ארבע שנים אחרי הופעתן האחרונה יחד באליפות ארה"ב, האחיות וויליאמס עלו שוב הלילה (בין שישי לשבת) למגרש המרכזי באצטדיון ארתור אש - וסיפקו לקהל בניו יורק ערב בלתי נשכח. סרינה ו-ונוס, מהשחקניות הגדולות בתולדות הטניס ואולי צמד האחיות המפורסם ביותר בענף, היו קרובות מאוד לניצחון, אבל הודחו כבר בסיבוב הראשון בטורניר הזוגות.

מיה ג'וינט האוסטרלית וצ'אן האו-צ'ינג מטייוואן, המדורגות 14 בטורניר, גברו עליהן בתום קרב דרמטי שנמשך כמעט שלוש שעות - 6:3, 6:7 (6), 6:7 (7). השתיים חזרו מפיגור 5:0 בשובר השוויון המכריע במערכה השלישית, השלימו מהפך והותירו את הקהל באצטדיון די בהלם.

גלריה היו רגעים במשחק שהן דווקא נהנו מהחיים. ונוס וסרינה ( צילום: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אבל למרות ההדחה, קשה היה שלא להרגיש שמדובר בלילה מיוחד. כמעט 24 אלף צופים הגיעו לאצטדיון כדי לראות את האחיות חוזרות לבמה שעליה כתבו כמה מהפרקים הגדולים ביותר בתולדות הטניס. "זה היה משחק מדהים. הן שיחקו ממש טוב, ואני חושבת שהאווירה על המגרש... אני לא חושבת שאף אחת מאיתנו חוותה משהו כזה בעבר", סיפרה ג'וינט בסיום. "לשחק מול שתי אגדות של המשחק זה פשוט רגע מיוחד מאוד, שאולי לא נזכה לו שוב".

ואכן, בכל פעם שסרינה בת ה-44 חבטה, הקהל שאג. כאשר ונוס בת ה-46 השתמשה בטווח הידיים העצום שלה כדי להגיע לכדורים ליד הרשת, היציעים שוב געשו. ביחד זכו השתיים ב-14 תארי גראנד סלאם בזוגות ובשלוש מדליות זהב אולימפיות.

ונוס וסרינה מודות להאו-צ'ינג וג'וינט בסיום המשחק ( צילום: KENA BETANCUR / AFP )

מסתבר שסרינה התאחדה עם ונוס באליפות ארה"ב הנוכחית לבקשת בתה אולימפיה. לפני ארבע שנים הודיעה סרינה כי היא מתרחקת מטניס. במאמר שפרסמה במגזין "ווג" היא נמנעה מהמילה "פרישה".

באותה תקופה בתה אולימפיה רצתה מאוד אחות קטנה, וסרינה הבינה שהמשך הקריירה ברמה שבה שיחקה עד אז לא יאפשר לה להגשים את הרצון הזה. כיום אולימפיה כבר בת תשע, ויש לה אחות קטנה - והפעם היא זו שדחפה את אמה לחזור למגרש. "את צריכה לשחק עם דודה ונוס", סיפרה סרינה כי אולימפיה אמרה לה.

הוויליאמסיות בפעולה ( צילום: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"היא אמרה את זה בצורה כל כך ברורה וכל כך רגועה", הוסיפה. "היא כמו אמא שלי, היא לא באמת מדברת הרבה, אבל כשהיא מדברת - מקשיבים לה. ואני אמרתי: 'אוקיי'".