצחון השני בקריירה שלו על שחקן מהטופ 10, אחרי שכבר גבר השנה על פליקס אוז'ה-אליאסים ברומא.