אחרי שתמר שטיינברג הוכתרה מוקדם יותר היום (שבת) לאלופת העולם בגלישת רוח ושרון קנטור זכתה במדליית הכסף, השתיים התייצבו למסיבת העיתונאים וסיכמו את ההישג הגדול של נבחרת הנשים הישראלית.

"אני לא יודעת מאיפה להתחיל. הרבה זמן אני רודפת אחרי ההישג הזה", אמרה שטיינברג. "הגעתי השנה לתחרות רעבה לנצח ולהצליח. כבר בהתחלה הרגשתי שפתחתי בצורה מצוינת והובלתי. היה שיוט טוב ואני שמחה, זה היה מדהים".

שטיינברג וקנטור ( צילום: sailing energy )

אלופת העולם התייחסה גם לנוכחות הישראלית המרשימה בשיוט המכריע, שבו שלוש מארבע המתחרות היו חברות הנבחרת: "דניאלה עלתה שני שלבים והגיעה לגמר, וגם שרון וגם אני הגענו עם נקודת ניצחון. היה בינינו פייט מההתחלה. היא הובילה בהתחלה ואז עקפתי אותה. זה היה שיוט אדיר, שהזכיר לי את אליפות ישראל, שבה שלושתנו תמיד מגיעות לגמר. חשוב לי לומר תודה, יש כאן עבודה של חודשים של כל הנבחרת".

קנטור, שהשלימה תחרות נהדרת עם מדליית הכסף, אמרה: "אני מאוד מרוצה מהתוצאה ומהדרך שבה הצלחתי לטפס עוד קצת למעלה. הגמר היה בהחלט מותח ונתתי את המקסימום. לפעמים יש פערים ביכולת ותמר גלשה טוב יותר. אני מאוד מרוצה מעצמי ומכל התהליך".

המדליסטית הוסיפה: "לגלוש בגמר שבו שלוש מארבע המשתתפות ישראליות מרגיש כמו עוד אימון בנבחרת, אבל אני רוצה לנצח, לא משנה מי נמצאת מולי".

מאמן נבחרת הנשים, שחר צוברי, סיכם: "הייתה לנו תחרות מצוינת. כיוונו להגיע לאליפות העולם הכי מוכנים שאפשר. מבחינת שרון, עברה עליה שנה לא פשוטה והיא עשתה כאן תחרות מדהימה. היא הראתה שיש לה יכולות חזקות. מכאן צריך להמשיך ולהתקדם ולסגור את הפערים, אבל אם זו נקודת המוצא שלנו, אנחנו במצב טוב. היא הראתה שיש לה אופי ושהיא נלחמת".