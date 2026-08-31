בעונה שעברה כתבתי ופורסמה פה במדור כתבה שעיקר עיסוקה בשאלה מה קורה למיץ' גולדהאר , והאם היחסים שלו עם מכבי תל אביב עלו על שרטון. כעת, 5 חודשים מאז פורסמה הכתבה, אי אפשר כבר להתעלם מכל הסימנים שמעידים על משבר קיצוני בין גולדהאר לקבוצה שלו ועל העובדה שהצלחנו כאן במדור לזהות זאת לפני כולם.

העונה שעברה הייתה מהחלשות יותר בעידן גולדהאר, הפסדים צורמים לחיפה והפועל בדרבי, תבוסות משפילות מול קבוצות באירופה ומול בית"ר בליגה , אבל מכבי כמו מכבי ידעה לפחות לטעום ולהוציא מעט לימונדה מהלימון והצליחה לזכות בגביע המדינה בזכות התעלות רגעית.





גלריה מיץ' גולדהאר ( צילום: עוז מועלם )





אין טעם לחזור ולסקר את כל מאורעות העונה שעברה, לעסנו ודנו לגביהם מספיק, מה שלא ברור ומה שכרגע הדיון הוא איפה גולדהאר? הרי מאוד ברור כי העונה שעברה היא כישלון ספורטיבי וניהולי, החתמות חלשות בכסף גדול תקעו את התקציב ותקעו את הקבוצה. נו מילא, זה קורה בכל הקבוצות הגדולות בעולם, יש שנים כאלה בהן רוב הרכש החדש הוא נפילה, וגולדהאר לצערו כבר חווה עונה אחת או שתיים כאלו מאז שהגיע. הוא גם מספיק שנים בכדורגל בכדי להבין כיצד הדברים עובדים. לכן אי אפשר להתחמק מהשאלה - אולי נמאס לו? אולי הוא כבר לא שם כבעלים? אולי החזון שלא התממש כבר מעייף אותו? או אולי שהוא צבע את השיער לוורוד ומתבייש? אפשר לשאול כל שאלה, עניינית או לא זה לא משנה, גולדהאר לא שם בכדי לענות עליה.

לא היה צריך להיות גאון גדול בכדי להבין שגולדהאר לא מעוניין לעלות לשלב בתים אירופי. אם כן היה מעוניין, אזי היה ממנה מנכ"ל מקצועי למועדון ומזיז את נציגו (אנגלידיס, אליו נגיע בהמשך) להיות נציגו ומשקיע סכומי כסף נכבדים על מנת לעזור לקבוצה לצלוח את המשוכות האירופיות, שלא היו גבוהות מדי. ברור לכלום שיחד עם בלם טוב וכנף ימין, מכבי תל אביב באירופה. גם גולדהאר יודע את זה, ולמרות זאת הוא החליט שלא להשקיע כסף מכספו.

המחדלים של גולדהאר כבעלים התחילו עוד בפיטורי מנספורד ודומיניק פרייס. קשה גם לא להקשיב לקולות מקריית שלום שטוענים כי לנציגו של הבעלים יש יד מכוונת בכל האירועים הללו, המחדלים נמשכו בחוסר הרצון הבולט להשקיע סכומי כסף בשחקנים, זרים ומקומיים, אם זה בינואר בעונה שעברה או בקיץ כהכנה לעונה הקרובה, גולדהאר לא מוציא כסף ולא משקיע מזמנו בקבוצה. חמור מכך, גולדהאר מזלזל באוהדים שלו, לא מראה כי אכפת לו מהם ולא עושה כלום על מנת לדבר איתם או להראות נוכחות. אמר נציגו כי טיסה של 11 שעות היא קשה ולא מסתדרת, אז לנציגו אני אומר שינסה לתרץ תירוצים יותר הגיוניים מלומר שקשה למיליארדר לעלות למטוס הפרטי שלו ולטוס לישראל לכמה ימים כי אין לו זמן. זה מביך, בעיקר את שניהם.

ואולי באמת נמאס לגולדהאר, הוא מרגיש שהפרויקט שלו לא מתרומם לגבהים שהוא רצה, בכך עסקנו מספיק בטור הקודם שכתבתי. כעת אנחנו בוחנים את ההווה והעתיד, והם מרגישים קודרים לאוהדי מכבי תל אביב. ניקח את החוזה של דור פרץ כדוגמה להתנהלות כושלת, חוזה שהוא הכל חוץ מדוגמה להשקעה של הבעלים אלא דוגמה לחוסר קשב וחוסר השקעה של הבעלים. פרץ הוא מכביסט, שחקן בית שגדל במועדון, אבל הוא לא שחקן של אליפות. פרץ לא יכול לקחת את מכבי תל אביב לאליפות פשוט כי הוא לא שחקן מספיק טוב לכך. בכל עונות האליפות שבהן שיחק, פרץ לא היה אלא שחקן מן המניין, חלק מחוליית קישור אבל מעולם לא הכוכב הגדול, לא הסקורר שהוא מתיימר להיות, שחקן אפור שעיקר יכולותיו אינטנסיביות, אגרסיביות ותנועה טובה מקו שני.

השערים של פרץ היו תמיד בונוס. אבל כאשר אתה מביא מאמנים כמו לאזטיץ', דיילה ומילר, שלא מתאימים בשום צורה, אז פרץ הופך להיות חלוץ וכל הקבוצה מתעקמת תחת ההנחיה העקומה הזו. באליפות האחרונה פרץ שיחק קשר 8, לא 10, לא חלוץ מדומה ולא כלום מעבר לכך. הפיכתו לסקורר המוביל של מכבי רק ממחישה כמה הבעיה המקצועית במכבי עמוקה, ועובדה, מה עוזר לנו שדור פרץ כובש 20 גולים בעונה שמוגדרת הגרועה בעידן גולדהאר? הרי את שאר המטלות של קשר, כמו מסירות, חילוצי כדור, ירידה להגנה - הוא לא עושה. אז מה עוזרת לנו האוהדים שנת השיא שלו אם הקבוצה עצמה נפגעת?





פרץ מנשק את הכדור ( צילום: עוז מועלם )





אז גולדהאר לא מבין איך הוא צריך לשלם כל כך הרבה לקפטן שלו, והתשובה פשוטה מאוד: לא נשארו לידו מספיק שחקנים טובים. אז הקבוצה מרגישה רעועה וחלשה, ולכן חותמים עם פרץ על חוזה של ליגה איטלקית, כי אין ברירה. פרץ הבין וניצל זאת עד תום מבחינתו. אגב, אם קניקובסקי לא יגיע למכבי תל אביב אלא למתחרות שלה, זו תהיה נקודת שבר שלא בטוח שתעבור בשקט בקהל.

גם שאלת מנכ"ל המועדון לא ברורה. ג'ק אנגלידיס, נציגו של הבעלים, הוא בנקאי מקפריסין, מנהל בדרג זוטר בבנק. הוא גם ניסה להיות יו"ר של מועדון יווני, אך עזב תוך שנתיים. בעצם אנגלידיס הוא סוג של אבי לוזון באנגלית. העובדות מדברות בעד עצמן, בכל השנים בהן אנגלידיס היה דומיננטי מעל אנשי המקצוע השונים מכבי נכשלה. כאשר הוא זז לצד, לקפריסין או לכל יעד אחר שהוא מטייל בו, מכבי הצליחה. בכל פעם שגולדהאר מינה אותו לנהל את המועדון בפועל, התוצאות קטסטרופה. מבחינת גולדהאר ברור כי איש אמונו תמיד צריך לקבל ממנו גב, אבל אם גולדהאר לא רואה שהמועדון הולך ומידרדר, מה נחשוב? אולי אנגלידיס לא רוצה בכלל להמשיך יחד עם גולדהאר במכבי? ולא, אני לא מגזים, כי כאשר אנשים שותקים ולא עונים מותר לחשוב כל דבר.

גולדהאר לא הצליח להפוך את מכבי תל אביב ליותר מדינמו זאגרב או הכוכב האדום באירופה, קבוצות מוכרות אבל לא יותר ולא פחות, אין הישגים יוצאי דופן, בעיקר מכירת שחקנים. חשוב שגולדהאר ידבר ויסביר לאן פניו, כי כאמור לשתיקה שלו יש פרשנויות שונות וקיצוניות. אז לפני שיהיה מאוחר נבקש מהקנדי, תתעורר!





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