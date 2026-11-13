ההשלכות של הקטטה ההמונית במלון יאס הילטון באבו דאבי ממשיכות להעסיק את עולם ה-MMA. עשרה בני אדם שהיו מעורבים בעימות בין אנשיהם של מרב דבאלישווילי ואוסמן נורמגומדוב הורשעו בבית המשפט באבו דאבי, ושמונה מהם נידונו לשישה חודשי מאסר. לפי דיווח ב"נשיונל" המקומי, שישה מהנאשמים נקנסו בנוסף בסכום של כ-74 אלף אירו כל אחד, ויגורשו מאיחוד האמירויות עם סיום ריצוי עונשם. שניים נוספים קיבלו עונש זהה, לאחר שהורשעו בצילום הקטטה ובהפצת התיעוד תוך פגיעה בפרטיות באמצעות טכנולוגיה.
שני המעורבים הנותרים נקנסו בכ-12,200 אירו כל אחד, לאחר שהורשעו בהפרת הסדר הציבורי ובתקיפת אחרים. לפי הרשויות, העבירות שבהן הורשעו המעורבים כללו גם פגיעה בביטחון הציבור, יצירת בהלה וסיכון חיי אדם. זהותם של עשרת הנאשמים טרם פורסמה.
צפו בקטטת הענק:
בתוך כך, נראה שלפחות אחד הכוכבים המרכזיים בפרשה כבר יכול לנשום לרווחה. צ'אד ברונסטיין, ממייסדי ארגון Real American Freestyle (RAF), אישר כי דבאלישווילי שוחרר ממעצר. "אני שמח לשתף שמרב דבאלישווילי חזר אלינו לאבו דאבי", מסר ברונסטיין, והוסיף: "אנחנו רוצים להביע את הערכתנו הכנה לרשויות הרלוונטיות באבו דאבי על המקצועיות והתמיכה שלהן. אנחנו מתמקדים בהמשך הדרך ושמחים שמרב שוב איתנו".
דבאלישווילי בן ה-35 אמור להתחרות כבר בשבת באירוע של הארגון באיחוד האמירויות, מול הברזילאי מרלון מוראס. עם זאת, הקטטה כבר השפיעה על התוכנית המקורית של הערב: עומר נורמגומדוב, אחיו של אוסמן, שהיה אמור לפגוש את אוריה פייבר האמריקני, הוחלף בסבא לאזישווילי, חברו לקבוצה של דבאלישווילי, שגם הוא היה מעורב בעימות ונראה כי שוחרר ממעצר.
בתיעוד שהופץ מהאירוע נראה אוסמן נורמגומדוב מתקרב מאחורי דבאלישווילי וסוטר לו, לפני שהתפתח עימות אלים בין השניים ובין אנשי הצוותים שלהם. דבאלישווילי, אלוף ה-UFC לשעבר במשקל תרנגול, פרסם לאחר מכן סרטון שבו כינה את נורמגומדוב ואנשיו "נחשים", כשפניו המדממות נראות בתיעוד.
מרב דבאלישווילי אחרי ה"קרב" בבית המלון באבו דאבי:
המתיחות בין המחנות לא החלה באותו ערב. כבר באירוע של RAF בחודש יולי נרשם עימות בין אנשי שני הצדדים, וכוכב ה-UFC איסלאם מחאצ'ב, חברם הקרוב ושותף האימונים של משפחת נורמגומדוב, אף טען כי התקרית ההיא הובילה להתפרצות האלימה הנוכחית.
גם נשיא ה-UFC דיינה ווייט התייחס לפרשה, וכינה את העימות "מגוחך" ו"טיפשי", תוך שהוא מתייחס למעורבים כאל "חבורה של אידיוטים". נורמגומדוב, אלוף ה-PFL במשקל קל, נמצא באבו דאבי כדי לתמוך באחיו, ובמקביל עתידו המקצועי מסקרן: הוא סיים את חוזהו בארגון לאחר ניצחונו האחרון ביולי, ונקשר לאחרונה לאפשרות של מעבר ל-UFC. ווייט הבהיר ביום שישי כי טרם שוחח עם הלוחם הרוסי על הצטרפותו לארגון.