הסרבי, שזכה בתואר האחרון שלו בניו יורק לפני שלוש שנים, הגיע לטורניר כשהמטרה ברורה: לנסות להגדיל את מאזן 24 תארי הגראנד סלאם שלו. מאז הזכייה האחרונה ב-2023 הוא לא הצליח להוסיף תואר מייג'ור נוסף לרזומה, לאחר שהפסיד בשני גמרים ונעצר שש פעמים בחצי הגמר. כעת, המסע שלו בניו יורק הסתיים מוקדם מהצפוי.

הסרבי, שזכה בתואר האחרון שלו בניו יורק לפני שלוש שנים, הגיע לטורניר כשהמטרה ברורה: לנסות להגדיל את מאזן 24 תארי הגראנד סלאם שלו. מאז הזכייה האחרונה ב-2023 הוא לא הצליח להוסיף תואר מייג'ור נוסף לרזומה, לאחר שהפסיד בשני גמרים ונעצר שש פעמים בחצי הגמר. כעת, המסע שלו בניו יורק הסתיים מוקדם מהצפוי.

הסרבי, שזכה בתואר האחרון שלו בניו יורק לפני שלוש שנים, הגיע לטורניר כשהמטרה ברורה: לנסות להגדיל את מאזן 24 תארי הגראנד סלאם שלו. מאז הזכייה האחרונה ב-2023 הוא לא הצליח להוסיף תואר מייג'ור נוסף לרזומה, לאחר שהפסיד בשני גמרים ונעצר שש פעמים בחצי הגמר. כעת, המסע שלו בניו יורק הסתיים מוקדם מהצפוי.

ג'וקוביץ' בן ה-39 נראה לא במיטבו מהרגע הראשון, התקשה לייצר את הטניס המוכר שלו, מיעט לתקשר עם הקהל ובמהלך המשחק אף הקיא מספר פעמים על המגרש. למעשה, מדובר בהדחה המוקדמת ביותר שלו בטורניר גראנד סלאם מאז אליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2006.

ג'וקוביץ' בן ה-39 נראה לא במיטבו מהרגע הראשון, התקשה לייצר את הטניס המוכר שלו, מיעט לתקשר עם הקהל ובמהלך המשחק אף הקיא מספר פעמים על המגרש. למעשה, מדובר בהדחה המוקדמת ביותר שלו בטורניר גראנד סלאם מאז אליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2006.

ג'וקוביץ' בן ה-39 נראה לא במיטבו מהרגע הראשון, התקשה לייצר את הטניס המוכר שלו, מיעט לתקשר עם הקהל ובמהלך המשחק אף הקיא מספר פעמים על המגרש. למעשה, מדובר בהדחה המוקדמת ביותר שלו בטורניר גראנד סלאם מאז אליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2006.