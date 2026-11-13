ההשלכות של הקטטה ההמונית במלון יאס הילטון באבו דאבי ממשיכות להעסיק את עולם ה-MMA. עשרה בני אדם שהיו מעורבים בעימות בין אנשיהם של מרב דבאלישווילי ואוסמן נורמגומדוב הורשעו בבית המשפט באבו דאבי, ושמונה מהם נידונו לשישה חודשי מאסר. לפי דיווח ב"נשיונל" המקומי, שישה מהנאשמים נקנסו בנוסף בסכום של כ-74 אלף אירו כל אחד, ויגורשו מאיחוד האמירויות עם סיום ריצוי עונשם. שניים נוספים קיבלו עונש זהה, לאחר שהורשעו בצילום הקטטה ובהפצת התיעוד תוך פגיעה בפרטיות באמצעות טכנולוגיה.

שני המעורבים הנותרים נקנסו בכ-12,200 אירו כל אחד, לאחר שהורשעו בהפרת הסדר הציבורי ובתקיפת אחרים. לפי הרשויות, העבירות שבהן הורשעו המעורבים כללו גם פגיעה בביטחון הציבור, יצירת בהלה וסיכון חיי אדם. זהותם של עשרת הנאשמים טרם פורסמה.

צפו בקטטת הענק:

🚨 Full footage of the brawl between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili is INSANE 😬

בתוך כך, נראה שלפחות אחד הכוכבים המרכזיים בפרשה כבר יכול לנשום לרווחה. צ'אד ברונסטיין, ממייסדי ארגון Real American Freestyle (RAF), אישר כי דבאלישווילי שוחרר ממעצר. "אני שמח לשתף שמרב דבאלישווילי חזר אלינו לאבו דאבי", מסר ברונסטיין, והוסיף: "אנחנו רוצים להביע את הערכתנו הכנה לרשויות הרלוונטיות באבו דאבי על המקצועיות והתמיכה שלהן. אנחנו מתמקדים בהמשך הדרך ושמחים שמרב שוב איתנו".

דבאלישווילי בן ה-35 אמור להתחרות כבר בשבת באירוע של הארגון באיחוד האמירויות, מול הברזילאי מרלון מוראס. עם זאת, הקטטה כבר השפיעה על התוכנית המקורית של הערב: עומר נורמגומדוב, אחיו של אוסמן, שהיה אמור לפגוש את אוריה פייבר האמריקני, הוחלף בסבא לאזישווילי, חברו לקבוצה של דבאלישווילי, שגם הוא היה מעורב בעימות ונראה כי שוחרר ממעצר.

בתיעוד שהופץ מהאירוע נראה אוסמן נורמגומדוב מתקרב מאחורי דבאלישווילי וסוטר לו, לפני שהתפתח עימות אלים בין השניים ובין אנשי הצוותים שלהם. דבאלישווילי, אלוף ה-UFC לשעבר במשקל תרנגול, פרסם לאחר מכן סרטון שבו כינה את נורמגומדוב ואנשיו "נחשים", כשפניו המדממות נראות בתיעוד.

דבאלישווילי (מימין) במהלך קרב ב-UFC מול פטר יאן ( צילום: Giuseppe CACACE / AFP )

מרב דבאלישווילי אחרי ה"קרב" בבית המלון באבו דאבי:

Was doing an interview for RAF in hotel lobby and Usman and his buddies came up from behind and started punching me and my young friend. Security was holding me - They kept kicking us when we were down like losers. https://t.co/OZuVu1iGuo — Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) November 11, 2026

המתיחות בין המחנות לא החלה באותו ערב. כבר באירוע של RAF בחודש יולי נרשם עימות בין אנשי שני הצדדים, וכוכב ה-UFC איסלאם מחאצ'ב, חברם הקרוב ושותף האימונים של משפחת נורמגומדוב, אף טען כי התקרית ההיא הובילה להתפרצות האלימה הנוכחית.