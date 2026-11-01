שתי מדליות לקשתים הפראלימפיים של ישראל בגביע אפרודיטה: דוד מסחייב זכה בזהב ודימה ביזבוז'ני בכסף בתחרות שהסתיימה אתמול (שבת) בפארק הקשתות של פילה בקפריסין. בתחרות, שנערכה בפעם העשירית, השתתפו 131 קשתים אולימפיים ופראלימפיים מ־29 נבחרות.
עבור מסחייב, ממועדון מכבי ראשון, הזכייה היא ציון דרך במסע שהחל במהלך שיקומו מפציעה קשה במלחמת חרבות ברזל. מסחייב, צלם לוחם, נפצע ואיבד את רגלו בעת שהתלווה לגדוד הנדסה קרבית. הוא נחשף לקשתות כשעוד התנייד בכיסא גלגלים, לפני שהותאמה לו תותבת, בעמדות התנסות שהציבו הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט פראלימפי במרכזי השיקום עבור פצועי המלחמה. הוא התנסה בירי בחץ וקשת בישיבה — ונשבה בקסמו של הענף.
מאז הצטרף מסחייב לנבחרת "זהב של לוחמים", המורכבת מפצועי מלחמת חרבות ברזל המתכוננים לקראת המשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס ב־2028. הנבחרת נתמכת בידי הוועד הפראלימפי הישראלי, ההתאחדות הישראלית לספורט פראלימפי ובית ההשקעות אלטשולר שחם.
בקפריסין סיים מסחייב את שלב המוקדמות במקום הראשון עם 282 נקודות. בחצי הגמר ניצח יריב מסרביה 2:6, ובגמר גבר באותה תוצאה על יריב מיוון והשלים זכייה במדליית הזהב.
ביזבוז'ני, גם הוא ממועדון מכבי ראשון, התחרה בקטגוריה המיועדת לספורטאים עם מגבלה קשה יותר. הוא דורג ראשון במוקדמות עם 304 נקודות, ובחצי הגמר גבר על יריב מקפריסין. בגמר צבר 118 נקודות לעומת 125 של יריבו מפולין, וסיים עם מדליית הכסף.