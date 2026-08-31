אליפות ארה"ב הפתוחה יצאה לדרך אתמול (ראשון) בניו יורק, ויום המשחקים הראשון ננעל הבוקר עם אחת ההפתעות הגדולות ביותר שנראו בשנים האחרונות בטורנירי הגראנד סלאם. נובאק ג'וקוביץ', המדורג רביעי בטורניר ואחד הפייבוריטים הבולטים לזכייה, הודח כבר בסיבוב הראשון לאחר הפסד לארגנטינאי מריאנו נאבונה (48 בעולם) 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
גברים
הסרבי, שזכה בתואר האחרון שלו בניו יורק לפני שלוש שנים, הגיע לטורניר כשהמטרה ברורה: לנסות להגדיל את מאזן 24 תארי הגראנד סלאם שלו. מאז הזכייה האחרונה ב-2023 הוא לא הצליח להוסיף תואר מייג'ור נוסף לרזומה, לאחר שהפסיד בשני גמרים ונעצר שש פעמים בחצי הגמר. כעת, המסע שלו בניו יורק הסתיים מוקדם מהצפוי.
ג'וקוביץ' בן ה-39 נראה לא במיטבו מהרגע הראשון, התקשה לייצר את הטניס המוכר שלו, מיעט לתקשר עם הקהל ובמהלך המשחק אף הקיא מספר פעמים על המגרש. למעשה, מדובר בהדחה המוקדמת ביותר שלו בטורניר גראנד סלאם מאז אליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2006.
ההפסד היה דרמטי לא רק בגלל התוצאה, אלא בעיקר, כמו שהבנתם, בשל מצבו הפיזי של ג'וקוביץ'. כבר במערכה הראשונה ניתן היה לראות שהסרבי מתקשה להתמודד עם העומס. הוא הרבה להתכופף ולהניח את ידיו על ברכיו במהלך נקודות ארוכות, ובשלב מסוים אף נזקק לטיפול פיזיותרפי. בהמשך התברר כי הוא סובל מבעיה פיזית שהחלה להטריד אותו כבר בטורניר סינסינטי.
למרות הקשיים, ג'וקוביץ' הצליח להפוך את המומנטום. אחרי שאיבד את המערכה הראשונה בשובר שוויון, הוא חזר במערכה השנייה, השיג שבירה מאוחרת וניצח 5:7. במערכה השלישית כבר נראה היה שהניסיון והאופי של אחד הטניסאים הגדולים בהיסטוריה עושים את שלהם. ג'וקוביץ' העלה את הרמה, השיג שבירה במשחקון התשיעי וסגר את המערכה 4:6 כדי לעלות ליתרון 1:2.
אלא שבשלב הזה הגוף כבר התקשה לעמוד בקצב. המערכה הרביעית אמנם החלה בצורה מבטיחה מבחינת ג'וקוביץ'. הוא עלה ל-1:2 והיה נראה שהוא בדרך להשלים את הקאמבק. אלא שנאבונה סירב להישבר, הגיב מיד בשבירה משלו והמשיך להפעיל לחץ באמצעות משחק ארוך ועקבי מהקו האחורי.
ככל שהמערכה התקדמה, הסימנים למצוקה הפיזית של ג'וקוביץ' הפכו בולטים יותר. הסרבי התקשה לנוע, התכופף שוב ושוב במהלך המשחק וסבל גם מהתכווצויות ברגל שמאל. נאבונה ניצל את המצב, שבר פעם נוספת והשלים 2:6 כדי לכפות מערכה חמישית.
במערכה המכרעת כבר לא היה לג'וקוביץ' מענה. נאבונה השתלט על המשחק לחלוטין, בעוד הסרבי התקשה להגיע לכדורים ולהישאר בתנועה. הארגנטינאי ניצח את המערכה 1:6 והשלים, כאמור, את אחת ההפתעות הגדולות בשנים האחרונות.
דניל מדבדב (7 בעולם), לעומת זאת, לא הסתבך בפתיחת הטורניר וניצח 4:6, 2:6, 4:6 את הוגו גסטון (88). הרוסי, אלוף ארה"ב ב-2021, הגיע לפלאשינג מדו אחרי שבשנה שעברה הודח כבר בסיבוב הראשון, הפעם בהפתעה גדולה, ולכן הניצחון החלק במשחק הפתיחה עשוי לספק לו לא מעט ביטחון. מדבדב, שכבר הגיע לשני גמרים בניו יורק בקריירה, שלט במשחק מול הצרפתי שהעפיל מהמוקדמות ולא איפשר לו לסבך את ההתמודדות.
תוצאות נוספות:
ייז'י להצ'קה (18) - פאבלו קרניו בוסטה: 1:6, 6:7 (5), 6:4, 2:6 טומי פול (20) - צ'אק לאם וונג: 7:6 (3), 1:6, 3:6, 3:6 ארתור רינדרקנש (26) - שו שימאבוקורו: 7:6 (4), 2:6, 6:7 (4), 2:6 קמרון נורי (29) - לוקה ואן אש: 6:7 (6), 2:6, 2:6, 3:6 תומאס אצ'ברי (27) - ויט קופריבה 3:6, 4:6, 0:6
נשים
ג'סיקה פגולה (3 בעולם) פתחה את הטורניר בצורה מוצלחת עם 3:6, 2:6 על אלנה-גבריאלה רוסה (63). האמריקאית, שהגיעה לגמר אליפות ארה"ב ב-2024, עלתה לסיבוב השני בפעם העשירית בקריירה בפלאשינג מדוז.
פגולה שברה את הרומנייה פעמיים בכל מערכה והציגה משחק הגשה יציב במיוחד, כשהעניקה ליריבתה נקודת שבירה אחת בלבד לאורך המשחק. בסיבוב הבא היא תפגוש לדרבי אמריקאי את סופיה קנין או ונוס וויליאמס.
בהמשך הגיעה ההפתעה הראשונה של הטורניר: קמילה רחימובה (88 בעולם) גברה 6:7 (4), 2:6 על ברבורה קרייצ'יקובה (27 בעולם), שזכתה בעבר בשני תארי גרנד סלאם. המערכה הראשונה הייתה צמודה והוכרעה בשובר שוויון, אך בשנייה רחימובה כבר שלטה והשלימה ניצחון בשתי מערכות.
תוצאות נוספות:
מרתה קוסטיוק (11) - סטורם האנטר: 4:6, 1:6 ג'זמין פאוליני (19) - ורוניקה אריאווץ: 3:6, 6:3, 4:6 ברבורה קרייצ'יקובה (27) - קמילה רחימובה: 6:7 (4), 2:6 לורה פרננדז (31) - שוואי ז'אנג: 3:6, 2:6 אלינה סביטולינה (9) - סולאנה סיירה 1:6, 2:6 יקטרינה אלכסנדרובה (18) - מקרטני קסלר 2:6, 2:6