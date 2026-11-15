ג. הצבא לוקח את מיטב הנוער. זה לא רק מתבטא בתהליכי המיון. זה עניין תודעתי. הצבא הוא מקור גאוותנו הגדול ביותר. עם הצבא, היכינו את העולם בתדהמה פעם אחר פעם. לא עם הספורטאים שלנו על אף שבמרוצת השנים היו הישגים.

ג. הצבא לוקח את מיטב הנוער. זה לא רק מתבטא בתהליכי המיון. זה עניין תודעתי. הצבא הוא מקור גאוותנו הגדול ביותר. עם הצבא, היכינו את העולם בתדהמה פעם אחר פעם. לא עם הספורטאים שלנו על אף שבמרוצת השנים היו הישגים.

ג. הצבא לוקח את מיטב הנוער. זה לא רק מתבטא בתהליכי המיון. זה עניין תודעתי. הצבא הוא מקור גאוותנו הגדול ביותר. עם הצבא, היכינו את העולם בתדהמה פעם אחר פעם. לא עם הספורטאים שלנו על אף שבמרוצת השנים היו הישגים.

ההחלטה צריכה ללבוש צורה מעשית בדמות תיעדוף תקציבי והשקעה יוצאת דופן במתקנים ברמה בינלאומית, סגל מקצועי מהטופ של הטופ (גם ברמת מאמן השוערים ורופא הקבוצה) וייסוד אקדמיה לאומית לכדורגל שתכשיר את כדורגלני ישראל לעשרות השנים הבאות מגיל 5, על בסיס איתור כשרונות כבר מגיל צעיר. האקדמיה הלאומית לכדורגל צריכה להיות מוסד ברמת מקצוענות השווה לחיל האוויר, 8200, מכון וייצמן וחברת טבע. לא פחות מכך. יש לשלב ככל הניתן שומרי שבת, בני מיעוטים ובני מהגרים. אנו רואים לא פעם שהכוכבים הגדולים ביותר צמחו מהשוליים של החברה.

ההחלטה צריכה ללבוש צורה מעשית בדמות תיעדוף תקציבי והשקעה יוצאת דופן במתקנים ברמה בינלאומית, סגל מקצועי מהטופ של הטופ (גם ברמת מאמן השוערים ורופא הקבוצה) וייסוד אקדמיה לאומית לכדורגל שתכשיר את כדורגלני ישראל לעשרות השנים הבאות מגיל 5, על בסיס איתור כשרונות כבר מגיל צעיר. האקדמיה הלאומית לכדורגל צריכה להיות מוסד ברמת מקצוענות השווה לחיל האוויר, 8200, מכון וייצמן וחברת טבע. לא פחות מכך. יש לשלב ככל הניתן שומרי שבת, בני מיעוטים ובני מהגרים. אנו רואים לא פעם שהכוכבים הגדולים ביותר צמחו מהשוליים של החברה.

ההחלטה צריכה ללבוש צורה מעשית בדמות תיעדוף תקציבי והשקעה יוצאת דופן במתקנים ברמה בינלאומית, סגל מקצועי מהטופ של הטופ (גם ברמת מאמן השוערים ורופא הקבוצה) וייסוד אקדמיה לאומית לכדורגל שתכשיר את כדורגלני ישראל לעשרות השנים הבאות מגיל 5, על בסיס איתור כשרונות כבר מגיל צעיר. האקדמיה הלאומית לכדורגל צריכה להיות מוסד ברמת מקצוענות השווה לחיל האוויר, 8200, מכון וייצמן וחברת טבע. לא פחות מכך. יש לשלב ככל הניתן שומרי שבת, בני מיעוטים ובני מהגרים. אנו רואים לא פעם שהכוכבים הגדולים ביותר צמחו מהשוליים של החברה.