בשיתוף הטוטו ואיגוד הטניס

הן עדיין הולכות לבית הספר, מכינות שיעורים ומנסות למצוא זמן לבלות עם חברות, אבל חלק גדול מהיום שלהן כבר מתנהל לפי לוח זמנים של ספורטאיות תחרותיות. אימונים על מגרש הטניס ובחדר הכושר, נסיעות ברחבי הארץ ותחרויות בסופי השבוע - אצל חלקן גם בחו"ל - הפכו לחלק קבוע בחייהן של עשר הילדות והנערות שנבחרו להשתתף בעונה הרביעית של "טופ טאלנט".

בחודשים האחרונים פגשנו אותן במגרשים שבהם הן מתאמנות, מאילת ועד קריית ים. בכל שבוע נכיר אחת מהן מקרוב, ונשמע ממנה ומהמאמן או המאמנת שלה איך הגיעה לטניס, כיצד נראית שגרת האימונים שלה ועם אילו אתגרים היא מתמודדת. לכל אחת סיפור אחר, אבל מהמפגשים עולה תמונה משותפת: כדי לתת לכישרון צעיר הזדמנות להתפתח, לא מספיק רק לזהות אותו. זה גם הרעיון שעומד מאחורי העונה הנוכחית של "טופ טאלנט", פרויקט משותף לטוטו ולאיגוד הטניס, שמעניק לעשר הטניסאיות הצעירות במה לצד תמיכה מקצועית וכלכלית.

גלריה טאיסיה מיכייב, בת 11 מקריית ים, משלבת מדי יום אימון אישי בבוקר ואימון קבוצתי בערב ( צילום: אינטרוויזיה )

הרבה יותר מחוג

חלק מהמשתתפות הכירו את הטניס בשיעור ניסיון שבעקבותיו נרשמו לחוג. אחרות הגיעו למגרש בעקבות בן משפחה שכבר עסק בענף. עם הזמן, בעקבות הצלחה בתחרות או לאחר שמאמן או מאמנת זיהו בהן פוטנציאל, האימונים נעשו תכופים וממוקדים יותר והטניס הפך מתחביב לעיסוק תחרותי. עבור חלקן, המשמעות היא אימונים כמעט בכל יום. סתיו אדגו, בת 12 מאשקלון, למשל, מתאמנת שישה ימים בשבוע ולעיתים גם שבעה. טאיסיה מיכייב, בת 11 מקריית ים, משלבת מדי יום אימון אישי בבוקר ואימון קבוצתי בערב.

למאמנים ולמאמנות יש תפקיד מרכזי בשינוי הזה. לצד העבודה על החבטות ועבודת הרגליים, הם מלמדים את השחקניות כיצד להתמיד באימונים, להגיע חדות לתחרויות ולהגיב לקשיים. אצל חלק מהמשתתפות, הקשר המקצועי הוא גם משפחתי. כך למשל, אגם אוזן בת ה-10 מלוד התחילה לשחק בעקבות סבה, שהיה אלוף ישראל בטניס ומאמן אותה מגיל צעיר. אצל נסיה אזולאי בת ה-13 מאילת, אמה הדס היא גם המאמנת שלה.

נסיה אזולאי ואמה הדס. אצל חלק מהמשתתפות, הקשר המקצועי הוא גם משפחתי ( צילום: אינטרוויזיה )

בראיונות שקיימנו איתן, הטניסאיות הצעירות סיפרו גם על הלחץ שלפני תחרות, על האכזבה לאחר הפסד ועל הצורך להשאיר מאחור נקודה שהפסידו ולהתרכז בנקודה הבאה. בטניס אין חילופים ואין קבוצה שיכולה לחפות על השחקנית כשהמשחק מסתבך. עם הזמן הן לומדות לשלוט בשפת הגוף, להמשיך גם כשהן בפיגור ולהתאושש מתחרות שלא הסתיימה כפי שקיוו.

האימונים והתחרויות משפיעים גם על הלימודים ועל הזמן הפנוי. ליאור גנקין, בת 17 מערד, עברה לבית ספר אחר כדי שתוכל להתאמן יותר ולנסוע לתחרויות. אליס טפליצקי, בת 12 מקריית ים, מתכננת מראש את סדר היום שלה כדי לשלב בין הלימודים לאימונים. לא פעם הן מוותרות על מפגשים עם חברות, טיולי בית ספר וחופשות משפחתיות כדי להתאמן או להתחרות. לצד הוויתורים, המשתתפות מדברות גם על האהבה למשחק, על הסיפוק שבהתקדמות ועל המשמעת, העצמאות ויכולת ההתמדה שפיתחו לאורך הדרך.

לא משחקות לבד

ההתקדמות של הטניסאיות נשענת במידה רבה על מאמץ משפחתי. ההורים יוצאים לא פעם מוקדם מהעבודה כדי להסיע לאימונים, משנים תוכניות ומתאימים את שגרת הבית לדרישות הטניס. במשפחת מסרי מיפו משחקים טניס שלושה ילדים: אלין בת ה-13, דרין בת ה-11 ואחיהן אדם. שלושתם מתאמנים במסגרות שונות, וכדי להביא כל אחד מהם לאימונים ולתחרויות, המשפחה מתמרנת בין כמה לוחות זמנים.

ליאור גנקין ומאמנה ניב נחימוביץ'. עברה לבית ספר אחר כדי שתוכל להתאמן יותר ולנסוע לתחרויות ( צילום: אינטרוויזיה )

לא כל המשתתפות יכולות למצוא סמוך לביתן מאמנים מתאימים, מגרשים איכותיים ושחקניות ברמה גבוהה להתאמן איתן. לכן משפחותיהן נאלצות לעיתים לנסוע מרחקים ארוכים. דיאנה קומיסרובה בת ה-15, שעלתה לישראל מאוקראינה, נסעה במשך תקופה מכרמיאל להרצליה כדי להתאמן. בהמשך עברה משפחתה להרצליה כדי לקצר את הנסיעות ולאפשר לה להתאמן ברמה גבוהה באופן קבוע.

לכך מצטרפת ההוצאה הכספית. אימונים, ציוד, נסיעות וליווי מקצועי מצטברים לעלות שגדלה ככל שהשחקנית מתקדמת. "הדרך להצלחה בטניס היא ארוכה ודורשת השקעה, התמדה ומעטפת רחבה הכוללת אימונים מקצועיים, הכנה גופנית ומנטלית, ליווי מקצועי ותמיכה שתאפשר לשחקניות להתקדם ולהתחרות ברמות הגבוהות", אומר יו"ר איגוד הטניס, אבי פרץ.

דיאנה קומיסרובה. משפחתה עברה מכרמיאל להרצליה כדי לאפשר לה להתאמן ברמה גבוהה ( צילום: אינטרוויזיה )

לתת לכישרון תנאים להתפתח

במסגרת "טופ טאלנט", כל אחת מהמשתתפות תקבל עד סוף השנה מימון בסך 25 אלף שקל, המיועד לאימוני טניס וכושר, לציוד ולליווי תזונתי ומנטלי. "טופ טאלנט טניס מאפשר לנו בטוטו לעזור לספורטאיות צעירות - שחיות ומשקיעות את כל כולן בספורט וזקוקות לעוד סיוע - לקבל את המעטפת המקצועית והתקשורתית הטובה ביותר ולשדרג את עצמן מקצועית ואישית", אומר מאיר ברדוגו, מנכ"ל הטוטו.

פרץ מוסיף: "הפרויקט, בשיתוף הטוטו, הוא חלק משמעותי בחזון שלנו לטיפוח הדור הבא של הטניס הישראלי ולהענקת הזדמנויות אמיתיות לשחקניות צעירות לממש את הפוטנציאל שלהן".

זוהי העונה הרביעית של המיזם. בעונותיו הקודמות השתתפו בו ספורטאים וספורטאיות צעירים ממגוון ענפים, והעונה השלישית הוקדשה לכדורגלנים ולכדורגלניות ששגרת האימונים שלהם נפגעה בעקבות המלחמה.

יו"ר איגוד הטניס, אבי פרץ. "אנו מקווים שבזכות התוכנית וההשקעה המתמשכת נוכל לאתר ולצרף שחקניות צעירות ומבטיחות נוספות" ( צילום: ראובן שוורץ )

"הטוטו שם דגש מיוחד בשנים האחרונות על הנגשת הספורט לאוכלוסיות שונות, על טיפוח המצוינות בספורט ועל סיוע לקהילות ולאנשים הזקוקים לעוד דחיפה כדי לחזור לחיי שגרה, חיים של ספורט ושל נורמליות", אומר ברדוגו. "לא במקרה הספורט היה אחד מהתחומים הראשונים בישראל שחזרו לשגרה לאחר כל תקופה של מלחמה. בעינינו, לספורט ההישגי והעממי יש מקום חשוב בבניית החוסן הלאומי של ישראל. דרך הפרויקטים המגוונים לקידום מטרות חברתיות אנו מבקשים לומר: ישראל לא רק חוזרת לשגרה של ספורט ופנאי, אלא שהיא חוזרת טובה וחזקה יותר".

העונה הנוכחית, המוקדשת לטניסאיות צעירות, משתלבת במהלכים שמוביל איגוד הטניס לקידום טניס הנשים. "טניס הנשים בישראל נמצא בתהליך משמעותי של צמיחה, ואנחנו רואים דור צעיר ומוכשר של שחקניות עם פוטנציאל להגיע לרמות הגבוהות ביותר", אומר יו"ר האיגוד. "המטרה שלנו באיגוד הטניס היא להרחיב את מעגל המשתתפות בענף, לאתר כישרונות כבר מגיל צעיר ולבנות עבורן מסלול התפתחות מקצועי מלא, מהמועדונים ומששת מרכזי המצוינות שהקמנו ברחבי הארץ בשנתיים האחרונות ועד לבמה הבינלאומית".

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו. "לספורט ההישגי והעממי יש מקום חשוב בבניית החוסן הלאומי של ישראל" ( צילום ברני ארדוב, יח"צ )

האקדמיה הלאומית שנפתחה לאחרונה יוצרת גם חיבור ישיר בין פעילות האיגוד לבין הפרויקט. "אנו גאים בכך שכבר כיום יש לנו שחקנית המשתייכת לפרויקט, שתתחיל את דרכה באקדמיה הלאומית לטניס שנפתחה בבית הלאומי לטניס במכון וינגייט", אומר פרץ. "אנו מקווים שבזכות התוכנית וההשקעה המתמשכת נוכל לאתר ולצרף שחקניות צעירות ומבטיחות נוספות שיקבלו את הכלים והסביבה המקצועית הנדרשת כדי להתפתח".

באיגוד רואים באקדמיה בסיס לעבודה ארוכת טווח. "האקדמיה מאפשרת לרכז את מיטב השחקנים והשחקניות, המאמנים ואנשי המקצוע, ויוצרת סביבת אימון מתקדמת שתסייע לפיתוח הדור הבא של הטניס הישראלי", אומר פרץ. "אני מאמין שבאמצעות השקעה בתשתיות, בפיתוח שחקניות צעירות ובשיתופי פעולה אסטרטגיים כמו השותפות ההדוקה עם הטוטו, נוכל לראות בשנים הקרובות יותר טניסאיות ישראליות מגיעות להישגים משמעותיים בזירה הבינלאומית".

המשתתפות בפרויקט נמצאות בשלבים שונים של הדרך, ולכל אחת מטרות וקצב התקדמות משלה. הסיפורים שלהן מלמדים שטיפוח הדור הבא של טניסאיות בישראל תלוי לא רק בכישרון ובעבודה הקשה של השחקניות, אלא גם בתמיכה שהן מקבלות מהסביבה - מהמשפחה, מהמאמנים ומהמסגרות המקצועיות. החיבור בין כל אלה מעניק לכישרון צעיר הזדמנות אמיתית להתפתח.