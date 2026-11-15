בשבוע שעבר פורסם כאן טור בשם "פרויקט 2030: הדרך ליצור נבחרת ישראל עוצמתית". לדעתי הטעות טמונה כבר בכותרת.טווחי הזמן שלתוכה הפרוייקט מוסגר אינם ריאליים. זה צריך להיקרא פרויקט 2050. עד שיוקמו תשתיות, מוסדות ודור חדש שיוכשר כראוי משחר נעוריו, יחלפו לא 3 שנים אלא לפחות 20 שנה. ראשית, יש כמה בעיות מובנות:
א. אנו מדינה קטנה עם ליגה לא אטרקטיבית ולא עשירה, וכפועל יוצא מכך מקורות ההכנסה של המועדונים מוגבלים.
ב. הליגה והמועדונים, לרבות מועדוני נוער וילדים, פועלים בשבת. כשכחלק גדול מהעם שומר שבת, מראש הוא מודר מאורח חיים של כדורגלן.
ג. הצבא לוקח את מיטב הנוער. זה לא רק מתבטא בתהליכי המיון. זה עניין תודעתי. הצבא הוא מקור גאוותנו הגדול ביותר. עם הצבא, היכינו את העולם בתדהמה פעם אחר פעם. לא עם הספורטאים שלנו על אף שבמרוצת השנים היו הישגים.
וכעת לפתרונות: ראשית, המדינה צריכה לקבל החלטה אסטרטגית שמדובר בנושא בעל עדיפות לאומית. בהינתן שכדורגל הוא ענף הספורט הפופולרי ביותר, ישראל יכולה למנף הישגים בתחומים אלו ליצירת השפעה אזורית ועולמית תוך הבנה שברמה האסטרטגית מדובר ביצירת כוח רך.
ההחלטה צריכה ללבוש צורה מעשית בדמות תיעדוף תקציבי והשקעה יוצאת דופן במתקנים ברמה בינלאומית, סגל מקצועי מהטופ של הטופ (גם ברמת מאמן השוערים ורופא הקבוצה) וייסוד אקדמיה לאומית לכדורגל שתכשיר את כדורגלני ישראל לעשרות השנים הבאות מגיל 5, על בסיס איתור כשרונות כבר מגיל צעיר. האקדמיה הלאומית לכדורגל צריכה להיות מוסד ברמת מקצוענות השווה לחיל האוויר, 8200, מכון וייצמן וחברת טבע. לא פחות מכך. יש לשלב ככל הניתן שומרי שבת, בני מיעוטים ובני מהגרים. אנו רואים לא פעם שהכוכבים הגדולים ביותר צמחו מהשוליים של החברה.
בנוסף, יש לפתח ולהשריש תרבות כדורגל בפרט ותרבות ספורט בכלל שתתבסס על ערכיות, מקצוענות וראיה לטווח ארוך מתוך תחושת שליחות אמיתית. לא ייתכן שהשחקנים בנבחרת ישראל לא נותנים את כל כולם במשחקי הנבחרת, כי מה שחשוב להם זו הקריירה האישית במועדונים שלהם. מי שלא נותן את כל כולו או מצפה לפריבילגיות, צריך למצוא את מקומו מחוץ לנבחרת, יהיה אשר יהיה המחיר. הנבחרת אולי תרד בטווח הקצר בדירוג, אבל עם הזמן תיווצר תרבות מקצוענית ישראלית שורשית שתצמיח פירותיה.
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