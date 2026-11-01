עבור מסחייב, ממועדון מכבי ראשון, הזכייה היא ציון דרך במסע שהחל במהלך שיקומו מפציעה קשה במלחמת חרבות ברזל. מסחייב, צלם לוחם, נפצע ואיבד את רגלו בעת שהתלווה לגדוד הנדסה קרבית. הוא נחשף לקשתות כשעוד התנייד בכיסא גלגלים, לפני שהותאמה לו תותבת, בעמדות התנסות שהציבו הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט פראלימפי במרכזי השיקום עבור פצועי המלחמה. הוא התנסה בירי בחץ וקשת בישיבה — ונשבה בקסמו של הענף.

עבור מסחייב, ממועדון מכבי ראשון, הזכייה היא ציון דרך במסע שהחל במהלך שיקומו מפציעה קשה במלחמת חרבות ברזל. מסחייב, צלם לוחם, נפצע ואיבד את רגלו בעת שהתלווה לגדוד הנדסה קרבית. הוא נחשף לקשתות כשעוד התנייד בכיסא גלגלים, לפני שהותאמה לו תותבת, בעמדות התנסות שהציבו הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט פראלימפי במרכזי השיקום עבור פצועי המלחמה. הוא התנסה בירי בחץ וקשת בישיבה — ונשבה בקסמו של הענף.

עבור מסחייב, ממועדון מכבי ראשון, הזכייה היא ציון דרך במסע שהחל במהלך שיקומו מפציעה קשה במלחמת חרבות ברזל. מסחייב, צלם לוחם, נפצע ואיבד את רגלו בעת שהתלווה לגדוד הנדסה קרבית. הוא נחשף לקשתות כשעוד התנייד בכיסא גלגלים, לפני שהותאמה לו תותבת, בעמדות התנסות שהציבו הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט פראלימפי במרכזי השיקום עבור פצועי המלחמה. הוא התנסה בירי בחץ וקשת בישיבה — ונשבה בקסמו של הענף.

בקפריסין סיים מסחייב את שלב המוקדמות במקום הראשון עם 282 נקודות. בחצי הגמר ניצח יריב מסרביה 2:6, ובגמר גבר באותה תוצאה על יריב מיוון והשלים זכייה במדליית הזהב.

בקפריסין סיים מסחייב את שלב המוקדמות במקום הראשון עם 282 נקודות. בחצי הגמר ניצח יריב מסרביה 2:6, ובגמר גבר באותה תוצאה על יריב מיוון והשלים זכייה במדליית הזהב.

בקפריסין סיים מסחייב את שלב המוקדמות במקום הראשון עם 282 נקודות. בחצי הגמר ניצח יריב מסרביה 2:6, ובגמר גבר באותה תוצאה על יריב מיוון והשלים זכייה במדליית הזהב.